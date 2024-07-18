Чистка легких: как поддерживать здоровье главного фильтра

Легкие выполняют ряд важнейших функций – выводят углекислый газ, защищают организм от проникновения пыли и других вредных веществ, а самое главное снабжают органы и ткани кислородом. Полноценная жизнедеятельность организма без легких невозможна и от их состояния зависит здоровье человека. Поговорим о том, по каким причинам возникают проблемы с легкими и как защитить органы дыхания.

Находясь в состоянии покоя, ткани человеческого организма за одну минуту потребляют почти 0,3 литра кислорода. Но это при условии, если легкие здоровые.

Причины нарушения функций органов дыхания

Проблемы с легкими могут возникнуть по разным причинам, основными из них являются:

курение;

вдыхание выхлопных газов и химических выбросов;

неправильное лечение простудных заболеваний;

несбалансированное питание.

Все это приводит к тому, что организм недополучает кислород, а это, прежде всего, нарушает работу головного мозга и провоцирует развитие различных заболеваний.

Симптомы болезни легких

Если легкие не функционируют должным образом, появляются следующие симптомы:

постоянный кашель;

несвежее дыхание;

частые головные боли;

быстрая утомляемость;

запоры.

Если легкие чистые, то в организм поступает большее количество кислорода, что ускоряет обменные процессы, способствует быстрому обновлению клеток и оздоровлению всего организма. Наиболее благоприятным периодом для очищения или лечения дыхательной системы является весна. Рассмотрим советы специалистов, как заботиться о своих легких в весенний период.

Рекомендации по очищению легких

Предотвратить застойные явления и накопление слизи в легких поможет специальное упражнение. Достаточно выполнить следующие действия:

утром после пробуждения сесть и максимально расслабить мышцы;

слегка поднять голову и вдохнуть носом как можно больше воздуха;

задержать дыхание на несколько секунд;

не спеша выдохнуть через рот;

через пару минут повторить упражнение;

всего сделать три-четыре подхода.

Упражнение следует обязательно выполнять утром, поскольку за ночь в легких происходит накопление и уплотнение слизи. В течение дня можно повторить упражнение.

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Оздоровить легкие также можно с помощью чеснока. Чтобы ослабить приступ кашля или бронхита достаточно принимать ежедневно натощак чайную ложку чесночного сока, после чего не пить никакой жидкости в течение получаса. Несмотря на ощущение жжения, чеснок не навредить слизистым.

Еще одним лекарством для легких является алоэ. При наличии легочных заболеваний (в частности, астмы) специалисты рекомендуют срезать около 300 грамм листьев алоэ и оставить на неделю в холодильнике, затем выжать из них сок, смешать его с таким же количеством кагора и стаканом меда. Средство следует принимать по одной столовой ложке три-пять раз в сутки за час до еды.

Восстановить работу легких поможет курс банных процедур. Всего рекомендуется пройти шесть процедур через день. В бане лучше употреблять оздоровительные травяные чаи (из клюквы, малины, мать-и-мачехи). Чтобы приготовить травяной чай следует залить столовую ложку сушеной травы 200 мл кипятка, настоять десять минут, процедить, добавить по желанию мед или сахар. Для оздоровления также можно употреблять отвар из душицы и трехцветной фиалки (столовую ложку травяной смеси залить 0,5 литрами кипятка, настоять в течение часа и процедить), сахар добавлять не стоит.

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Еще один эффективный вариант очищения легких – ингаляции с применением эфирных масел с отхаркивающими свойствами (сосны, эвкалипта, майорана). Достаточно вскипятить пол литра воды в эмалированной емкости и, не снимая посуду с огня, добавить в воду чайную ложку эфирного масла, дышать над паром следует на протяжении десяти минут, укрывшись полотенцем. Процедуру рекомендуется выполнять перед сном. Продолжительность курса – две недели.

Уменьшить количество мокроты позволяет смесь из измельченных лесных орехов и меда. Особенно эффективно данное средство при кашле. Достаточно съесть пару ложек лакомства и запить чаем. Не менее полезным лакомством является натуральное сливочное масло, которое желательно съедать утром и запивать чаем.

Дыхательная гимнастика

Для начала нужно разработать легкие. Не спеша вдохните носом максимум воздуха, задержите дыхание на полминуты, затем выдохните и повторите все заново десять раз.

Дыхательная гимнастика включает следующие упражнения:

1. «Шуньяка» или вакуумное дыхание. Нужно сесть на пол и занять удобную позу, выпрямить спину, глубоко вдохнуть и не спеша выдохнуть (полностью освободив легкие от воздуха). Затем задержать дыхание на пять-десять секунд и медленно вдохнуть. Упражнение лучше выполнять натощак, пять-десять раз.

2. «Пурака». Следует выдохнуть и не спеша наполнять легкие воздухом, затем так же медленно выдохнуть. Повторить пять-десять раз. Чем длиннее буде вдох – тем лучше для легких.

3. «Кумбхака». Это упражнение выполняется аналогично предыдущему, но с задержкой дыхания перед выдохом на пять-двадцать секунд. Выполнять упражнение нужно минимум пять раз.

4. «Рречака». После задержки дыхания (как в предыдущем упражнении) следует медленно выдохнуть, полностью освободив легкие.

Во время гимнастики следите за состоянием организма, не должно возникнуть дискомфортных ощущений (головокружения, удушья). Достаточно уделять занятиям десять минут каждый день, чтобы оздоровить легкие.

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