Бразильский орех - супер продукт против рака

✅БРАЗИЛЬСКИЕ ОРЕХИ быстро становятся одними из самых востребованных продуктов для улучшения здоровья и долголетия. Не многие продукты способны улучшить вашу сексуальную активность, защитить от рака и повысить ваш метаболизм, но бразильские орехи могут!

Каковы конкретные преимущества для здоровья бразильских орехов? Ну, давайте начнем с самого начала - с селена - против рака. Бразильские орехи являются самым мощным источником питания биодоступного селена. Селен является антиоксидантом, который играет много важных функций в нашем организме.

Бразильский орех - мощное оружие для здоровья

Польза бразильских орехов

Вот краткий список преимуществ селена в составе бразильского ореха:

Селен помогает функции щитовидной железы, превращая неактивный T4 (гормон щитовидной железы) в активную форму T3. Здоровая функция щитовидной железы = здоровый обмен веществ

Антиоксидантные свойства селена улучшают функцию витаминов Е и С, которые помогают уменьшить старение кожи.

Селен - мощная здоровая пища для мужчин, потому что она повышает уровень тестостерона и улучшает производство спермы и подвижность сперматозоидов.

Селен важен для женщин как защитник против рака молочной железы. Исследования показали, чем больше в пище селена, тем ниже частота рака молочной железы.

Селен укрепляет иммунную систему для защиты от бактериальных и вирусных инфекций.

Селен позволяет получить здоровое соотношение холестерина, помогая повысить уровень ЛПВП и снизить уровень ЛПНП.

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Одно из самых впечатляющих преимуществ селена описано в пятилетнем исследовании, проведенном в Университете Аризоны и Корнельском университете. Эти данные показали, что у пациентов, получавших селен, было замечено снижение вероятности рака предстательной железы на 63%, на 58% толстой кишки или рака прямой кишки и на 46% рака легких.

Бразильские орехи могут быть частью общего плана здорового питания, поскольку они содержат большое количество других основных питательных веществ. Они являются отличным источником антиоксидантного витамина Е, который необходим для поддержания клеточных мембран и защиты здоровья кожи.

Бразильские орехи являются отличным источником нескольких витаминов группы В, которые варьируются в зависимости от улучшения здоровья мозга и повышения метаболизма. Вы также найдете большое количества меди, магния, калия, кальция и цинка в бразильских орехах. Многие сырые орехи обладают отличными свойствами для здоровья, но бразильские орехи, безусловно, находятся в самом верху списка.

Всего 100 г бразильских орехов обеспечивают около 3485% рекомендуемого суточного потребления селена. 100 г - это большая горстка, но вам определенно этого не нужно! Да, бразильские орехи и селен могут дать большую пользу для здоровья, но попытка передозировки может нанести ущерб вашей ДНК. От двух до четырех орехов в день - норма.

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Что нужно знать при покупке бразильских орехов

Благодаря тому, что бразильские орехи в основном представляют собой белковые и здоровые жиры, они очень подвержены «прогорклости». Жиры бразильского ореха - это настоящая магия. Они могут нести как пользу для организма, так и вред, если орех не свеж. Убедитесь, что орех твердый. Когда Вы его раскусываете, то должны чувствовать маслянистую текстуру. Орехи не должны пахнуть прелостью и не должны горчить! Их следует хранить в прохладном сухом месте – лучше всего в холодильнике!

Как их есть

Безусловно, бразильские орехи нужно употреблять в сыром виде. Важно понимать, что жареные орехи имеют уже поврежденную структуру жира и могут нанести вред вашему здоровью.опубликовано econet

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