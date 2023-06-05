Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

В этой статье вы узнаете как почистить лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!

Очистка лимфатической системы и крови - обязательный шаг на пути к здоровью. Это возможность избежать многих болезней и очистить организм. В этой статье вы познакомитесь с несколькими способами очистки лимфы, крови и лимфатической системы. А основным компонентом в приготовлении рецептов является просто лимон. Будьте молоды, здоровы и красивы!

Чистим лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!

Очищение по методу Шрота

Очищение крови

Очищение лимфатических сосудов

Очищение по методу Шрота

Этот метод очищения лимфы известен уже полтора столетия. Применять его можно строго после чистки кишечника и печени, в противном случае все затраты (достаточно немалые) окажутся напрасными. Есть у метода и противопоказания – повышенная кислотность желудочного сока и аллергия на цитрусовые.

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Для чистки потребуются лимоны – на весь курс уйдет 201 плод. Из них выжимают сок и принимают его за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи. Пить сок нужно через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль, а после его употребления рот прополаскивают раствором соды (1 ч. ложка на стакан воды).

Количество сока, выпиваемого в день, меняется:

1-й день приема – сок из 5 лимонов;

2-й день приема – сок из 10 лимонов;

3-й день приема – сок из 15 лимонов;

4-й день приема – сок из 20 лимонов;

5-й день приема – сок из 25 лимонов;

6-й день приема – сок из 25 лимонов;

7-й день приема – сок из 25 лимонов;

8-й день приема – сок из 25 лимонов;

9-й день приема – сок из 20 лимонов;

10-й день приема – сок из 15 лимонов;

11-й день приема – сок из 10 лимонов;

12-й день приема – сок из 6 лимонов.

Пить сок нужно, не добавляя сахара или других подсластителей, в чистом виде, свежеприготовленный.

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Через 8–10 месяцев можно провести укороченный курс очищения:

1-й день приема – сок из 1 лимона;

2-й день приема – сок из 2 лимонов;

3-й день приема – сок из 3 лимонов;

4-й день приема – сок из 4 лимонов;

5-й день приема – сок из 5 лимонов;

6-й день приема – сок из 4 лимонов;

7-й день приема – сок из 3 лимонов;

8-й день приема – сок из 2 лимонов;

9-й день приема – сок из 1 лимона.

Очищение крови

Требуется:

400 г чеснока,

24 лимона.

Приготовление:

Из лимонов, не очищая их, отжать сок. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с соком. Перелить полученное средство в бутыль из темного стекла с широким горлом, закрыть ее марлей или хлопчатобумажной тканью. Настаивать в течение 24 дней. Готовый настой хранить в холодильнике. Перед употреблением взбалтывать.

Очищение лимфатических сосудов

Последняя процедура – очищение лимфатических сосудов. Она займет несколько дней.

Требуется:

2 стакана натурального меда,

1 стакан укропного семени,

2 ст. ложки корня валерианы.

Приготовление:

Семя укропа истолочь деревянным пестиком в деревянной емкости. Сухой корень валерианы мелко нарезать. Растительные компоненты смешать, высыпать в двухлитровый термос, залить медом и кипятком. Настоять в течение суток. Не процеживать.

Принимать средство по 1 ст. ложке за 30 минут до еды, пока весь настой не будет выпит.опубликовано econet

Анна Богданова ""Живая вода" организма. Очищение лимфы"

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