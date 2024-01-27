Болит в тазобедренном суставе: почему и что делать?

При появлении боли в тазобедренном суставе при ходьбе не следует заниматься самолечением. Самостоятельное применение лекарственных препаратов, назначение курсов массажа или мануальной терапии могут привести к необратимым последствиям, которые приведут к полному обездвиживанию тазобедренного сустава и инвалидности

По статистике каждый четвертый человек к сорокам годам испытывает боли в суставах. К шестидесяти годам от этого недуга страдает более 50% людей. Очень часто на приеме у ортопеда или хирурга больные жалуются на то, что тазобедренный сустав болит при ходьбе.

Почему болит в тазобедренном суставе

Остеоартрит и остеоартроз

Воспаление синовиальной сумки (бурсит) и сухожилий (тендинит)

Вирусные и инфекционные заболевания тазобедренного сустава

Аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит)

Травмы и переломы тазобедренного сустава

Это проблема очень актуальна в связи с тем, что заболевания опорно-двигательного аппарата занимают одно из ведущих мест. Вначале болезни неприятные ощущения могут быть только при ходьбе. С развитием заболевания, пациенты страдают и в состоянии покоя. Какие же боли должны насторожить человека, для того чтобы он обратился к врачу?

Остеоартрит и остеоартроз

Остеоартрит и остеоартроз (коксартроз) – наиболее частые патологии, которые приводят к болям в тазобедренном суставе. Это группа заболеваний воспалительного характера. Тазобедренный сустав страдает при дистрофических и воспалительных патологиях в первую очередь. Основными предрасполагающими факторами являются ожирение, травмы и генетическая предрасположенность.

При артрите больные жалуются на боли в области паха. При ходьбе болевые ощущения усиливаются и отдают в переднюю часть бедра. Опора на больную ногу приносит дополнительные страдания пациенту, так как боль передается и на колено. Отдых в положении сидя приносит некоторое облегчение. Однако попытка пациента встать сопровождается резкой «стреляющей» болью.

Более незаметно развивается деформирующий артроз. На ранних стадиях он проходит практически бессимптомно и не беспокоит человека. Иногда может появиться дискомфорт при длительной ходьбе или большой физической нагрузке. На рентгенограмме еще могут не определяться дистрофические изменения, но болевые контрактуры с ограничением движения уже присутствуют.

При коксартрозе внутри сустава появляются костные разрастания, которые называются остеофитами. Ранее на месте остеофитов был хрящ. Тонкие нити остеофитов, возникающие на начальной стадии заболевания, в последствие разрастаются и приобретают форму шипов и крючков, смещаются на вертлужную впадину, тем самым деформируя тазобедренный сустав и вызывая боль.

По мере прогрессирования болезни, симптомы нарастают и начинают беспокоить больного даже в состоянии покоя. Часто даже повороты туловища сопровождаются болью в суставе, которая отдает в колено. Мышцы бедра находятся в напряженном состоянии не только во время движения, но в положении пациента лежа. Это объясняет постоянный болевой синдром. Так как тазобедренный сустав испытывает огромную нагрузку, заболевание прогрессирует и может привести к инвалидности.

Воспаление синовиальной сумки (бурсит) и сухожилий (тендинит)

При воспалении синовиальной сумки (седалищной, вертельной, подвздошно-гребешковой) больные испытывают боль при ходьбе, которая отдает в область ягодиц. Это симптом усиливается при дополнительной нагрузке на больную ногу. Например, если пациент лежит на пораженном боку. Обычно симптомы возникают только при движениях, в которых участвуют пораженные мышцы и сухожилия.

Постоянные физические перенагрузки приводят к тендиниту. При воспалении сухожилий больной испытывает сильную боль при ходьбе и активных движениях больной ногой. В состоянии покоя или после отдыха она стихает и может практически не беспокоить. Это отличительная особенность заболевания.

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Вирусные и инфекционные заболевания тазобедренного сустава

Боль в суставе при ходьбе больные могут испытывать после перенесения гриппа, стафилококковых и стрептококковых острых инфекций. Отличительным признаком инфекционных болезней в суставе является их стремительное развитие. У больного резко повышается температура. В области сустава наблюдается покраснение и отек.

Некоторые отличия существуют при воспалении сустава, причиной которому стал туберкулез. В этом случае болезнь развивается постепенно и не сразу проявляется болезненностью при ходьбе. По мере прогрессирования болезни появляется отечность, болезненность и ограничение движений. Едва заметная хромота постепенно заменяется сильной болью при ходьбе и резким ограничением движений в суставе.

Аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит)

Аутоиммунные болезни проявляются неправильной иммунной реакции организма. Клетки иммунной системы нападают на клетки околосуставной сумки и поражают их. В результате болезни, организм уничтожает собственные суставы. Самая распространенная аутоиммунная болезнь, при которой страдают суставы – ревматоидный артрит. На втором месте стоит системная волчанка.

Первое на что должен обратить внимание человек - это боли в суставе при ходьбе, которые не связаны с травмой. Обычно дискомфорт появляется при переохлаждении или при перемене климата (например, поездка на юг), а также вакцинации. Такие боли носят четкую классическую картину:

воспалительный характер. Больной не может нормально передвигаться и спать ночью;

на первых этапах – кратковременный характер.

Травмы и переломы тазобедренного сустава

После серьезной травмы тазобедренного сустава, вывиха, растяжения связок или перелома у больного может развиться остеонекроз. При этой патологии нарушается кровообращение, прекращение поступления питательных веществ к головке бедренной кости. В результате этого кость и суставной хрящ начинают разрушаться и истончаться.

Это приводит к ограничению движений в тазобедренном суставе и болезненном движении. Чаще всего страдают люди пожилого возраста. Прогноз ухудшается после присоединения остеопороза, когда появляется истончение и снижение плотности костной ткани.

Следует отметить, что при появлении боли при ходьбе не следует заниматься самолечением. Самостоятельное применение лекарственных препаратов, назначение курсов массажа или мануальной терапии могут привести к необратимым последствиям, которые приведут к полному обездвиживанию тазобедренного сустава и инвалидности.опубликовано econet

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