Болезнь Бехтерева: Режим, диета и лечебное голодание

Анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, представляет собой анкилозирующее воспалительное заболевание суставов и позвоночного столба с хроническим течением. Заболевание встречается с частотой 2:1000 населения. Женщины болеют в 3-4 раза реже, чем мужчины.

Болезнь развивается исподволь с малой симптоматикой, с признаками радикулитов, радикулоалгий, периодической скованности движений в позвоночнике и суставах. Основное коварство заболевания заключается в следующем - без должного своевременного лечения и постоянных занятий лечебной физкультурой у больного со временем фиксируются все суставы, и он оказывается прикованным к постели. Поэтому крайне необходима точная диагностика. До настоящего времени этиология болезни неизвестна. Большое значение отводится наследственности. Генетическим маркеров спондилоартрита является антиген НLА, который встречается более чем у 90% больных и у 30% их близких родственников.

Что может спровоцировать развитие болезни?

Существует две теории развития заболевания, которые объясняют важную роль антигена НLА в патогенезе:

Рецепторная. Антиген является рецептором причинного повреждающего фактора (бактерии, вирусы и др.). В ответ на образование комплекса, состоящего из антигена и причинного фактора, продуцируются Т-лимфоциты. Эти иммунные клетки могут повреждать различные клетки или ткани, к которым присоединился антиген.

Молекулярной мимикрии. Согласно данному мнению, какой-либо повреждающий причинный фактор (бактериальный антиген) имеет сходные с антигеном НLА свойства и распознается Т-лимфоцитами. В результате развивается иммунное воспаление, которое чаще начинается с поражения сочленений крестца и подвздошных костей, затем межпозвонковых, реберно-позвоночных суставов. В редких случаях повреждаются периферические дистальные суставы.

Спровоцировать возникновение заболевания могут:

различные кишечные и мочеполовые инфекции;

стресс;

переохлаждение;

гормональные нарушения;

травма позвоночника.

Симптомы и особенности течения заболевания

Впервые симптомы заболевания были описаны Владимиром Бехтеревым в 1892 году.

Основными проявлениями болезни являются:

воспаление мест прикрепления сухожилий и связок к костям;

воспаление костей;

синовиит (воспаление оболочки сустава).

Основные этапы течения анкилозирующего спондилоартрита:

На первых этапах формируется лимфо- и макроцитарная инфильтрация, после чего развивается фибропластический процесс и образуется фиброзная рубцовая ткань.

Образовавшиеся рубцы, в свою очередь, кальцифицируются и превращаются в костную ткань.

Завершением патологического процесса является формирование анкилоза суставов скелета и окостенение связочного компонента позвоночника.

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Симптомы у женщин и у мужчин

Начало заболевания обычно отмечается до 40 лет и чаще у мужчин. На ранней стадии появляются характерные симптомы:

боль в пояснице и в крестце, которая усиливается под утро и уменьшается во второй половине дня при движениях;

боли в ягодице, иррадиирующие в заднюю поверхность бедра;

ощущение скованности в пояснице, которое более заметно в утреннее время и уменьшается после горячего душа или после выполнения физических упражнений;

боли в груди, возникают при вовлечении реберно-позвоночных суставов, усиливаются при глубоком вдохе, кашле чихании;

напряжение мышц спины;

уплощение поясничного изгиба.

Положительные клинические тесты: болезненность при поколачивании по крестцу, надавливании на подвздошные кости.

Указанные симптомы у 30% больных сопровождаются клиникой острого переднего двустороннего увеита (воспаление сосудистой оболочки глаза), который длится 1-2 месяца. На поздних стадиях для заболевания характерны:

боль в различных отделах позвоночного столба;

нарушение осанки;

атрофия мышц спины;

уменьшение подвижности грудной клетки во время дыхания;

ограничение подвижности позвоночника;

анкилоз больных суставов;

поражение плечевых и тазобедренных суставов, чаще у больных, заболевших в детском или подростковом возрасте;

воспаление аорты, недостаточность аортального клапана, миокардит, перикардит, нарушение сердечного ритма;

замещение легочной ткани фиброзной тканью;

амилоидоз почек в 5% случаев, IgА-нефропатия, IgА-нефрит, гематурия.

Клинические формы течения:

центральная – поражаются только суставы позвоночного столба;

ризомелическая – сочетание поражения суставов позвоночного столба и плечевых и тазобедренных суставов;

периферическая – преимущественное поражение суставов конечностей (чаще коленные суставы);

скандинавская (сходная с ревматоидным артритом) – поражаются суставы кистей и стоп, выражена утренняя скованность, позвоночник не поражен;

висцеральная – сочетание одной из вышеперечисленных форм с поражением внутренних органов (аорты, сердца, почек);

септическая – острая лихорадка (до 39 градусов) в начале заболевания, потливость, боли в суставах и мышцах, похудание.

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Клинические признаки у детей

У детей болезнь Бехтерева обычно возникает в возрасте 9-16 лет. Девочки болеют в 5-6 раз реже, чем мальчики.

