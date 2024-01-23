Боль в пятке: 9 возможных причин

Боль в пятке может быть связана со множеством патологий, нередко возникающих в процессе таких видов повседневной активности как ходьба, бег и даже сон. Боль в пятке является достаточно распространенной проблемой.

Пяточная кость – это самая большая кость в стопе, которая поглощает большую часть нагрузки во время ходьбы или бега. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что иногда она может болеть. Чаще всего, боль ощущается на задней-нижней части пятки. Эти симптомы редко бывают признаками серьезного заболевания, но могут значимо влиять на качество повседневной жизни. В большинстве случаев, боль в пятке нарастает постепенно, но иногда это случается быстро, например, в результате травмы. Боль в пятке может провоцировать возникновение других проблем – избегая боли, мы начинаем двигаться по-другому.

Почему болит в пятке? Причины и лечение

Плантарный фасциит

Тендинит ахиллова сухожилия

Костные шпоры

Перелом пяточной кости

Пяточный бурсит

Синдром треугольной кости

Синдром тарзального канала

Болезнь Севера (воспаление эпифиза пяточной кости)

Атрофия пяточного жирового тела

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные заболевания, а также причины их развития, типичные симптомы и возможные варианты лечения.

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Плантарный фасциит

Плантарная фасция – это плотная широкая сухожильная пластинка (апоневроз), располагающаяся на подошвенной части стопы. Повреждение этой структуры встречается наиболее часто – примерно у каждого десятого человека, страдающего от боли в пятке.

Что такое плантарный фасциит? Это дегенеративное повреждение плантарной фасции.

Причины: Чрезмерное использование (например, регулярное пребывание на ногах в течение длительного периода времени), мышечная слабость и скованность, изменение биомеханики стопы, ожирение.

Симптомы: Боль под пяткой, которая может усиливается после отдыха, при стоянии на носочках или подъеме по лестнице. Боль может возникать при прикосновении.

Осложнения: Формирование пяточной шпоры.

Лечение: Покой, упражнения, использование ортезов, в тяжелых случаях – хирургическое вмешательство.

Тендинит ахиллова сухожилия

Тендинит ахиллова сухожилия является наиболее частой причиной возникновения боли в задней части пятки. Заболевания характеризуется воспалением и/или дегенерацией ахиллова сухожилия.

Что такое тендинит ахиллова сухожилия? Воспаление или дегенерация ахиллова сухожилия, которое берёт своё начало в месте слияния латеральной и медиальной головок икроножной и камбаловидной мышц и присоединяется к пяточной кости.

Причины: Повторяющиеся нагрузки на сухожилие, обычно вследствие мышечной слабости и/или скованности; измененная биомеханика стопы.

Симптомы: Боль в задней части пятки, которая может усиливается после отдыха или утром; скованность в голеностопном суставе или икроножных мышцах; отек и болезненность при пальпации ахиллова сухожилия на задней поверхности пятки или чуть выше голеностопного сустава.

Осложнения: Пяточный бурсит – это воспаление синовиальной сумки, которая располагается между ахилловым сухожилием и пяточной костью.

Лечение: Покой, упражнения, ортопедические стельки.

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Костные шпоры

Костные шпоры могут возникать как на нижней, так и на задней части пятки. Они являются частой причиной боли в пятке.

Что такое костная шпора? Это костный вырост, который формируется в результате избыточного отложения кальция в кости. Они могут возникать как на задней части пятки (деформация Хаглунда), так и под пяткой.

Причины: Повторяющиеся чрезмерные нагрузки, например, бег или прыжки; мышечная слабость и скованность; ненормальное положение пяточной кости.

Симптомы: Боль в пятке, возникающая при опоре на стопу после отдыха – ощущение будто становишься на что-то острое. Чаще мучает ноющая боль, однако у некоторых людей совсем нет боли.

Осложнения: Костные шпоры часто сочетаются с плантарным фасциитом и тендинитом ахиллова сухожилия.

Лечение: Растяжки и упражнения для укрепления мышц, ортопедические стельки и хирургическое лечение.

