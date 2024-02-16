Большинство проблем со здоровьем начинается в кишечнике

Широкий спектр проблем со здоровьем, включая ожирение, резистентность к инсулину, диабет типа 2, пародонтоз, инсульт и сердечные заболевания, начинаются с воспаления. Большинство воспалительных заболеваний начинаются в кишечнике. Хроническое воспаление в кишечнике может нарушить нормальное функционирование многих систем организма.
Также существует связь между определенными типами бактерий и жировыми отложениями, которые вызывают усиленный воспалительный ответ и приводят к воспалительному процессу. Например, недавние исследования показывают, что суперантигены - токсичные молекулы, продуцируемые патогенными бактериями, такими как стафилококки, могут играть определенную роль в развитии диабета типа 2 за счет их влияния на жировые клетки.
Предыдущие исследования показали, что у людей с ожирением не такие кишечные бактерии, как у худых людей. Стройные люди, как правило, имеют большее количество различных здоровых или полезных бактерий по сравнению с теми, у кого много лишнего веса, которые, как правило, имеют большую колонизацию патогенных бактерий.
Например, аденовирус человека-36 (Ad-36) - причина респираторных инфекций и конъюнктивита - может сыграть определенную роль в стимулировании ожирения путем трансформации взрослых стволовых клеток в жировые клетки, которые способны хранить дополнительный жир.
Исследователи также обнаружили, что некоторые кишечные бактерии, включая Staphylococcus aureus (стафилококк) и E. coli (кишечная палочка), заставляют жировые клетки продуцировать воспалительные цитокины. Исследователи предположили, что это взаимодействие может спровоцировать развитие диабета, что является известным «побочным эффектом» ожирения.
Бактерии стафилококка, в частности, играют важную роль в развитии диабета, и для этого есть две основные причины:
Приведенное исследование показало, что, когда присутствуют и стафилококк, и кишечная палочка (оба из которых производят суперантигены), реакция воспалительного цитокина в жировых клетках дополнительно усиливается, тем самым повышая риск развития диабета.
Предыдущие исследования привели к аналогичным выводам. Например, одно исследование показало, что дети с большим количеством бифидобактерий (полезные бактерии) и малым количеством Staphylococcus aureus (золотистого стафилококка), по-видимому, были защищены от избыточного веса. Это также может быть одной из причин того, что грудные дети имеют более низкий риск ожирения, поскольку бифидобактерии разрастаются в кишечнике грудных детей.
Связанный новостной материал еще сильнее подчеркивает роль воспаления в развитии хронических заболеваний. Это не первый раз, когда исследователи обнаружили, что здоровье полости рта может оказать значительное влияние на сердечно-сосудистые и сердечные заболевания.
Например, в исследовании, проведенном в 2010 году, было установлено, что лица с худшей гигиеной полости рта повышают риск развития сердечных заболеваний на 70 процентов по сравнению с теми, кто чистит зубы два раза в день.
В этом перспективном исследовании было показано, что улучшенное здоровье десен значительно замедляет прогрессирование атеросклероза - накопления налета в артериях, что увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта и смерти.
Здесь бактерии снова играют важную роль, поскольку пародонтоз является результатом колонизации определенных бактерий во рту. Этот бактериальный профиль, кстати, снова связан с дисбалансом полезных и патогенных бактерий в кишечнике.
Через несколько месяцев после того, как я добавил ферментированные овощи в свой ежедневный рацион, мне удалось сократить частоту профессиональной чистки зубов с раза в месяц до раза в квартал.
У меня была давняя проблема стойкого образования налета, и добавление в рацион ферментированных продуктов оказалось важным недостающим компонентом для решения проблемы. Важно понимать, что пародонтоз поражает как кость, так и ткань, которая находится в контакте с этой костью.
Из-за этого контакта бактерии и токсичные воспалительные соединения могут легко проникать в ваш кровоток. Как только они попали в кровоток, эти токсичные соединения могут повредить стенки кровеносных сосудов, что может привести как к инсультам, так и к сердечным приступам.