Особенности клиники:

чаще заболевание начинается с повреждения 3-4 суставов (преимущественно ног);

симптомы поражения позвоночного столба присоединяются спустя несколько лет;

выражено окостенение в области прикрепления к костях сухожилий и связок;

выражена болезненность в поясничной области;

сопровождается острым иридоциклитом (воспаление сосудистой оболочки глазного яблока).

Классификация по степени тяжести симптомов

Легкое медленно прогрессирующее течение

Характеризуется:

незначительными изменениями позвоночника;

отсутствием поражения периферических суставов;

при осмотре выявляется небольшой кифоз и ригидность позвоночника;

трудоспособность страдает незначительно.

Медленно прогрессирующее течение (средней степени тяжести)

Характеризуется:

умеренно выраженным полиартритом с длительными периодами облегчения и периодами обострения;

боль выражена умеренно;

трудоспособность снижена нерезко.

Быстро прогрессирующее тяжелое течение

Для него характерны:

развитие кифоза за короткий промежуток времени;

полиартриты с выраженными болями;

нарушение лабораторных показателей.

Выделяют следующие стадии заболевания:

начальная: незначительное ограничение подвижности в пояснице или других поврежденных суставов; рентгенологически изменения не выявляются, иногда отмечают контуров суставных поверхностей или сужение суставной щели;

стадия умеренных повреждений: умеренное ограничение подвижности в пораженных суставах, контрактуры; рентгенологически выявляется сужение суставной щели и частичное развитие анкилозов, сужение суставных щелей между позвонками;

поздняя стадия: анкилоз пораженных крупных суставов, крестцово-подвздошных и межпозвонковых сочленений, наличие очагов оссификации.

В зависимости от активности больного, заболевание классифицируют по степени поражения:

Минимальная – I степень: болезненность в пораженных суставах преимущественно при движении; скованность в позвоночнике по утрам небольшая; в лабораторных показателях отмечается СОЭ до 20 мм в час; слабоположительная реакция СРБ (С-реактивный белок).

Умеренная – II степень: постоянные боли в больных суставах, умеренная утренняя скованность; в лабораторных показателях СОЭ до 40 мм в час; положительная реакция СРБ.

Выраженная – III степень: постоянный сильный болевой синдром; субфебрильная температура тела; экссудативный выпот в суставах; в лабораторных показателях СОЭ до 50 мм в час. резковыраженная реакция СРБ.

Методы диагностики

Осмотр и функциональные пробы

Пациент затрудняется наклониться вперед с вытянутыми руками и сомкнутыми вместе ногами. В норме расстояние от пола до кончиков пальцев составляет 10 см и менее, при спондилоартрите — значительно больше (тест Томайера). Измеряют экскурсию грудной клетки во время дыхания на уровне 4 межреберья (по линии сосков), отмечают окружность грудной клетки при спокойном дыхании, на глубине вдоха и при максимальном выдохе. В норме, разница между крайними величинами должна быть более 6 см. При болезни Бехтерева – значительно меньше.

Лабораторная диагностика

Общий анализ крови: ускорение СОЭ до 20 мм в час и более, на поздних стадиях болезни нормализуется; редкий признак — анемия и увеличение содержания лейкоцитов.

Биохимический анализ крови: умеренное повышение альфа-2- и гамма-глобулинов, гаптоглобина, серомукоида, сиаловых кислот, СРБ; при исследовании крови на ревмофактор – результат отрицательный.

Антиген гистосовместимости НLА В27 обнаруживается у 81-97% больных.

Рентгенологические признаки

На рентгенограммах позвоночного столба можно увидеть ряд характерных признаков:

бочкообразный 1 позвонок; квадратные позвонки; повреждение суставов между позвонком и ребром.

Первый и самый важный признак болезни Бехтерева – нечеткость контуров костей, образующих подвздошно-крестцовое сочленение, расширение суставной щели. Позже присоединяются эрозии и изъеденность контуров суставных поверхностей, сужение суставной щели. Параллельно указанным процессам развивается склероз околосуставных тканей, а в дальнейшем — анкилоз и заращение сустава.

Вторым характерным признаком является образование мостиков из костной ткани между соседними позвонками, которые являются следствием оссификации межпозвоночных дисков. Раньше этот признак проявляется на границе грудного и поясничного отделов позвоночника. Квадратная форма позвонков образуется в результате деструктивных изменений в передней поверхности позвонков.

К менее значимым рентгенологическим признакам относятся:

множественные эрозии, склероз и анкилоз лобкового симфиза, грудинно-ключичных и грудинно-ребеных суставов;

костные наросты на седалищной кости;

эрозии пяточной кости.

С помощью пирофосфата технеция можно выполнить сцинтиграфию крестцово-подвздошных сочленений: при начальных признаках заболевания, ещё до развития изменений на рентгенограмме, отмечается повышенное накопление контраста, что свидетельствует о воспалении.

У детей из-за наличия зон роста, рентгенологическое исследование малоинформативно.

