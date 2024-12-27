Четыре правила как вылечить кишечник естественным путем

Порочное питание и образ жизни могут негативно отразиться на функциях пищеварительного тракта и способствовать развитию недугов. Как минимизировать факторы, приводящие к повышенной проницаемости кишечника и воспалению? Предлагаем стратегии, которые помогут оздоровить ваш кишечник.

Что объединяет чувствительность к пище, ревматоидный артрит и беспокойство? Все указанные патологии связаны с дисфункцией ЖКТ. Нездоровое питание, образ жизни и другие причины пагубно сказываются на функции пищеварения. Эти 4 стратегии помогут восстановить нормальную работу пищеварительного тракта.

Как нормализовать пищеварительные функции

Проницаемость кишечника

Пищеварительный тракт - это барьер организма, который защищает от пагубных воздействий среды, агентов, проходящих через кишечник (токсинов, патогенных микроорганизмов). Кишечник выстлан клетками эпителия, разделенных белковыми комплексами (БК). Если ЖКТ здоров, эти белковые комплексы регулируют кишечную проницаемость, избирательно способствуя транспортировке воды, электролитов и важных соединений из кишечника через его барьер, предотвращая всасывание нежелательных веществ.

Но когда белковые комплексы повреждены, увеличивается проницаемость кишечника. Когда проницаемость повышена, это дает токсичным агентам попадать через слизистую кишечника в кровоток, что вызывает проблемы с иммунитетом и воспалительные процессы.

4 шага для оздоровления кишечника

1. Удаление патогенов

Первый шаг - ликвидация патогенов и других причин воспаления (стресс, злоупотребление спиртным), связанных с повышенной проницаемостью кишечника. Устранение патогенов включает лечение антибиотиками, диетическими добавками из трав.

Важно не употреблять:

спиртные напитки,

химические добавки (эмульгаторы, разрыхлители, ароматизаторы).

Полезно установить пищевую чувствительность к некоторым компонентам (глютен, «быстрые» углеводы, сахар, трансжиры) можно посредством исключающей диеты.

2. Замена

Заменяем продукты, вызывающие воспаление, диетическими веществами и продуктами, важными для кишечного здоровья.

Продукты, которые борются с воспалением:

куркума, розмарин, чеснок,

масло оливок первого отжима,

Продукты с содержанием клетчатки (овощи, фрукты, орехи),

Омега-3 жирные кислоты.

Диетические добавки можно применять для поддержки пищеварения.

Пищеварительные ферменты помогают расщеплять жиры, белки и углеводы.

Добавки желчных кислот помогают усваивать вещества через эмульгирование липидов. Желчные кислоты применяют в терапии недугов печени, желчного пузыря и желчных протоков.

3. Заселение кишечника

Заселяем микрофлору кишечника «хорошими» бактериями.

Введение в рацион пробиотиков восстанавливает ценные бактериальные виды Bifidobacterium и Lactobacillus.

Пробиотические добавки увеличивают выработку веществ, которые устраняют воспаление, поддерживают иммунный ответ.

4. Восстановление слизистой кишечника

Регенерация кишечной слизистой возможно при поддержке определенных соединений и трав. Среди них:

алоэ вера,

деглицирризинат солодки,

L-глутамин,

корень алтея лекарственного,

Омега-3 жирные кислоты,

растительные полифенолы (кверцетин, мирицетин, куркумин),

витамин Д

минерал цинк (Zn).опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet