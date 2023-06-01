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Болезни начинаются с кишечника

Автор: Econet 01 июня 2023 5626
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Здоровье пищеварительной системы - залог крепкого иммунитета, бодрости и долголетия. Предлагаем рецепт смеси с лавровым листом, которая прочищает, обеззараживает пищеварительную систему начиная от ротовой полости и заканчивая толстым кишечником. Какими еще свойствами обладает лавровый лист?

Болезни начинаются с кишечника

Лавровый лист – уникальное растение, которое есть буквально на каждой кухне. Его уникальные целебные свойства хорошо известны. Это натуральный антисептик, который оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект. Лавровый лист - мощное антибактериальное, противовирусное средство. 

Способы применения лаврового листа

  • Его можно перемолоть и заварить в кипятке. А когда остынет - полоскать горло.
  • Водный настой «лаврушки» пьют при терапии заболеваний ротовой полости, гнойничковых высыпаний кожи и слизистых оболочек, для обеззараживания ран.
  • Лавровый лист применяется в качестве горчичников. Достаточно положить несколько крупных листьев на 5-10 мин в теплую воду – и горчичники готовы.

Рецепт, который поможет избежать целого ряда заболеваний

  • Отбираем 4-5 крупных лавровых листов. Отправляем в кофемолку. 
  • Всыпаем 2 ст. ложки семян льна. Перемалываем все вместе.
  • 1 ст. ложку состава закладываем в стакан воды и добавляем 1 чайную ложку агар-агара.

Этот продукт изготавливают из морских растений. Агар-агар активно используют японцы (возможно, в этом кроется секрет их долголетия). 

  • Заливаем состав кипятком. Даем остыть. У нас получится желеобразный состав. Приготовленную порцию делим на два-три приема. Можно выпивать за полчаса или через полтора часа после еды. 

Как действует данная смесь? Она прочищает, обеззараживает всю систему пищеварения от полости рта до толстого кишечника. 

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Болезни начинаются с кишечника

Агар-агар, как губка, очищает весь кишечник. В комбинации с указанными выше продуктами он и лечит пищеварительный тракт.

Постоянно принимать состав не следует. Обязательно делаем перерыв. Например, 10 дней принимаем – неделя перерыв.

Многих людей (особенно преклонного возраста) беспокоит проблема полипов в желудке. Полип - это образование на слизистой, выходящее в просвет полого органа и соединенное с его стенкой ножкой / основанием. Данный состав служит эффективной профилактикой полипов. 

Кроме того, средство поможет в борьбе с запором.

Противопоказания

  • Агар-агар их не имеет.
  • Лавровый лист тоже не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. 
  • Есть некоторые противопоказания у семян льна. Если вам нельзя принимать этот продукт, его можно исключить из рецепта. В таком случае перемалываем листья в порошок и вводим на стакан 1 ч л агар-агара и 1 ч л лаврового листа. опубликовано econet

Рассказывает Дмитрий Обгаль:

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье лавровый лист агар-агар семена льна пищеварение кишечник полипы высыпание запор

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