Чем рассеянность отличается от забывчивости

Захлопнуть дверь и оставить внутри ключи, зайти на минуточку в фейсбук и сжечь кастрюлю супа, уехать на работу в домашних тапочках, постоянно терять очки и находить их потом в самых неподходящих местах. Это все рассеянность или забывчивость? И чем одно отличается от другого.

Еще до недавнего времени считалась, что забывчивостью в основном страдают пожилые люди. Все это называли признаками старческого слабоумия. А рассеянность обычно считали признаком гениальности. Все не так. И забывчивости, и рассеянности подвержены люди разного возраста и разного интеллектуального уровня. Забывчивость — это расстройство памяти. Рассеянность — это расстройство внимания.

Рассеянность

Психологи выделяют два основных вида рассеянности внимания: подлинную и мнимую.

Подлинная возникает, когда есть какие-то проблемы со здоровьем: депрессия, бессонница, головные боли, сильное переутомление и хроническая усталость. Такое состояние еще иногда возникает от нудной монотонной работы. Во всех этих случаях люди с трудом могут сосредоточиться.

возникает, когда есть какие-то проблемы со здоровьем: депрессия, бессонница, головные боли, сильное переутомление и хроническая усталость. Такое состояние еще иногда возникает от нудной монотонной работы. Во всех этих случаях люди с трудом могут сосредоточиться. А мнимая рассеянность чаще всего возникает как раз по причине излишней сосредоточенности. Когда все мысли человека направлены на решение какой-то одной проблемы и все остальное просто перестает существовать.

Мнимую рассеянность принято, в свою очередь, делить на два вида: поэтическую и профессорскую.

При поэтической рассеянности человек витает в облаках.

рассеянности человек витает в облаках. При профессорской — не может отключиться от решения сложных задач. Профессорскую рассеянность еще называют рассеянностью гениев. Особенно часто ею страдают почему-то математики.

Великий немецкий математик Давид Гильберт был гением. Он разработал огромное количество фундаментальных идей во многих областях математики. В отличие от многих великих ученых, он был очень общительным, жизнерадостным и доброжелательным человеком. Но — как и многие великие — в быту был страшно рассеянным. Однажды Гильберты ждали гостей. Все было уже готово, стол накрыт. И тут жена Гильберта Кете заметила, что ее муж надел не вполне подходящий галстук. Она попросила Давида переодеться. Гильберт отправился в спальню, снял галстук, а затем, думая о чем-то своем, продолжил по инерции раздеваться дальше. Он снял брюки, снял рубашку, надел пижаму и лег спать.

Похожую байку рассказывают про советского математика Лазаря Ароновича Люстерника. Однажды Лазарь Аронович вместе со своей женой Ираидой Фоминичной пошел в театр. Не потому, что любил большое искусство, а потому что жена настояла. В антракте Ираида Фоминична попросила мужа спуститься в гардероб и принести ей платок. Лазарь Аронович взял номерок и отправился в гардероб. Пока шел, забыл зачем идет. Платок выветрился из головы, заполненной решением проблемы нелинейного анализа. В гардеробе Люстерник отдал номерок, получил свое пальто, оделся, вышел на улицу, взял такси и поехал домой.

Еще один великий рассеянный — шахматист Михаил Таль. Он обладал феноменальной памятью. Знал семь языков. Помнил наизусть не только свои, но и тысячи чужих шахматных партий. Помнил, где они были сыграны, кем и когда. За ночь Таль мог прочесть две толстенные книги, страниц по 600 каждая и запомнить текст почти дословно. Но во всем, что касалось быта, Таль был очень рассеянным. Например, путал левый и правый ботинки, и потом жаловался жене Салли, что у него болят ноги…

Рассеянность, конечно же, не является признаком гениальности. Если вы каждый день теряете свои очки, не помните, куда положили ключи, или идете на Одессу, а выходите к Херсону, это еще не значит, что вам по силам доказать хотя бы одну из Millennium Prize Problems.

Но рассеянность точно также не означает, что у вас началась старческая деменция или имеются какие-то системные заболевания. Мнимая рассеянность — не врожденная черта, а приобретенная. А от всего приобретенного, как известно, можно избавиться.

Один из самых частых симптомов рассеянного внимания — это потеря мелких вещей в собственной квартире.

Забывчивость

Забывчивость отличается от рассеянности причинами, симптомами и методами устранения. Одна из главных причин — суета.

Кстати, шотландские ученые предложили квалифицировать забывчивость, как заболевание, и назвали это расстройство памяти Busy Lifestyle Syndrome — синдром суетной жизни.

Обилие событий, информации (подчас подающейся агрессивно и навязчиво), необходимость одновременно держать в голове множество проблем приводят к тому, что наш мозг начинает сопротивляться и блокирует доступ к памяти, чтобы не «закипеть».

По статистике забывчивостью чаще страдают женщины, чем мужчины. Потому что им чаще приходится заниматься несколькими делами одновременно.

Еще одна из распространенных причин забывчивости — недосыпание. Мозгу не хватает времени на анализ и обработку информации, как следствие — снижается запоминание, память ухудшается.

Помимо внешних причин забывчивости, которые подсовывает нам жизнь или которые коллекционируем мы сами, существуют еще и внутренние.

В 2003 году французский биолог Изабель Мансуй с группой швейцарских биологов из Политехнической федеральной школы в Цюрихе открыла молекулярный механизм забывчивости. Оказалось, что белковая молекула фермент протеинфосфатазы (PP1), которая присутствует в больших количествах во всех клетках нашего организма и в основном занимается регулированием развития и деления клеток, ходит «подрабатывать налево» и стирает информацию, поступающую в наш мозг. Не всю конечно! А только ту, которая поступает при интенсивном обучении. Почему-то ей не нравится глотать знания большими кусками, и она просто блокирует формирование памяти.

Преодолеть сопротивление «молекулы забывчивости» можно только одним способом — разбить урок на несколько частей. опубликовано econet

Marina Sobe-Panek

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