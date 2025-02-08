Чеснок: Мощные лекарственные свойства

✅Если вы решили есть свежий ЧЕСНОК, следует помнить, что его нужно раздавить или нарезать для того, чтобы стимулировать высвобождение фермента аллииназа, который, в свою очередь, запускает образование аллицина, который быстро расщепляется, чтобы сформировать ряд полезных сераорганических соединений. Чтобы «активировать» лечебные свойства чеснока, раздавите свежий зубчик ложкой или мелко порежьте его, прежде чем съесть.

Потребление чеснока может быть полезно для вашего мозга, в частности, с возрастом. Пикантная пряность может защитить его здоровье, борясь с возрастными изменениями состояния кишечника, которое связано с когнитивной функцией, по словам исследователей из Университета Луисвилля.

Джозеф Меркола: о пользе чеснока для здоровья

Соединение в чесноке улучшает кишечные бактерии и память

Экстракт состаренного чеснока может принести пользу вашему мозгу

Чеснок ценится с древних времен

Чеснок полезен для сердца

Чеснок борется с инфекциями и раком

Множество разновидностей здорового чеснока

Исследование, которое было представлено на ежегодном собрании Американского физиологического общества в 2019 году, подтверждает статус чеснока как суперпродукта, а также поддерживает его мощные лекарственные свойства, которые ценятся с древних времен.

Разнообразие бактерий в кишечнике, как правило, ассоциируется с более крепким здоровьем, но по мере старения, оно может уменьшаться. В то же время, нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона, как правило, развиваются в более позднем возрасте, и по этой причине ученые изучают связь между изменениями микрофлоры кишечника и снижением когнитивных способностей, связанным со старением, и то, какую роль в этом может сыграть чеснок.

Соединение в чесноке улучшает кишечные бактерии и память

В исследовании были задействованы 24-месячные мыши, чей возраст соответствует 56-69 годам по человеческим меркам. Некоторые из них получали содержащееся в чесноке соединение аллилсульфид, что привело к улучшению долго- и кратковременной памяти, а также к улучшению здоровья кишечных бактерий, по сравнению с мышами, которые не получали добавки.

Мыши, принимающие соединение из чеснока, также имели более высокую экспрессию нейронального натрийуретического фактора (NDNF), гена, необходимого для консолидации памяти. Снижение экспрессии NDNF может быть связано с когнитивными нарушениями.

«Наши результаты показывают, что потребление с пищей чеснока, содержащего аллилсульфид, может сохранить здоровье кишечных микроорганизмов и улучшить когнитивную функцию у пожилых людей», говорит автор исследования, кандидат наук Джуотирмайя Бехера в пресс-релизе.

О связи между кишечными бактериями и здоровьем нервной системы известно уже давно. У людей с деменцией, например, состав микрофлоры кишечника отличается от здоровых пациентов.

То, что чеснок может выступать в роли ключевого модулятора микрофлоры кишечника – это более новая концепция, хотя так не должно быть, поскольку чеснок является источником инулина, типа водорастворимого пребиотического волокна. Инулин способствует перевариванию и поглощению пищи и важен для работы иммунной системы.

Инулин – это фруктан, а значит, он состоит из цепочек молекул фруктозы. В кишечнике инулин превращается в короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые затем превращаются в здоровые кетоны, которые питают ваши ткани.

Экстракт состаренного чеснока может принести пользу вашему мозгу

Предыдущие исследования также подчеркивают пользу для здоровья мозга определенного типа состаренного экстракта чеснока (AGE). Он известен своими сильными противовоспалительными эффектами и улучшает кратковременную память узнавания и снимает воспаление нервов у крыс с болезнями типа Альцгеймера.

В исследовании использовался свежий чеснок, который был состарен с целью создать экстракт чеснока, который производит полезные сераорганические соединения, включая S-аллилцистеин (SAC), который содержится в гораздо больших количествах в состаренном и черном ферментированном, чем в сыром чесноке.