Таким образом, уменьшение воспаления имеет первостепенное значение для вашего общего состояния здоровья и регулярная чистка зубов - это один из способов борьбы с хроническим воспалением в организме.
Выводы, подобные этим, свидетельствуют о том, что болезнь сердца можно предотвратить в большинстве случаев путем ведения здорового образа жизни, который включает регулярную чистку зубов, чтобы предотвратить пародонтоз и улучшение здоровья кишечника путем употребления в пищу продуктов, которые позволяют здоровым бактериям размножаться и держать патогенные бактерии под контролем.
Я уже давно говорил, что «высадить» в ваше тело хорошие бактерии это разумное решение. В идеале это нужно делать регулярно, употребляя непастеризованные, традиционно ферментированные продукты, такие как:
В идеале вам нужно есть разнообразную ферментированную пищу, чтобы максимально увеличить количество бактерий, которые вы получаете. Если по какой-либо причине вы решите не есть ферментированные продукты, рекомендуется использовать высококачественную пробиотическую добавку.
Имейте в виду, что потребления ферментированных продуктов может быть недостаточно, если остальная часть вашего рациона содержит мало питательных веществ. Кишечные бактерии являются активной и интегрированной частью вашего тела, и поэтому они зависят от вашего образа жизни.
Если вы едите много обработанных продуктов, например, ваши кишечные бактерии будут скомпрометированы, потому что обработанные пищевые продукты в целом уничтожают здоровую микрофлору и кормят плохие бактерии и дрожжи.
Ваши кишечные бактерии также очень чувствительны к следующим факторам, которых в идеале следует избегать, чтобы оптимизировать флору кишечника:
Как вы можете видеть, красная нить, связывающая широкий спектр общих проблем со здоровьем - от ожирения и диабета до сердечных заболеваний и инсульта - это хроническое воспаление. Очевидно, что важный шаг – контроль за здоровьем полости рта, но реальное решение проблемы хронического воспаления в вашем организме начинается с вашего рациона.
В диете содержится около 80 процентов преимуществ от здорового образа жизни, и контроль воспаления является важной частью этих преимуществ. Важно понимать, что продукты питания могут либо вызвать, либо предотвратить воспаление в вашем теле.
Например, в то время как транс-жиры и сахар, особенно фруктоза, увеличивают воспаление, употребление в пищу здоровых жиров, таких как животные омега-3 жиры, содержащиеся в крилевом масле, или незаменимой гамма-линоленовой жирной кислоты (GLA) поможет уменьшить его.
Исследования, опубликованные в Скандинавском журнале гастроэнтерологии два года назад, снова подтвердили, что добавки масла криля эффективно уменьшают воспаление и окислительный стресс.
Замена обработанных продуктов цельными, в идеале органическими продуктами, автоматически устранит большинство этих факторов, особенно если вы едите большую часть пищи сырой. Не менее важно убедиться, что вы регулярно насыщаете кишечник полезными бактериями, как обсуждалось выше.
В идеале, опять же, в ваш ежедневный рацион нужно добавить разнообразные непастеризованные традиционно ферментированные продукты. Оптимизация уровня витамина D является еще одним важным аспектом здоровья кишечника и иммунной функции.
Согласно недавним исследованиям, витамин D оказывается почти таким же эффективным, как животные омега-3 жиры в противодействии воспалительным заболеваниям кишечника, таким, например как болезнь Крона и язвенный колит. Одной из причин этого может быть то, что он помогает вашему организму вырабатывать более 200 антимикробных пептидов, способных бороться со всеми видами инфекций.
Проще говоря, если у вас дефицит витамина D, ваша иммунная система не активируется, чтобы выполнять свою работу. А так как витамин D также модулирует (балансирует) ваш иммунный ответ, он помогает предотвратить чрезмерную реакцию в виде воспаления.
