Чем опасен высокий уровень ферритина в крови

Ферритином называют белок, который запасает железо в крови и доставляет его в участки тела, которые в нем особенно нуждаются. Его уровень возрастает при острых и хронических стадиях воспаления, поэтому следует контролировать показатель этого белка.

Железо необходимо для нормального функционирования нашего организма: оно участвует в выработке эритроцитов, помогает производить энергию клетками мышц и сердца. Но переизбыток несет опасность – железо способно образовывать вещества, повреждающие молекулы белка и ДНК. А ферритин связывает железо и хранит его в клетках, чтобы, при необходимости, организм использовал запасы. При этом, показатель ферритина уменьшается, и этот процесс начинается еще до реальной нехватки железа.

Если уровень ферритина зашкаливает

Нормы ферритина

Количество белка зависит от пола и возраста человека. У младенцев наблюдается его самый высокий показатель – 600 мгк/л. В крови юношей - от 20 до 250 мкг/л, девушек – от 10 до 120 мкг/л.

Так как ферритин относится к реакторам острых фаз воспаления, то его колебания свидетельствуют о нарушениях организма. Повышение белка более чем на 300 мкг/л, уже свидетельствует о воспалительном процессе. А показатель свыше 1000 мкг/л указывает на инфекции вирусного или бактериального характера или наличие опухолей.

Обычно в кишечном тракте усваивается только то количество железа, которое требуется организму. Но иногда встречаются расстройства, при которых избыток накапливается и не выводится. Тогда железо скапливается в сердце, печени, поджелудочной железе, суставах и если это состояние игнорировать, то органы прекращают свою работу.

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Показатель ферритина увеличивается при заболеваниях:

воспалительные или аутоиммунные процессы;

раковые опухоли;

сахарный диабет;

хронические заболевания почек и печени;

жировой болезни печени и анорексии;

отравлении железом;

при гипертиреозе.

Кроме этого, колебания белка возможны после переливания крови, злоупотреблении алкоголем, у курящих, при других расстройствах.

Как снизить уровень ферритина?

Если анализ крови показал повышенный уровень белка, то следует выяснить, по какой причине это произошло и выполнять все назначенные врачом рекомендации по лечению. Кроме этого, есть дополнительные возможности по снижению ферритина в крови, но выполнять их нужно только по согласованию с лечащим врачом, чтобы не искажать картину заболевания и не ухудшить свое здоровье.

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Некоторые рекомендации

Снизить потребление железа из употребляемых продуктов возможно:

если убрать из рациона красные сорта мяса или выбирать те, где его меньше содержится, например, фарш;

витамин С и бета-каротин усиливают всасывание железа, поэтому следует избегать их совместного употребления с продуктами, богатыми железом;

некоторые сорта рыбы: скумбрия, тунец, имеют высокие показатели железа, поэтому это следует учитывать при диете;

чайные и кофейные напитки уменьшают усвоение железа в организме, но это зависит от возраста и других причин, поэтому следует проконсультироваться с врачом;

клетчатка снижает усвоение железа;

фитиновая кислота подавляет поглощение железа организмом, содержится во всех растительных продуктах: бобовых, орехах, семечках и т. д;

диета, богатая молочными продуктами, ухудшает всасываемость железа.

Кроме этого, снизить концентрацию ферритина в крови помогут:

минералы - цинк, магний, кальций и марганец;

приправы - куркумин, перец чили и имбирь;

какао, цветки ромашки и мята;

яичные желтки;

экстракт виноградных косточек.

Занятия спортом

После интенсивных физических нагрузок показатель ферритина резко падает, но через несколько часов постепенно восстанавливается. Но, если тренировки происходят регулярно, то ферритин в крови понижается, как и другие воспалительные маркеры. При интенсивных упражнениях, беге, происходит возрастание потери железа, что иногда ведет к железодефицитной анемии, особенно, когда речь идет о быстром росте у детей или при недостаточном употреблении продуктов, богатых железом.опубликовано econet

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