AGE также содержит тиосульфинаты, которые имеют антиоксидантное действие, и более 350 исследований продемонстрировали его эффективность и безопасность для организма человека. AGE может защитить мозг несколькими способами, в том числе:

Защитить от нейродегенеративных заболеваний

Предотвратить травмы головного мозга после ишемии

Защитить нервные клетки от апоптоза

Предотвратить вызванную β-амилоидами окислительную смерть клеток

«Кроме того», объяснили исследователи в журнале Nutrients, «лечение AGE или S-аллилцистеином предотвращает дегенерацию лобной доли головного мозга, улучшает обучение и сохраняет память, а также увеличивает продолжительность жизни».

Экстракт состаренного чеснока также улучшает кишечную флору, увеличивая разнообразие микробов после трех месяцев приема. AGE и SAC даже выделяются в качестве потенциальных профилактических и терапевтических средств для лечения болезни Альцгеймера. Помимо этого, свежий чеснок также зарекомендовал себя в улучшении памяти, включая одно исследование, в котором у крыс, получавших чеснок, увеличивалось удержание памяти.

Чеснок ценится с древних времен

Ценность чеснока признается уже в течение многих столетий. Он упоминается на шумерских глиняных табличках, датируемых 2600 годом до н.э. В древнем Египте, чеснок давали рабочим, чтобы они могли продолжать свой тяжелый труд. А на первых Олимпийских играх в Греции атлеты ели его, чтобы увеличить свою выносливость.

В древней китайской медицине, чеснок использовался для улучшения пищеварения и для лечения диареи и глистов, а в Индии его применяли как лекарство от всего, а также для лечения усталости, паразитов, пищеварительных проблем, болезней сердца и артрита.

«Очень интересно наблюдать, как культуры, которые никогда не вступали в контакт друг с другом, пришли к одинаковым выводам о роли чеснока в здоровье и болезнях. Если не игнорировать народную мудрость, из нее можно извлечь ценные уроки», пишут исследователи в журнале Nutrition, «и многие из них на данный момент подтверждаются наукой», продолжили они:

«С наступлением эпохи Возрождения, в Европе все больше внимания уделялось медицинскому применению чеснока. Один из главных врачей 16-го века, Пьетро Маттиали из Сиены, прописывал чеснок при расстройствах пищеварения, глистах и заболеваниях почек, а также как помощь матери во время сложных родов.

В Англии, чеснок применялся от зубной боли, запоров, водянки и чумы. Ученые современности пытаются подтвердить многие из этих свойств, особенно с точки зрения обнаружения активных компонентов, механизмов их действия и изучения потенциальных преимуществ в качестве пищевой добавки».

Чеснок полезен для сердца

Известно, что чеснок предотвращает и лечит широкий спектр заболеваний сердечно-сосудистой системы и метаболизма, включая атеросклероз, тромбоз, высокое кровяное давление, а также сахарный диабет. Мало того, что он стимулирует работу иммунной системы, усиливает детоксикацию и оказывает антимикробное действие, он имеет мощные антиоксидантные свойства, которые укрепляют здоровье.

Кроме того, прием чесночного порошка имеет защитный эффект для эластичности аорты у пожилых людей. Аорта – самая крупная из артерий, задача которой заключается в транспортировке крови из сердца в остальные части вашего тела. Мало того, что жесткость аорты часто проявляется при старении, она связана с повышенным риском болезней сердца, инфарктов, сердечной недостаточности и инсультов.

Тем не менее, у пожилых взрослых, которые принимали чесночный порошок, реже проявлялось возрастное увеличение жесткости аорты, и исследователи заключили, что «эти данные убедительно подтверждают гипотезу о том, что прием чеснока имеет защитное действие на упругость аорты, связанную со старением».

В другом исследовании, потребление 2 граммов свежего чеснока увеличивало концентрацию в плазме оксида азота (NO) у здоровых взрослых, что полезно для сердца и многого другого. Оксид азота представляет собой растворимый газ, который постоянно производится из аминокислоты L-аргинин внутри ваших клеток.

Хотя оксид азота – это свободный радикал, он также является важной биологической сигнальной молекулой, которая поддерживает нормальную функцию эндотелия и защищает митохондрии, маленькие «электростанции» в ваших клетках, которые производят большую часть энергии организма в виде АТФ.

