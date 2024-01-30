Болезнь Бехтерева: 8 полезных упражнений

Подбор упражнений для каждого пациента с болезнью Бехтерева осуществляется строго индивидуально, в статье мы приводим некоторые из них с целью ознакомления.

Болезнь Бехтерева (или анкилозирующий спондилоартрит) – это воспаление межпозвонковых суставов, приводящее к их сращению (анкилозу). В результате позвоночник оказывается словно в жестком футляре, который не дает ему возможности двигаться. У мужчин это заболевание обнаруживается примерно в 9 раз чаще, чем у женщин. Эффективность лечения болезни Бехтерева напрямую зависит от срока постановки диагноза: чем раньше он поставлен, тем легче справиться с недугом. Вот почему такое важное значение имеет раннее выявление симптомов заболевания.

К основным симптомам болезни Бехтерева относятся:

• скованность, боль в крестцово-подвздошной области, иногда отдающая в ягодицы или нижние конечности, усиление болевого синдрома во второй половине ночи;

• постоянные, ничем не снимающиеся боли в пятках (у молодых);

• боль и скованность в грудном отделе позвоночника;

• повышение СОЭ в анализе крови до 30–40 мм в час и выше.

Если эти симптомы сохраняются в течение 3 месяцев или дольше, необходимо обратиться за консультацией к врачу-ревматологу. Если болезнь Бехтерева не лечить и не заниматься регулярно лечебной физкультурой, то вследствие фиксирования суставов больной окажется прикованным к постели. Лечение должно быть комплексным, достаточно продолжительным и состоять из нескольких этапов (стационар, санаторий, амбулаторное лечение). Программу лечения составляет врач-ревматолог. Чтобы предотвратить нарастающую тугоподвижность, обязательно нужно выполнять комплекс лечебной гимнастики (по 30 минут 2 раза в день). В нем преобладают медленные, тянущие позвоночник упражнения, для каждого пациента врач подбирает их индивидуально. Спать нужно на жестком матрасе без подушки.

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Упражнения для лечения болезни Бехтерева

Так как любое занятие лечебной физкультурой начинается с дыхательных упражнений, а при анкилозирующем спондилоартрозе они важны чрезвычайно, сначала рассмотрим технику глубокого, или полного, дыхания.



Рис. Полное дыхание

Для начала нужно принять удобную расслабленную позу лежа на спине. Одну руку положить на грудь чуть ниже ключиц, а вторую – на живот.

Вдох должен быть медленным, при этом сначала в нем участвуют верхние отделы (рука, лежащая на груди, должна ощутить движение грудной клетки), затем воздух должен заполнить средние отделы (там, где ребра), и в конце вдоха следует надуть живот, втягивая максимальное количество воздуха в нижние отделы легких, – вдохнуть диафрагмой.

Выдох после короткой паузы должен быть тоже медленным.

Теперь все происходит в обратном порядке: сначала освобождаются нижние отделы легких (живот втягивается), затем воздух выходит из средних отделов, и в конце следует использовать все оставшиеся силы для выдоха из верхних долей.

Это и есть полный дыхательный цикл. Проделать его нужно столько раз, чтобы в конце концов получилось правильно. Затем следует отдохнуть, дыша привычным способом.

Возможно, легче освоить сначала брюшное, или диафрагмальное, дыхание. Самая простая позиция для самоконтроля – лечь на спину, слегка согнув ноги в коленях и положив одну или обе руки на живот. Во вдохе и выдохе участвует только диафрагма, то есть при вдохе живот надо надувать, а при выдохе – втягивать. Руки должны, соответственно, подниматься и опускаться вместе с мышцами брюшного пресса.

