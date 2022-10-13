Читаем о болезнях по ногтям! Связь ногтей и внутренних органов

Каждый ноготь на руке или ноге, по представлениям традиционной китайской медицины, тесно связан с определенным органом или одной из желез внутренней секреции. Если какой-либо из ногтей не в порядке, ищите причину в дисбалансе того органа, чей меридиан связан с этим пальцем и ногтем.

Для лечения необходим внимательный осмотр ногтей на руках и ногах с целью нахождения самого измененного по цвету (бледный, синюшный или напротив – красный), форме (самый деформированный ноготь) и температуре (ноготь самого холодного или горячего пальца). Затем производят определение чувствительности каждого ногтя путем равномерного надавливания. Снижение чувствительности (онемение) или же ее повышение (болезненность) в области какой-либо ногтевой пластины указывает на то, что именно этот ноготь должен быть выбран для лечения.

Методы ногтетератпии

Массаж

«Прищепкотерапия»

Тепловое воздействие

Связь с органами и частями тела

Подробная схема

Кроме того, при лечении можно пользоваться связями между ногтями и органами тела человека. Заболевания желудка, кишечника, мочевого и желчного пузыря лучше лечить через ногти рук, а печени, сердца, селезенки и почек – через ногти ног.

Ногти больших пальцев рук и ног предназначены для оказания лечебного и оздоровительного воздействия на тело в целом. Острые заболевания лучше лечить через ногти рук, а хронические – через ногти ног.

К наиболее удобным и доступным методам лечения можно отнести массаж, электропунктуру, тепловое или холодовое воздействие.

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Массаж

Это наиболее доступный и популярный метод коррекции здоровья, который эффективен практически при любых видах заболеваний. Для массажа локальных зон используют специальные диагностические палочки, изготовленные из металла или дерева, или любые доступные подручные средства типа израсходованного шарикового стержня, спички, тупого карандаша и др.

Перед массажем выбирают пораженный ноготь (несколько ногтей) и концом диагностической палочки проводят равномерное надавливание на все точки, локализующиеся вокруг ногтевой пластины (по 8 с каждой стороны). Кожный покров вокруг ногтя равномерно обдавливают со всех четырех сторон.

Нажатие палочкой должно быть не слишком сильным или слабым и одинаковым для всех точек. Находят самые болезненные точки (может быть в среднем от 3-х до 5-ти), после чего концом этой же палочки проводят массаж наиболее болезненных точек до исчезновения боли. Массаж любой из них осуществляют в направлении к центру ногтя. Болезненность определенного ногтя или какой-либо его зоны является основанием для особенно тщательного массажа.

При воздействии можно надавливать на точки диагностической палочкой, делать клюющие или вращательные движения ее. При острых заболеваниях вращательные движения осуществляют по часовой стрелке, при хронических – против часовой стрелки. Чем быстрее производить массажные движения, тем менее болезненной является процедура массажа.

«Прищепкотерапия»

Простым, доступным и эффективным способом воздействия на ноготь в домашних условиях является использование обыкновенной бельевой прищепки с не очень сильной пружиной. Так, например, при бледном ногте прищепка одевается на зону, находящуюся в области заднего валика ногтя, т.е. перед корнем ногтя (палец помещается в углубление с боковой стороны прищепки). В момент давления будет наблюдаться гиперемия (покраснение) ногтевого ложа.

При темно-красном ногте прищепка одевается на центр ногтевой пластины. При этом будет наблюдаться побледнение ногтевого ложа. Таким образом воздействие на данную зону оказывает эффект, противоположный первому варианту воздействия. При бледности центральной части ногтевой пластины и красноте по краям (слева и справа) - сдавливаются боковые стороны ногтя. Прищепка ставится на короткое время (до индивидуальной переносимости).

Тепловое воздействие

Прогревание ногтя особенно эффективно для пациентов преклонного возраста и ослабленных длительными хроническими заболеваниями, так как оно значительно активизирует иммунные силы организма. Этот метод показан флегматикам и особенно меланхоликам. Он также показан пациентам, у которых наблюдаются признаки слабого кровообращения в кончиках пальцев, снижение их температуры (холодные пальцы), изменение цвета ногтей – побледнение или синюшность, снижение болезненности. С помощью прогревания также хорошо купируются сильные боли.

Ногтевые пластины могут быть прогреты с помощью полынных сигарет разного размера. При прогревании полынными сигаретами применяют технику вращательных движений. Для этого сигарету устанавливают на таком расстоянии от ногтя, при котором пациент ощущает выраженное, но переносимое тепло, и начинают производить вращательное движение вокруг ногтя.

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Кроме этого, прогревание можно осуществлять, попеременно то приближая сигарету к ногтю, то удаляя от него («клюющим» методом). Прогревание осуществляют до появления стабильного ощущения тепла в ногте. После прогревания необходимо как можно дольше сохранить тепло в месте лечения, поэтому в течение приблизительно 2 часов после процедуры ноготь (ногти) не охлаждают холодной водой и защищают от холодного воздуха.

При отсутствии полынных сигарет можно прогревать ноготь в домашних условиях под струей горячей воды или разогретого растительного масла.

Связь с органами и частями тела

Каждый ноготь на руке или ноге, по представлениям традиционной китайской медицины, тесно связан с определенным органом или одной из желез внутренней секреции. Если какой-либо из ногтей не в порядке, ищите причину в дисбалансе того органа, чей меридиан связан с этим пальцем и ногтем.

Ноготь большого пальца отражает состояние мозга.

Ноготь указательного пальца отражает состояние легких и толстого кишечника.

Ноготь среднего пальца отражает состояние тонкой кишки.

Ноготь безымянного пальца указывает на состояние почек.

Ноготь мизинца указывает на состояние сердца и женских репродуктивных органов.

Подробная схема

5 - Большой палец правой руки - голова; головной мозг.

6 - Указательный палец правой руки – правая рука; толстая кишка (легкие); надпочечники.

7- Средний палец правой руки - правая нога; наружные половые органы (внутренние половые органы); копчиковая железа.

8- Безымянный палец - левая нога; мочевой пузырь (почки); яички и яичники.

1 - Мизинец - левая рука; желудок (селезенка); поджелудочная железа.

5 - Большой палец левой руки – голова, головной мозг.

4 - Указательный палец левой руки - левая рука; тонкая кишка (сердце); щитовидная железа.

3- Средний палец левой руки - левая нога; эпифиз.

2- Безымянный палец левой руки - правая нога; спинной мозг (головной мозг); гипофиз.

9 - Мизинец – правая рука, желчный пузырь (печень); тимус.

14 - Первый (большой) палец правой ноги – голова; головной мозг.

15 - Второй палец правой ноги - правая рука; легкие (толстая кишка); надпочечники.

16 - Третий палец правой ноги - правая нога; внутренние половые органы (наружные половые органы), копчиковая железа.

17 - Четвертый палец правой ноги - левая нога; почки (мочевой пузырь); яички и яичники.

18 - Пятый палец (мизинец) правой ноги - левая рука; селезенка (желудок); поджелудочная железа.

14 - Первый (большой) палец левой ноги – голова; головной мозг.

13 - Второй палец левой ноги - левая рука; сердце (тонкая кишка); щитовидная железа.

12 - Третий палец левой ноги - левая нога; эпифиз.

11 - Четвертый палец левой ноги - правая нога; головной мозг (спинной мозг); гипофиз.

Мизинец - правая рука; печень (желчный пузырь); тимус.опубликовано econet.ru.

Материалы носят ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов и методов лечения обращайтесь к врачу.

Автор Юрий Хмелевский

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