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«Болезнь с тысячью лиц»: Что такое волчанка

Автор: Econet 24 ноября 2023 5376
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Системная красная волчанка (СКВ) - это хронический недуг, который зачастую ведет к инвалидизации. СКВ довольно сложно диагностировать. В 90% случаев заболевание встречается у женщин фертильного возраста: 15-45 лет. Мужчины также болеют волчанкой, но дебют происходит в более поздние годы, не исключено поражение почек и нервной системы и (что не характерно для женщин) поражение суставов и позвоночника.

«Болезнь с тысячью лиц»: Что такое волчанка

СКВ - это болезнь аутоиммунной природы, при которой иммунная система атакует клетки собственного организма, что служит причиной системного воспаления. Симптомы СКВ зависят от того, какие органы вовлечены в процесс. Например, может наблюдаться поражение кожных покровов (на лице в виде бабочки), суставов (артрит), нервной системы (головные боли, судороги), легких (боль в области грудной клетки, одышка), сердца (боли, нарушенный ритм сердцебиения), почек (отечность лица и нижних конечностей).

Системная красная волчанка 

Почему волчанка считается «болезнью с тысячью лиц»? Специфика СКВ заключается в многообразии клинических проявлений и сценариев протекания. Сочетание симптомов индивидуально, волчанку легко спутать с другими болезнями. 

Диагностируется СКВ методом исключения. Клинически волчанка схожа с ревматологическими недугами, инфекционными (ВИЧ) и онкологическими процессами.

Что вызывает развитие СКВ

Природа волчанки пока не изучена полностью. Вероятно, развивается она при сочетании ряда причин: наследственности, гормонального дисбаланса, действия факторов внешней среды.

Вызвать развитие СКВ способны инфекции, стресс, курение, солнечное излучение.

На тяжесть симптоматики может воздействовать эстроген: например, симптомы ухудшаются перед менструациями и в процессе беременности, когда показатель эстрогена повышается.

Рекомендации пациентам с СКВ

Людям, страдающим волчанкой, важно вести здоровый образ жизни: бросить курить, контролировать стресс, не заниматься самостоятельным приемом препаратов, поддерживать оптимальный вес, избегать УФ-излучения.

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«Болезнь с тысячью лиц»: Что такое волчанка

Диагностирование волчанки

Специалисты пользуются следующими критериями классификации: поражения кожных покровов, сыпь после пребывания на открытом солнце, язвы в ротовой полости, суставные воспаления, белок в моче, снижение показателей эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов в крови, плеврит, перикардит и т.д.

Ключевым иммунологическим анализом является выявление антинуклеарного фактора - титра антител к компонентам ядра клетки. Само по себе повышение этого фактора не свидетельствует о развитии СКВ, оно может проявляться и у здоровых людей.

Терапия волчанки

В ходе современных исследований создали новую группу генно-инженерных биопрепаратов (ГИБП). Если вовремя обратиться к специалисту и назначить правильное лечение, можно достичь частичной / полной ремиссии. 

Использование гормонов коры надпочечников - глюкокортикоидов – является удачной стратегией лечения СКВ. Но продолжительный прием этих лекарств имеет побочный эффект. 

Кроме того, для борьбы с симптомами прописывают медикаменты, которые подавляют системное воспаление, иммунитет и синтез аутоантител.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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