Боль в шее и боль в руке: как правильно лечить?

При компрессии нервов в руке идет натяжение нервного волокна до позвоночника, что приводит к блоку в позвонках. И наоборот: блок в шейном отделе пережимает нервы, идущие к руке. Вследствие этого нарушается функционирование и взаимосвязь мышц в руке, что приводит к болям.

Если вас беспокоят боли в руке или шее, прежде чем начинать лечение, важно убедиться, что причина заключается в секторе боли. Очень часто причина болевых ощущений заключена совсем в другом месте. Примером может служить взаимосвязь руки и шейного отдела позвоночника.

Боль в шее и боль в руке. Что первично?

Когда шея страдает вторично

Если вас тревожат боли в шее или руке, важно ответить на вопрос: Боль в шее первична или нет?

Если тщательно проработать и восстановить все мышцы, шея может все равно болеть.

Что делать в такой ситуации?

Важно проверить нервную систему в шее. Проверяем дельтовидную мышцу, бицепс. Допустим, в этих зонах все в порядке. А трицепс отзывается, ему плохо в данном положении шеи, у него конфликт между шеей и его прохождением. Как понять, проблема шеи в данном случае первична или нервы тянутся с периферии и натягиваются, травмируя межпозвонковые отверстия? Все ли благополучно в периферии? Возможно, нет тонуса в разгибателях или тонуса в приводящей мышце (большого пальца и мизинца).

Что первично? Обращаем внимание на трицепс. Разгибаем хорошо руку и сгибаем ее. Находим боль в шее: оттого, что мы растягиваем руку, не меняя положение шеи, боль усиливается. Если мы сближаем руку (к телу), боль уменьшается. Если боль в шее уменьшается оттого, что вы растягиваете руку или сближаете, значит, боль в шее вторична.

Есть конфликт между позвонком и нервом, но он связан с повышенным натяжением нервного волокна, которое зафиксировано в руке. Поэтому, когда натяжение нерва уменьшается – боль тоже уменьшается. А когда натяжение нерва увеличивается – боль нарастает. Поэтому у такого пациента первично лечится рука. И только потом обращается внимание на шею. Иногда блок в шее исчезает, когда занимаются рукой. Задача грамотного лечения заключается в том, чтобы проводить как можно меньше манипуляций на позвонках. Потому что функциональные блоки – это наиболее часто какая-то компенсация. И если ее убрать – блок сам рассыпется.

Когда шея страдает первично

Типичные симптомы: боли в шее, усталость, головокружение, поднимается давление, нарушение походки, боли в кисти. Разгибатели и сгибатели не работают. Как в таком случае связаны нервы, которые выходят из межпозвонкового отверстия, с кистью? На уровне дельтовидной мышцы выражена гипотония. Делаем движение головы к плечу. Дельтовидная мышца восстанавливается и сразу же восстанавливаются мышцы кисти. Тогда с кистью работать не нужно. Работать необходимо с позвонками. В данном случае для лечения шея первична.

Если у пациента боль в шее не позволяет протестировать мышцы (болит рука, кисть), находим движение в шее, которое провоцирует боль, запоминаем объем, при котором она спровоцирована, а потом меняем положение руки и наблюдаем: от движения руки в шее боль уменьшается или нет. Если от движения руки боль в шее уменьшается, то первичная причина – в руке. А если сильно болит рука, то от движения в шее боль в руке меняется или нет? Тогда первична шея. Раньше не разделяли эти два фактора, что не позволяло добиться успеха.

Прикладная кинезиология имеет методики, позволяющие найти область приоритетного поражения и ликвидировать его. В итоге происходит восстановление как пораженного участка, так и сектора с компенсаторной болью.

Подведем итог. При компрессии нервов в руке происходит натяжение нервного волокна вплоть до позвоночного столба, что приводит к блоку в затронутых позвонках. Этот защитный механизм позволяет защитить спинной мозг от повреждения. В данном случае, не решив проблему компрессии нерва в руке, нельзя убрать боли в шее. И наоборот: блок в шейном отделе пережимает нервы, идущие к руке. Вследствие этого нарушается нормальное функционирование и взаимосвязь мышц в руке, что приводит к болевым ощущениям различного характера в руке. В этой ситуации, не разблокировав позвоночник, не получится решить проблему в зоне руки.опубликовано econet

Рассказывает Профессор Л.Ф. Васильева:

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