Еще одна простая стратегия, которая может помочь предотвратить хроническое воспаление, - это заземление. Проще говоря, заземление это просто хождение босиком.
Ваша кожа - очень хороший проводник, поэтому вы можете соединить любую часть своей кожи с Землей, но если сравнить различные части, особенно сильна точка прямо посередине подъема свода стопы вашей ноги; точка, известная акупунктуристам как Почка 1 (K1).
Это хорошо известная точка, которая проводящим образом соединяется со всеми меридианами акупунктуры и таким образом соединяется с каждым укромным уголком вашего тела.
Если рассматривать, что происходит во время заземления, становится очевидным ответ на вопрос почему хроническое воспаление настолько распространено и что необходимо для его предотвращения. Когда вы заземлены, происходит передача свободных электронов из Земли в ваше тело. И эти свободные электроны, вероятно, являются наиболее мощными антиоксидантами, известными человеку.
Эти антиоксиданты ответственны за клинические результаты наблюдения за заземлением, такие как благоприятные изменения сердечного ритма и артериального давления, снижение резистентности кожи и снижение уровня воспаления. Кроме того, исследователи также обнаружили, что заземление фактически разжижает вашу кровь, делая ее менее вязкой.
Это открытие может оказать глубокое влияние на сердечно-сосудистую болезнь, которая сейчас является убийцей номер один в мире. Практически каждый аспект сердечно-сосудистых заболеваний коррелирует с повышенной вязкостью крови.
Оказывается, когда вы заземляетесь, ваш дзета-потенциал быстро растет, что означает, что ваши эритроциты имеют больше заряда на их поверхности, что заставляет их отделяться друг от друга. Это действие заставляет вашу кровь разжижаться и течь легче. Это также заставляет ваше кровяное давление падать.
Отталкивая друг друга, ваши эритроциты также менее склонны слипаться и образовывать сгусток. Кроме того, если ваш дзета-потенциал высок, что может обеспечиваться заземлением, вы не только уменьшаете риск сердечных заболеваний, но и риск развития многоинфарктных деменций, при которых вы начинаете терять мозговые ткани из-за микро-свертывания мозга.
Помните, что микроорганизмы, живущие в вашем пищеварительном тракте, образуют очень важную «внутреннюю экосистему», которая влияет на бесчисленные аспекты здоровья.
Более конкретно, тип и количество организмов в вашем кишечнике взаимодействуют с вашим организмом способами, которые могут либо предотвратить, либо стимулировать развитие хронического воспаления, которое лежит в основе многих заболеваний, включая сердечные заболевания и диабет.
Состав вашей микрофлоры может даже помочь вам с легкостью избавиться от лишних килограммов.
Поскольку практически все мы подвержены факторам, которые разрушают полезные бактерии в кишечнике, таким как антибиотики (независимо от того, принимаете ли вы их при болезни или получаете их от зараженных продуктов животного происхождения), хлорированная вода, антибактериальное мыло, сельскохозяйственные химикаты и загрязнение, обеспечение баланса бактерий в вашем кишечнике следует считать непрерывным процессом.
Культивированные продукты, такие как йогурт из сырого молока и кефир, некоторые сыры и ферментированные овощи, являются хорошими источниками естественных здоровых бактерий. Поэтому моя рекомендация заключается в том, чтобы сделать культивированные или ферментированные продукты регулярной частью вашего рациона; это может быть вашей основной стратегией для оптимизации количества полезных бактерий в вашем организме.
Если вы не едите ферментированные продукты на регулярной основе, использование высококачественной пробиотической добавки было бы разумным решением для большинства людей. Кроме того, замена обработанных пищевых продуктов, сахара / фруктозы и зерна цельными продуктами питания является важным шагом для решения проблемы хронического воспаления.
Оптимизация уровня витамина D и обеспечение большого количества жиров омега-3 животного происхождения в вашем рационе также важны, наряду с заземлением для предотвращения воспаления.опубликовано econet
д-р Джозеф Меркола
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