Полное дыхание можно выполнять в положении сидя, стоя или лежа, как удобнее в данный момент. Вдыхать и выдыхать нужно плавно, избегая толчков и не доводя себя до удушья. Вдох производится через нос, а выдох – через рот. Постепенно надо научиться выдох делать медленнее вдоха, чем длиннее, тем лучше. Паузы между выдохом и следующим вдохом сначала должны быть 2–3 секунды, затем их тоже можно удлинять. Постепенно нужно увеличивать количество полных дыхательных циклов, доведя его сначала до 10, а затем и до 50 раз.

Также крайне важна релаксация мышц. Этому тоже должны обучать врачи ЛФК.

И, поскольку подбор упражнений для каждого пациента с болезнью Бехтерева осуществляется строго индивидуально, здесь мы приводим некоторые из них лишь с целью ознакомления.

Предпочтение отдается упражнениям на растяжку, которые выполняются в медленном темпе, по возможности плавно, без рывков.

Упражнение 1 (рис. 1). Исходное положение – лежа на спине (на коврике), под головой ортопедическая подушка, прямые руки разведены в стороны, ноги чуть шире плеч. Вдох. Повернуться всем корпусом вправо, пальцами левой руки дотянуться до правой кисти, ноги зафиксированы – выдох. Вернуться в исходное положение – вдох. Повторить в другую сторону. Выполнить упражнение 4–6 раз в каждую сторону.



Рис. 1

Упражнение 2 (рис. 2). Исходное положение – лежа на спине (на коврике), под головой ортопедическая подушка, прямые руки лежат вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. Вдох – развести руки в стороны. Выдох – поднять согнутую в колене ногу, свести руки и прижать ими колено к груди. Выполнить упражнение с другой ноги. Повторить 4–6 раз для каждой ноги.



Рис. 2

Упражнение 3 (рис. 3). Исходное положение – лежа на спине (на коврике), под головой ортопедическая подушка, прямые руки лежат вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол, расстояние между ними – чуть шире плеч. Дыхание свободное. Опустить правое колено к левой стопе, коснуться ее и задержаться в этой позе на 2–3 секунды. Затем плавно и медленно вернуться в исходное положение. Повторить другой ногой. Общее количество повторов – 6–8 раз.



Рис. 3

Упражнение 4 (рис. 4). Исходное положение – лежа на правом боку, под головой ортопедическая подушка, правая рука под щекой, левая – вдоль туловища, правая нога согнута в колене, левая прямая. Вдох – поднять вверх левую руку, завести ее за голову и потянуть все мышцы боковой поверхности туловища. Выдох – вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 4–6 раз, потом повернуться на левый бок и проделать то же самое.



Рис. 4

Упражнение 5 (рис. 5). Исходное положение – лежа на правом боку, под головой ортопедическая подушка, правая рука под щекой, левая – вдоль туловища, правая нога согнута в колене, левая – прямая. Дыхание произвольное. Левую ногу приподнять и вывести вперед, а левую руку отвести назад. Плавно и медленно менять их положение 4–5 раз. Затем повернуться на левый бок и повторить то же самое.



Рис. 5

Упражнение 6 (рис. 6). Исходное положение – стоя на четвереньках с опорой на прямые руки. Вдох – плавно поднять прямые правую ногу и левую руку. Выдох – вернуться в исходное положение. Повторить то же движение левой ногой и правой рукой. Общее количество повторов – 6–7.



Рис. 6, а



Рис. 6, б

Упражнение 7 (рис. 7). Исходное положение – лежа на животе, руки согнуты в локтях, кисти под подбородком, ноги вместе. Дыхание произвольное. Согнуть левую ногу в колене под максимально возможным углом, затем вернуться в исходное положение. Повторить то же самое правой ногой. Общее количество повторов – 6–8.



Рис. 7

Упражнение 8. Исходное положение – лежа на животе, руки согнуты в локтях, кисти под подбородком, ноги вместе. Дыхание произвольное. Приподнять левую ногу над полом под углом около 30–40°, затем опустить (рис. 8). Повторить то же правой ногой. Общее количество повторов – 6–8.опубликовано econet.ru.



Рис. 8

Из книги "Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи без операции", Валентин Григорьев

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