Лечение болезни Бехтерева

Режим, диета и лечебное голодание

Больному рекомендуется сохранять нормальный двигательный образ жизни. Благоприятно влияют занятия плаванием, теннисом, волейболом. Необходимо постоянно поддерживать правильную осанку. Спать нужно на жесткой кровати. Людям, занимающимся сидячей работой, надо периодически вставать и прохаживаться.

Это способствует изменению неблагоприятной позы для позвоночника.

При обострении болезни и резко выраженной боли необходимо придерживаться постельного режима. Но даже в этот промежуток времени нужно выполнять ряд лечебных упражнений для профилактики тяжелых нарушений функции позвоночника.

Медикаментозная терапия

Для лечения применяются нестероидные противовоспалительные препараты, они имеют выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффект. Для предотвращения нежелательных побочных эффектов обязательно надо проводить динамический анализ крови.

Гимнастика, массаж, физиотерапия

ЛФК проводится систематически и каждый день по 30 минут 1-2 раза. Положительный эффект лечебной физкультуры заключается в уменьшении функциональной недостаточности позвоночника и его суставов. Хорошим терапевтическим эффектом обладает гимнастика в бассейне, она особенно помогает добиться расслабления мышц. Шире используются упражнения в аппарате «угуль», во время которых пациент подвешивается на специальных ремнях в сидячем или лежачем положении. Это позволяет полностью расслабить мышцы спины, купировать боль и увеличить подвижность в суставах.

Физиотерапия назначается при незначительных проявлениях болезни или в неактивную стадию. Применяется ультразвук, токи Бернара, фонофорез с гидрокортизоном, индуктотермия, магнитотерапия, рефлексотерапия, сероводородные или радоновые ванны, грязетерапия. В последнее время более широкого применения получила лазеротерапия. Массаж спины снимает боль в позвоночнике, уменьшает мышечное напряжение и укрепляет мышечный корсет.

Лечение народными средствами и травами

Сбор из листьев сирени, березы, брусники, взятых в пропорции 3:2:2 соответственно, добавить каштан и хорошенько измельчить. После залить кипятком (300 мл) и оставить на час. Затем процедить и добавить 2 чайные ложки настойки сирени. Полученное лекарство пить по полстакана трижды в день.

Цветы лабазника вязолистного, почки и цветы березы и тополя черного, липы, корень петрушки и бузины в пропорции 2:3:3:2:2:2. Растереть. Залить 500 мл воды и варить 10 минут. Затем дать настояться час и процедить. Добавить столовую ложку меда и принимать трижды в день до еды.

Беременность

Проблема болезни Бехтерева во время беременности заключается в том, что нагрузка на позвоночник возрастает, следовательно, симптомы более выражены, они более стойкие, а применение большинства лекарственных препаратов противопоказано.

Последствия и осложнения

В результате неадекватного лечения могут возникнуть:

сердечная, легочная и почечная (амилоидоз) недостаточность;

слепота;

полная неподвижность в пораженных суставах.

Уменьшение подвижности грудной клетки способствует возникновению инфекционных заболеваний легких.

Способы профилактики

Для предотвращения болезни Бехтерева необходимо:

избегать провоцирующих факторов;

предохраняться от инфекций;

избегать переохлаждений;

избегать переутомления;

заниматься спортом, что позволит укрепить мышцы спины и улучшить координацию.

Часто задаваемые вопросы

Сколько живут с данным заболеванием?

При адекватном лечении и соблюдении всех условий, назначенных лечащим врачом, улучшается качество жизни, а болезнь не приносит сильного беспокойства. Пациенты с болезнью Бехтерева наблюдаются на диспансерном учете в ревматолога.

С центральной формой спондилоартрита больные проходят осмотр 1 раз в 4-6 месяцев, с периферической — 1 раз в 1-2 месяца, с поражением внутренних органов и глаз – ежемесячно. Рентгенография пораженных суставов проводится каждый год.

При обострении и неэффективности поликлинического лечения решается вопрос о лечении в стационаре. Без должного лечения или при игнорировании пациентом рекомендаций врача может наступить полная обездвиженность в спине.

Передается ли заболевание по наследству?

Главный фактор антиген НLА В27 передается именно по наследству от родителей.

Присваивается ли группа инвалидности?

При стойком нарушении функции позвоночника 3 группа инвалидности устанавливается каждому человеку вне зависимости от условий труда: физический труд или умственная работа.

Берут ли в армию при выявлении заболевания?

Болезнь Бехтерева относится к тому множеству болезней, при которых на воинскую службу не берут.

Можно ли посещать тренажерный зал?

Посещая тренажерный зал, очень важно выполнять упражнения для укрепления мышц спины. С такой целью лучше заниматься плаванием и гимнастикой в воде.

Можно ли употреблять алкоголь?

Придерживаться особой диеты больным не обязательно, но для большей эффективности проводимого лечения лучше избегать вредных привычек.

К каким врачам обращаться?

В ходе лечения пациенты наблюдаются у врача-терапевта, ревматолога, окулиста, уролога.опубликовано econet

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