Это мощный вазодилататор, который помогает расслабиться и расширить кровеносные сосуды, а здоровый кровоток позволяет эффективно насыщать ткани и органы кислородом, а также выводить отходы и углекислый газ. Кроме того, NO повышает нейропластичность мозга за счет улучшения насыщения воздухом соматосенсорной коры, области мозга, которая часто задействуется на ранних стадиях деменции.

Чеснок борется с инфекциями и раком

Чеснок обладает стимулирующими иммунитет свойствами и поэтому он может быть полезен для борьбы с различными инфекциями. Когда 146 взрослых получали либо плацебо, либо добавку чеснока в течение 12 недель, те, кто принимал чеснок, значительно реже простужались, и даже если они заражались, они выздоравливали быстрее.

В другом исследовании, включавшем AGE (экстракт состаренного чеснока), у тех, кто принимал чеснок, простуды и грипп имели меньше осложнений, более слабые симптомы и меньшее количество дней потери дееспособности или пропусков работы или учебы. «Чеснок содержит многочисленные соединения, которые потенциально влияют на иммунитет», по словам исследователей в журнале Nutrition.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что добавки AGE могут улучшить работу иммунных клеток и частично отвечают за снижение тяжести простуды и гриппа. Результаты также показывают, что работа иммунной системы улучшается с добавкой AGE, возможно, под воздействием уменьшения воспаления».

Также хорошо исследованы противораковые эффекты чеснока. Он убивает раковые клетки в лабораторных исследованиях, а также он зарекомендовал себя как многообещающее дополнение к рациону.

Те, кто потребляет большое количество сырого чеснока также имеют более низкий риск желудочного и колоректального рака. Кроме того, людям с неоперабельными формами колоректального рака, раком печени или поджелудочной железы, шесть месяцев приема экстракта чеснока помогли улучшить работу иммунной системы, предполагая, что он может быть полезен для иммунной системы в периоды стресса или болезни.

Множество разновидностей здорового чеснока

Вы не ошибетесь, если будете есть чеснок, но если вы не любите едкий вкус или хотите еще сильнее увеличить его влияние на здоровье, подумайте о черном чесноке, который получается за счет «ферментирования» целых луковиц свежего чеснока в среде с контролируемой влажностью в диапазоне температур от 140 до 170 градусов по Фаренгейту в течение 30 дней.

После извлечения, луковицы оставляют окисляться в чистой комнате на 45 дней. Этот длительный процесс приводит к тому, что зубчики чернеют и становятся мягкими и жевательными по текстуре и приобретают аромат, напоминающий «бальзамический уксус» и «соевый соус» со сладким вкусом, похожим на «чернослив». Даже ненавистникам чеснока может понравится вкус черного чеснока, и этот суперпродукт обладает большей антиоксидантной активностью по сравнению со свежим.

В статье для Molecules, исследователи отметили, что «[Н]екоторые люди не горят желанием есть сырой чеснок из-за неприятного запаха и вкуса. Поэтому было разработано множество препаратов, в которых уменьшаются эти атрибуты без потери биологических функций. Состаренный черный чеснок (ABG) представляет собой препарат чеснока с кисло-сладким вкусом без сильного запаха».

Если вы решили есть свежий чеснок, следует помнить, что его нужно раздавить или нарезать для того, чтобы стимулировать высвобождение фермента аллииназа, который, в свою очередь, запускает образование аллицина, который быстро расщепляется, чтобы сформировать ряд полезных сераорганических соединений. Чтобы «активировать» лечебные свойства чеснока, раздавите свежий зубчик ложкой или мелко порежьте его, прежде чем съесть.

Если вы беспокоитесь о чесночном запахе изо рта, это малая цена, которую нужно заплатить за многочисленные преимущества для здоровья, которые вы получите. Но вы можете уменьшить его, пожевав сырое яблоко, листья мяты или салат. Все эти натуральные продукты значительно уменьшают запах чеснока, так что вы можете есть сколько вашей душе угодно чеснока, не тревожа других.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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