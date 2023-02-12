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Что будет, если есть после 18.00?

Автор: Econet 12 февраля 2023 6310
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Люди живут в плену стереотипа, что есть после шести вечера - это пагубно для здоровья и крайне неправильно. Мы развеем этот миф и докажем, что, даже если вы перекусите за час до отхода ко сну, ничего плохого с вами не произойдет. Вот какие продукты можно безнаказанно употреблять вечером.

Что будет, если есть после 18.00?

Почему есть после 18.00 позволяется? Если вы стремитесь сбросить лишние килограммы, следует держать под контролем время трапезы и компоненты рациона. Хорошая новость: когда вы ужинаете, жир не откладывается. Но, если вы находитесь на диете, не стоит делать между трапезами разрыв более десяти часов. Подробнее узнайте в данной статье. 

Можно ли есть после шести часов вечера?

Организм делает из еды запас, в целях экономии энергии. В процессе следующего приема пищи выброс гормонов заставит человека съесть больше, чем это на самом деле необходимо. Как тогда можно похудеть?

Обмен веществ в процессе сна замедляется, но не останавливается. Пища в желудке продолжает перевариваться. Одновременно физическая активность снижается (в вечерние часы). Организм не использует объем энергии после принятия большой порции еды. Вывод таков: неважно, во сколько именно человек поужинает - до 18.00 или после. Если он недостаточно питается и мало двигается в продолжение дня, похудеть не получится.

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Что будет, если есть после 18.00?

Что необходимо делать, чтобы похудеть

В период похудения важно поддерживать энергобаланс. Энергозатраты должны превышать число потребленных калорий. Если в продолжение дня человек малоактивен физически, целесообразно потреблять значительную долю рациона в первой половине суток.

Если не хотите набирать вес, следует ужинать за 3–4 часа до отхода ко сну. А за 1–1,5 часа допустим небольшой перекус, когда можно съесть легкоусвояемую пищу в малом объеме.

Не рекомендуется обильно ужинать перед отходом ко сну. Организму потребуется переработать поступившую в желудок еду в энергию, которую вам некуда будет расходовать. И риск накопления лишних килограммов возрастет.

После 18.00 часов предпочтительнее употреблять нежирную белковую еду и клетчатку. Белки и клетчатка активируют обмен веществ и сжигают жиры. А организм не утрачивает воду и мышечную массу.

Когда человек ведет пассивный (сидячий) образ жизни, обычная диета не окажет никакого эффекта. Для грамотного похудения нужно сбалансированно питаться и практиковать физические нагрузки. При занятиях спортом тело сжигает запасы жира как источник энергии. Нагрузки способствуют наращиванию мышечной массы, которая помогает тратить большее количество калорий в состоянии покоя.  

Что разрешено есть после 18.00

Чтобы не набирать нежелательный вес, необходимо потреблять столько калорий, чтобы их количество не превышало среднестатистическую суточную норму.  Данное число варьирует в пределах 1500–2500 кал. Из этого числа около 20–30% должны выпадать на ужин.

За 3-4 часа до отхода ко сну

Состав вечернего меню - вопрос серьезный. За 3–4 часа до отхода ко сну целесообразно съесть пищу, которая быстро переварится, поможет восстановиться после трудового дня и восполнить запас жидкости в организме.
На ужин следует выбирать блюда и продукты с высокой концентрацией белков и углеводов. Пища такого рода дарит ощущение сытости и быстро переваривается. 

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Белки способствуют поддержке и увеличению мышечной массы, насыщают кровоток аминокислотами. Углеводы синтезируют инсулин и накапливают гликоген в мускулах и печени. Гликоген шлет сигналы о сытости в головной мозг, и человеку не захочется переедать.

Полностью отказываться от жиров не нужно. Жиры принимают участие в усвоении витаминов и микроэлементов.

Блюда, оптимальные на ужин:

  • салат из овощей;
  • омлет из яичных белков;
  • фрукты;
  • нежирный творог;
  • курица, индейка или другое постное мясо;
  • рыба и морепродукты.

За 1-1,5 часа до отхода ко сну

Целесообразно остановить выбор на нежирной, легкой и низкокалорийной пище. Но блюдо должно быть вам по вкусу и давать чувство сытости. 

