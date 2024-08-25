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Чем полезен витамин B12?

Автор: Econet 25 августа 2024 6608
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В организме витамин B12 не вырабатывается. Но он крайне необходим для образования ДНК и производства клеточной энергии. Кроме того, В12 важен для сердечно-сосудистой функции. Витамин В12 может поступать в организм с пищевыми продуктами или при приеме диетических добавок.  

Чем полезен витамин B12?

Водорастворимый витамин B12 принимает участие в целом ряде ключевых функций организма, и его нехватка чревата нешуточными последствия для здоровья. Есть несколько вариантов получения B12, например, употребление диетических добавок. Каковы симптомы и последствия дефицита витамина B12, а также его источники?

Польза, дефицит и источники витамина B12

Витамин B12 важен для синтеза ДНК и выработки энергии в клетках (если синтез ДНК нарушается, клетки повреждаются). Кроме того, вит-н B12 нужен для неврологической и сердечно-сосудистой функции, образования клеток крови.  

Взаимосвязь между вит-ном B12 и сердечной функцией реализуется через гомоцистеин (это аминокислота, которая расщепляется витаминами комплекса B для дальнейших реакций в организме. Повышенный показатель гомоцистеина вызывает риск кардио-сосудистых недугов. А нехватка вит-на B12 как раз связана с увеличением концентрации гомоцистеина.  

Дефицит витамина B12

Даже легкая нехватка вит-на B12 грозит нейрокогнитивными проблемами не только.
Факторы нехватки вит-на B12:

  • шунтирование желудка,
  • бактерии H. Pylori,
  • недоедание / мальабсорбция,
  • злокачественная анемия,
  • вегетарианский, веганский рацион питания. 

Признаки нехватки витамина B12

  • головокружение, 
  • утомляемость, 
  • депрессия, 
  • перепады настроения. 

Нехватка вит-на B12 отражается на системах организма, что проявляется как:

  • малокровие, лейкопения, тромбоцитопения,
  • утомляемость при нагрузках (учащенное сердцебиение, бледность кожных покровов).
  • пигментация, желтуха, витилиго,
  • психические состояния (раздражительность, ухудшение памяти, психоз).

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Чем полезен витамин B12?

Продукты, содержащие B12

В организме витамин B12 не синтезируется. Поэтому важно, чтобы он поступал с пищей или диетическими добавками.  

Продукты с высокой концентрацией витамина B12:

  • яйца, 
  • рыба (сардины, скумбрия, форель, лосось), 
  • мясо (говядина), 
  • говяжья печень
  • молоко и молокопродукты (сыр, творог), 
  • птица
  • моллюски.

Растительные источники вит-на B12:

  • злаки,
  • пищевые дрожжи,
  • водоросли (спирулина).   

Группы риска

  • Вегетарианцы. Вегетарианская / веганская диета увеличивает вероятность нехватки витамина B12, что нейтрализует преимущества вегетарианского рациона в плане профилактики кардио-сосудистых недугов. 
  • Следующая группа риска нехватки вит-на B12 – лица преклонного возраста из-за проблем с мальабсорбцией (нарушением усвоения необходимых веществ из-за сбоев переваривания, всасывания и доставки). 

Подведем итог. Низкое содержание витамина B12 может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Устранить дефицит витамина В12 помогут правильно составленный рацион питания и / или пищевые добавки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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