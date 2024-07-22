Болезни желчевыводящих путей: чем грозит и что делать

Лекарственные растения доминируют в терапии холангитов, их биологически активные вещества имеют противомикробные, противовоспалительные, желчегонные свойства, способны регулировать функцию органов пищеварения, обеспечивают организм витаминами и ферментами.

Холангит (ангиохолит) — воспаление желчных протоков, возникающее, прежде всего, при воспалительных процессах в органах пищеварения (гепатиты, панкреатиты, холециститы, гастриты и т.д.). Причиной холангита могут быть и лямблии, глисты, камни в желчном пузыре, стрессы, переедание.

Холангит: причины и как лечить

Заболевание проявляется болью в правом подреберье, кожным зудом, периодическим повышением температуры. Холангит надо лечить, потому что он может привести к хроническому гепатиту и циррозу печени.

Лекарственные растения доминируют в терапии холангитов, их биологически активные вещества имеют противомикробные, противовоспалительные, желчегонные свойства, способны регулировать функцию органов пищеварения, обеспечивают организм витаминами и ферментами.

На первом месте в фитотерапии холангита должна быть кукуруза обыкновенная. Отвар или жидкий экстракт кукурузных рылец увеличивает секрецию желчи, уменьшает ее вязкость и содержание в ней билирубина, способствует быстрому выделению желчи, уменьшая тонус сфинктеров, оказывает противовоспалительное, седативное, мочегонное, кровоостанавливающее действие.

Отвар кукурузных рылец: 5 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, кипятить 5 мин. Настаивать 1 час. Процедить, пить по 100 мл 4 раза в день до еды. Жидкий экстракт рылец: 50 г залить 70% спиртом (1:3) и настоять 8 суток, периодически помешивая. Процедить, принимать по 40 капель 4 раза в день.

Для лечения холангита применяют фитопрепараты различных лекарственных растений, в частности настой ленка обыкновенного. Залить 1 ст. л. сырья 500 мл кипятка, довести до кипения. Настоять 2 часа, процедить. Принимать по 100 мл 3—4 раза в день до еды.

Настой листьев мяты перечной: 1 ст. л. измельченного сырья залить 500 мл кипятка, настоять 30 мин, процедить. Принимать по 50 мл четыре раза в день за 15 мин до еды. Из травы мяты перечной получают ментол, 5% спиртовой раствор ментола (есть в аптеках) принимают по 1—3 капли на кусочке сахара под язык.

Если хронический холангит сопровождается гиперацидным гастритом, то применяют сбор растений: корни барбариса обыкновенного, трава зверобоя продырявленного, листья мяты перечной, трава пустырника обыкновенного (по 30 г). 1 ст. л. сбора залить стаканом кипятка. Нагреть на водяной бане 30 мин, настоять 10 мин, процедить. Принимать по 1 ст. л. раза в день до еды. Курс лечения 2—3 недели.

При пониженной секреторной функции желудка и холангите применяют такой сбор растений: цветки пижмы обыкновенной, листья шалфея (по 30 г), семена тмина обыкновенного, корневище с корнями валерианы лекарственной (60 г). Две столовых ложки сбора залить стаканом кипятка, нагреть на водяной бане 15 мин, настоять 45 мин, процедить. Пить по 1 ст. л. раза в день до еды. Курс лечения — 4 недели.опубликовано econet

Автор Иван Чекман

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