Чесночная вода: Утренний ритуал здоровья

Чеснок обладает целебными свойствами, которые естественным образом борются с бактериями, вирусами, плесенью и дрожжами.

Лабораторные исследования показали, что сырой чеснок убивает бактерии, снижает уровень липидов в крови и потенциально снижать кровяное давление. Некоторые исследования также показали, что чеснок может стимулировать иммунную систему и замедлять рост опухоли при некоторых видах рака. Пейте чесночную воду в качестве здорового ритуала каждое утро, одну неделю в месяц. Чесночная вода - это средство быстрого приготовления.

Когда пить чесночную воду

Когда вы боретесь с вирусом или бактериями

Перед путешествием, чтобы повысить свой иммунитет

Когда тело нуждается в чистке

При первых признаках простуды

Ингредиенты:

8 зубчиков органического чеснока

1 литр воды

Очистить, нарезать пополам и промыть зубчики чеснока в воде. Поместите чеснок в банку, залейте водой и закройте. Поместите чесночную воду в холодильник на час перед использованием.

Как употреблять:

Смешайте 1/4 стакана чесночной воды с 1 стаканом обычной фильтрованной воды.

Пейте через трубочку

Для борьбы с вирусом или гриппом

1-й день

Пейте чесночную воду каждые полтора часа в течение дня.

2-й день:

Пейте чесночную воду каждые два часа или хотя бы три раза в день.

Продолжайте пить чесночную воду в течение следующих семи дней несколько раз в день.

Вы можете продолжать употреблять один и тот же чеснок и наполнять банку водой до трех дней. На четвёртый день следует приготовить воду заново. Всегда храните в холодильнике. опубликовано econet

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