Для чего необходим поздний перекус:

  • утоление голода перед сном;
  • помощь, если хотите быстро заснуть;
  • активизация метаболизма.

Классическим вариантом подобного перекуса будет нежирный йогурт или кефир с отрубями. Указанные продукты не позволят поправиться. Перекус поддержит в организме нужный уровень глюкозы и прочих питательных веществ.  

Продукты, допустимые для перекуса перед сном:

  • молочные и кисломолочные продукты;
  • овощи;
  • ягоды;
  • сок, зеленый чай и напитки, содержащие малое количество калорий.

Что будет, если есть после 18.00?

Классический ужин

Ужин должен подчиняется так называемому «правилу тарелки». Необходимо условно поделить блюдо на 4 части: одна - гарнир, вторая - овощи, третья - белковые продукты, четвертая - фрукты. Если придерживаться указанного правила, организм получит все необходимые ему питательные вещества.

Образец классического диетического ужина:

  • гречневая каша;
  • нежирное отварное мясо птицы;
  • салат из овощей;
  • яблоко;
  • стакан воды / зеленого чая без сахара.

Если вы понимаете, что банально не уснете, если хоть что-то не забросите в бунтующий желудок перед сном, целесообразно останавливать выбор на продуктах с отрицательной калорийностью (тех, которые провоцируют сжигание большего количества калорий, чем имеют сами).  Что это за «волшебные» продукты? Вот их список.

Яблоки

1 яблоко вместе с кожурой имеет в своем составе до 10% суточной нормы волокон, необходимых для здорового функционирования ЖКТ, снижает показатель холестерина и оказывает положительный эффект в снижении веса.
Это полезно знать! Если наблюдаются определенные дисфункции желудка, яблочные перекусы – не совсем хорошая идея. Указанные фрукты провоцируют газообразование.

Цитрусы

Один апельсин (мандарин) содержит в себе до 40 кал. Принимая во внимание их небольшие размеры, эти фрукты считаются низкокалорийными, допустимыми к употреблению вечером. К тому же в них достаточно клетчатки и витамина С, регулирующих процесс пищеварения.  

Это полезно знать! острые гастриты и другие заболевания желудка — в списке противопоказаний.

Сельдерей

В корне сельдерея мало калорий, поэтому он подойдет для вечернего меню. Как вариант - салат с морковью, фреш.

Это полезно знать! В сельдерее содержится много клетчатки. Но он к тому же выводит лишнюю жидкость и токсины (в ночное время это нам ни к чему). Сок сельдерея не рекомендуется употреблять при беременности и в период лактации, варикозе и при патологиях желудка.

Камбала

В камбале содержится большое количество белков с аминокислотами, поэтому указанная рыба быстро усваивается. Жира в камбале не много — до 3%. Калорийность - 83 ккал на 100 г. Высока концентрация витамина А, Е, тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, микроэлементов - калия, натрия, железа, фосфора.

Кефир

Кефир содержит достаточное количество кальция, а указанный минерал максимально усваивается именно в ночное время.  

Это полезно знать! Не стоит злоупотреблять кефиром при повышенной кислотности желудка.

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Свекла

Низкокалорийный свекольный салат, заправленный оливковым (льняным или другим – на выбор) маслом – прекрасный вариант вечернего перекуса. Свекла содержит бетаин, способствующий сжиганию жиров, и куркумином, не позволяющим клетке жира обрастать кровеносными сосудами (иначе говоря -  жить). Пектин оптимизирует моторику кишечника, оздоравливает флору, удаляет шлаки и токсины.

Это полезно знать! При патологии почек, острых воспалениях в желудке свекла не рекомендуется к употреблению.

Банан

Банан достаточно калориен - до 90 ккал в 100 г. Но съесть один банан вечером – это не преступление. Указанный фрукт поможет уснуть благодаря триптофану, секретирующему гормон радости серотонин, позитивно действующий на нервную систему.  

Это полезно знать! Если у вас повышенный уровень сахара в крови, от бананов целесообразнее отказаться. 

Не рекомендуется:

  • все жареное и жирное;
  • острые блюда с пряностями;
  • соленое — утром вы не обрадуетесь отекам под глазами из-за жидкости, которую задерживает в организме соль.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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