Чем заменить сахар: ТОП-6 натуральных подсластителей

Банальный и такой привычный сахар – это одно из наиболее вредных соединений для здоровья. В сахаре кроется большое число калорий и нет ничего полезного. Кроме того, злоупотребление сладким пагубно сказывается на фигуре и состоянии организма. Внезапные «прыжки» сахара в крови могут спровоцировать возникновение и развитие диабета и злокачественных новообразований.

Банальный и такой привычный сахар – это одно из наиболее вредных соединений для здоровья. В сахаре кроется большое число калорий и нет ничего полезного. Кроме того, злоупотребление сладким пагубно сказывается на фигуре и состоянии организма. Внезапные «прыжки» сахара в крови могут спровоцировать возникновение и развитие диабета и злокачественных новообразований.

Альтернатива сахару

1. Сироп агавы

Сироп (нектар) этого растения производят из сахаристого сока тёмно-зелёной агавы. Специалисты советуют его употреблять лицам с сахарным диабетом как естественный заменитель сахара. Сироп агавы имеет в составе ценные микроэлементы кальций и железо. Внешний вид сиропа агавы напоминает мёд, а на вкус он еще более сладкий. Не в пример мёду указанный сироп подходит для горячих десертов и напитков, потому что не утрачивает полезные свойства при термической обработке. Нектар агавы имеет приятный сладковатый вкус. Он хорошо растворяется в горячих напитках.

2. Экстракт стевии

Экстракт из указанного растения, считается популярным промышленным заменителем сахара. Эта трава на вкус слаще сахара почти в 10 раз, а сам экстракт показывает 200-кратную сладость. По этой причине вводить его в напитки и десерты необходимо в чрезвычайно малом объеме. Иначе блюда будут излишне приторными и даже станут горчить. Экстракт стевии демонстрирует стойкость к повышенной температуре, поэтому его также удобно использовать горячих блюдах (например, выпечке).

3. Сироп топинамбура

Сироп топинамбура добывается из корней этого растения. Топинамбур широко известен тем, что не аккумулирует вредные соединения (нитраты) не в пример иным корнеплодам. Сироп топинамбура показывает крайне низкий гликемический индекс, по этой причине он показан для диабетиков.

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4. Кленовый сироп

Кленовый сироп - прекрасный естественный подсластитель. Львиная доля сиропа в мире производится в Канаде. Настоящий кленовый сироп отличается слабым древесным привкусом. Сироп применяют как ингредиент для выпечки и десертов, в качестве подсластителя в коктейлях и смузи, соуса к сладким блюдам (например, блинам и оладьям). Кленовый сироп содержит высокую концентрацию естественных антиоксидантов, марганца и цинка.

5. Меласса

Меласса (патока) представляет собой побочный продукт («отходы») переработки сахоросодержащего сырья (сахарной свеклы, сахарного тростника) в рафинированный сахар. В Канаде и Соединенных Штатах указанный продукт используется в выпечке, соусах, коктейлях и подслащенных напитках.

Меласса демонстрирует низкий гликемический индекс, иначе говоря, глюкоза в ее составе медленно усваивается, не провоцируя колебаний сахара в крови. Меласса содержит железо, кальций, магний, калий, витамин В6, селен.

6. Эритритол - безуглеводный сахар, не влияющий на гликемический индекс

При множестве рекомендаций по заменителям сахара про эритрит в эндокринологии говорят мало.

Эритритол - сахарный спирт. В России реализуется в «кристаллической форме» как классический сахар, в форме сиропов, как ингредиент безуглеводных сластей.

Ни у лиц, страдающих диабетом, ни у здоровых людей продукт не вызывает побочных реакций и не влияет на гликемический индекс, говоря по –другому, не повышает содержание сахара в крови. На вкус он довольно сладкий без явных привкусов.

Эритрит позиционируют как безопасный сахар для страдающих диабетом и как некалорийный сахар. Во втором случае это подходит всем, кто контролирует вес и фигуру.

В стоматологии эритритол находят эффективным для гигиены ротовой полости.*опубликовано econet

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