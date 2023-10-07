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Чистим сосуды в домашних условиях домашними средствами

Автор: Econet 07 октября 2023 6368
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От состояния артерий зависит здоровье сердечно-сосудистой системы. Какие продукты считаются средством профилактики атеросклероза? Почистить сосуды помогут чеснок, корень цикория и виноград с косточками. Предлагаем рецепт, благодаря которому ваши сосуды будут в идеальном состоянии.

Чистим сосуды в домашних условиях домашними средствами

Проблемы сердца и сосудов считаются ключевым фактором инвалидизации и даже летального исхода. Ведущая роль в патологиях кровообращения отводится атеросклерозу. Атеросклероз – это недуг артерий, который развивается из-за холестериновых отложений в сосудистых стенках. Отложения опасны тем, что образуют на внутренней поверхности сосудов атеросклеротические бляшки. Если поражены артерии, которые обеспечивают питанием сердце, в этом случае развивается стенокардия (боль в груди) и повышается вероятность инфаркта миокарда.

Как почистить сосуды доступными средствами?

Известным средством чистки сосудов является регулярное употребление чеснока.

Рецепт для чистки сосудов с корнем цикория

  • Берем корень цикория (сушеный или свежий). Измельчаем в кофемолке и заливаем 1 ч. ложку сырья ½ стакана кипятка.
  • В другую чашку кладем 1 ст. ложку малины заливаем ½ стакана кипятка. 
  • Через 10 минут малиновый настой сливаем в настой цикория. 

Получается примерно 350 гр. напитка на день.  Пить в перерывах между приемами пищи (примерно по 70 грамм). Последний прием - перед сном.

Состав благоприятно влияет на желудок, улучшает обмен веществ и качество сна.

Цикорий можно заменить корнем свежего лопуха или одуванчика. Корни необходимо вымыть, мелко нарезать, взять 1 ст. ложку сырья и заварить кипятком. 

Чистим сосуды в домашних условиях домашними средствами

Виноград для чистки сосудов

  • Рекомендуется в день съедать 5-10 виноградин с косточками. 
  • В косточках содержится уникальное вещество, которое очищает сосуды. 
  • Косточки тщательно пережевывать. 
  • Можно косточки выбрать, высушить, тщательно перемолоть, залить маслом в пропорции 1/3. Масло должно быть нагрето до 60-70 градусов. Настоять в течение недели. Отфильтровать. Пить по 1 ч. ложке в день. 

Эти средства помогут вам сберечь свои сосуды и станут хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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