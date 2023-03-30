Чем опасен высокий уровень ферритина в крови

Ферритином называют белок, который запасает железо в крови и доставляет его в участки тела, которые в нем особенно нуждаются. Его уровень возрастает при острых и хронических стадиях воспаления, поэтому следует контролировать показатель этого белка.
Железо необходимо для нормального функционирования нашего организма: оно участвует в выработке эритроцитов, помогает производить энергию клетками мышц и сердца. Но переизбыток несет опасность – железо способно образовывать вещества, повреждающие молекулы белка и ДНК. А ферритин связывает железо и хранит его в клетках, чтобы, при необходимости, организм использовал запасы. При этом, показатель ферритина уменьшается, и этот процесс начинается еще до реальной нехватки железа.
Количество белка зависит от пола и возраста человека. У младенцев наблюдается его самый высокий показатель – 600 мгк/л. В крови юношей - от 20 до 250 мкг/л, девушек – от 10 до 120 мкг/л.
Так как ферритин относится к реакторам острых фаз воспаления, то его колебания свидетельствуют о нарушениях организма. Повышение белка более чем на 300 мкг/л, уже свидетельствует о воспалительном процессе. А показатель свыше 1000 мкг/л указывает на инфекции вирусного или бактериального характера или наличие опухолей.
Обычно в кишечном тракте усваивается только то количество железа, которое требуется организму. Но иногда встречаются расстройства, при которых избыток накапливается и не выводится. Тогда железо скапливается в сердце, печени, поджелудочной железе, суставах и если это состояние игнорировать, то органы прекращают свою работу.
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Показатель ферритина увеличивается при заболеваниях:
Кроме этого, колебания белка возможны после переливания крови, злоупотреблении алкоголем, у курящих, при других расстройствах.
Если анализ крови показал повышенный уровень белка, то следует выяснить, по какой причине это произошло и выполнять все назначенные врачом рекомендации по лечению. Кроме этого, есть дополнительные возможности по снижению ферритина в крови, но выполнять их нужно только по согласованию с лечащим врачом, чтобы не искажать картину заболевания и не ухудшить свое здоровье.
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Снизить потребление железа из употребляемых продуктов возможно:
Кроме этого, снизить концентрацию ферритина в крови помогут:
После интенсивных физических нагрузок показатель ферритина резко падает, но через несколько часов постепенно восстанавливается. Но, если тренировки происходят регулярно, то ферритин в крови понижается, как и другие воспалительные маркеры. При интенсивных упражнениях, беге, происходит возрастание потери железа, что иногда ведет к железодефицитной анемии, особенно, когда речь идет о быстром росте у детей или при недостаточном употреблении продуктов, богатых железом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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