Перелом пяточной кости

Перелом кости может быть причиной боли.

Что такое перелом пяточной кости? Это единичные или множественные разрывы/трещины в пяточной кости.

Причины: Повторяющиеся нагрузки на пяточную кость, например, бег, прыжки, вызывающие стрессовые переломы кости; приземление на пятки при падении с высоты.

Симптомы: Боль, которая усиливается при давлении на пятку; отек; изменение походки.

Лечение: Стрессовый перелом пяточной кости лечится с помощью лекарств и отдыха (защита, покой, холод, компрессия и возвышенное положение), но в более серьезных случаях требуется хирургическое вмешательство.

Пяточный бурсит

Что такое пяточный бурсит? Это воспаление синовиальной сумки, которая располагается между ахилловым сухожилием и пяточной костью.

Причины: Трение бурсы возникает вследствие мышечной скованности и слабости, а также может возникнуть вследствие резкого увеличения физической нагрузки.

Симптомы: Боль в задней части пятки, особенно при ходьбе, беге или стоянии на носочках; отек, покраснение и повышение температуры задней поверхности пятки.

Осложнения: Сочетается с тендинитом ахиллова сухожилия.

Лечение: Покой, лед, лекарства, упражнения для икроножных мышц, инъекции стероидов.

Синдром треугольной кости

Это одна из самых редких причин боли в пятке. Как правило, страдают артисты балета и спортсмены.

Что такое синдром треугольной кости? Это раздражение мягких тканей в задней части пятки.

Причины: Добавочная кость, боль известная как треугольная кость, застревает в голеностопном суставе и раздражает окружающие мягкие ткани.

Симптомы: Глубокая тупая боль в задней части пятки; усиливается при подошвенном сгибании стопы, проходит в покое.

Лечение: Покой, лед, инъекции стероидов, иногда хирургическое лечение.

Синдром тарзального канала

Что такое синдром тарзального канала? Это сдавление большеберцового нерва в тарзальном канале.

Причины: Отек, киста, артрит, нервный узел, доброкачественная опухоль или плоскостопие.

Симптомы: Боль в стопе и пятке, которая может распространяться на голеностопный сустав и даже голень; онемение и покалывание на внутренней стороне стопы и пятки; хуже ночью; как правило, поражается одна нога.

Лечение: Покой, противовоспалительные препараты, ортопедические стельки, инъекции стероидов, хирургия.

Болезнь Севера (воспаление эпифиза пяточной кости)

Болезнь Севера – это наиболее частая причина боли в пятке у детей.

Что такое пяточной эпифизит? Это воспаление заднего эпифиза пяточной кости.

Причины: Быстрый рост пяточной кости относительно окружающих мягких тканей с одной стороны, и чрезмерная механическая нагрузка во время длительного пребывания в положении стоя, бега или прыжков – с другой.

Симптомы: Боль в задней или нижней части пятки, возникающая при ходьбе; скованность в голеностопном суставе; симптомы усиливаются при физической активности и проходят в покое; одновременно поражаются обе ноги.

Лечение: Упражнения на растяжку и укрепление мышц, покой, ортезы, медикаменты. Симптомы исчезают в течение 2 месяцев.

Атрофия пяточного жирового тела

Причины: Высокий индекс массы тела, спорт с прыжками и приземлением на жесткую поверхность. Бег с жестким приземлением на пятку.

Симптомы: Ноющая тупая боль в центре пятки, усиливающаяся при пальпации, а также ходьбе босиком по жесткой поверхности, ношении туфель.

Лечение: Покой, анальгетики, ортезы (пяточные чашки), упражнения, тейпирование, массаж.

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Чтобы уменьшить боль, нам часто приходится двигаться по-другому, а это может привести к возникновению других проблем, например, болям в колене, тазобедренном суставе или спине. Важно поставить точный диагноз, поэтому обязательно обратитесь к врачу.

В большинстве случаев, причина боли в пятке будет несерьезной, и симптоматика постепенно исчезнет при изменении уровня нагрузки и адекватном подборе упражнений.опубликовано econet

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