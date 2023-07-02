Чистка языка: 5 преимуществ для здоровья

Налет на языке может многое рассказать о здоровье человека и состоянии его внутренних органов. И чистка языка, оказывается, не менее важна, чем чистка зубов. Узнайте, как правильно проводить эту гигиеническую процедуру.

Доказано, что процедура чистки языка нормализует пищеварение и функционирование органов. Стоматологи убеждены, что подобная чистка лучше удалит отходы жизнедеятельности (из полости рта), чем ваша любимая зубная щётка.

Почему важно чистить не только зубы, но и язык

Улучшение пищеварения

Процесс переваривания пищи берет начало именно с языка. Когда на языке имеется пресловутый налёт, он не сможет подавать «команду» к производству необходимых для пищеварения энзимов.

При очистке языка вкусовые рецепторы становятся более восприимчивыми. Это значит, что вы лучше ощутите вкус пищи, что тоже работает для пользы пищеварения.

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Свежее дыхание и уход за полостью рта

Неприятный "аромат" изо рта никому не идет на пользу. Это касается не только гигиены, но и общения с другими людьми. Часто неприятный дух изо рта свидетельствует о стоматологических заболеваниях. Но чаще это – «работа» бак. налёта, накапливающегося на корне языка.

Грамотный уход за полостью рта обеспечивает регуляцию микрофлоры, и бактерии осуществляют свою деятельность без осложнений со здоровьем. Чтобы очистить язык, применяем скребок (не зубную щетку) и аккуратно снимаем им бактерии и остатки пищи.

Нормальная вкусовая чувствительность

После процедуры чистки языка усиливается восприятие различных вкусов, а с этого начинается пищеварение. Разные области языка связаны с кишечником, печенью и другими важными органами. Налёт на языке свидетельствует о присутствии токсичных соединений и препятствует работе пищеварительного тракта. Скребок для языка поможет удалить токсины.

Общее состояние здоровья

Язык отражает здоровье органов, сбои в системах или, наоборот, улучшений в организме.

Чистка языка даст ответ, если в организме начнут накапливаться токсины

Токсичные вещества проникают в организм с пищей, водой, загрязненной атмосферой, при контакте с бытовой химией. Если токсины не выводятся из организма должным образом, они начинают накапливаться. А это чревато возникновением и развитием широкого спектра заболеваний.

Признаки, указывающие на наличие токсинов в организме:

посторонний «аромат» изо рта,

слабость,

ухудшение аппетита,

систематические запоры,

газообразование, понос.

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Очищаем язык правильно

Применять скребок желательно ежедневно. Оптимальное время суток – после утреннего подъема, до чистки зубов и непременно натощак.

Берем скребок, чтобы было удобно его держать,

высовываем язык, кладем на него скребок максимально приближая к корню языка (в какой степени сможете вытерпеть),

плавно тянем скребок по направлению к кончику языка,

ополаскиваем инструмент и повторяем действие от 7 до 14 раз.

При очищении языка возможны рвотные позывы. Но со временем вы научитесь контролировать это чувство.опубликовано econet

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