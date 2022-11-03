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Что будет, если употреблять шиповник каждый день

Автор: Econet 03 ноября 2022 6082
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Скромный куст шиповника радует нас нежными цветами и дарит потрясающе полезные для здоровья плоды. По содержанию витамина С шиповник "обогнал" даже лимон и чёрную смородину. Какие еще ценные вещества содержатся в плодах этого растения?

Что будет, если употреблять шиповник каждый день

Шиповник (другое название - дикая роза) используется людьми в медицинских целях очень давно. Он представляет собой дикорастущий кустарник (семейство розовых), который зацветает в мае месяце розовыми цветками. Осенью на его ветках созревают плоды оранжевого цвета, собирают их в октябре. Как используются плоды шиповника и кому они противопоказаны?

Восемь причин употреблять шиповник каждый день

Что полезно знать о шиповнике

Собрав «урожай» шиповника, его подвергают высушиванию при температуре до +100°С, такой плод сохраняет ценные качества свежих ягод. 

Шиповник низко калориен.

Для страдающих лишним весом готовить отвар или чай предпочтительнее из свежих ягод. 

В ягодах шиповника присутствует значительное количество минералов и витаминов: калий, натрий, фосфор, магний, кальций, В1, В2, В6, РР, Е и т.д.  Содержание витамина С во много раз более, чем в лимоне и чёрной смородине (чемпионах по содержанию этого витамина). 

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Что будет, если употреблять шиповник каждый день

Чай, отвары, настойки из ягод готовят в качестве тонизирующего, противовоспалительного и общеукрепляющего средства. Шиповник входит состав в различных лекарственных сборов. 

Для отвара подойдут свежие и сушёные плоды, витамины при этом сохранятся в напитке. 

Технология приготовления отвара: 

Сухой шиповник в количестве 50 г залить300 мл питьевой воды и на медленном огне довести до кипения. Проваривать в течение15 минут. Убрать с огня и настаивать в продолжение 20 минут. 

Технология приготовления настоя:

Взять соотношение ингредиентов 1:6. Порцию измельченных ягод залить питьевой водой и кипятить в течение 10 минут. Настаивать керамической посуде или термосе 7–8 часов. 

Технология приготовления спиртовой настойки:

Взять 70% спирт или 0,5 л водки и 100 г плодов. Настаивать в течение месяца в тёмном месте.    

Настои шиповника применяются при проблемах ЖКТ, способствуют зарубцеванию язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Приводят в норму кислотность желудка. Дробят мелкие камни в почках, убирают воспаление мочевого пузыря. 

Спиртовая настойка хороша для пациентов, страдающих низким давлением, но не подходит гипертоникам. Укрепляет кровеносные сосуды (как профилактическое средство против атеросклероза). Используется в качестве профилактического средства против авитаминоза. 

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Как принимать 

Настои принимают по 0,5 стакана трижды в день, детям до 14 лет дозу уменьшают в два раза и вводят мёд. Курс приёма - 3 недели. Потом месячный перерыв. Можно продолжить прием.

Что полезно знать. Передозировка напитков из шиповника, возможно, спровоцирует аллергическую реакцию и проблемы с печенью. 

Противопоказания 

В каких случаях не рекомендуется употреблять продукты из шиповника:

  • Если вы страдаете повышенным артериальным давлением, вам противопоказан спиртовой настой плодов. 
  • При продолжительном употреблении сока, чая, отвара возможно возникновение неинфекционной желтухи. 
  • Отвар из корней противопоказан пациентам, страдающим запорами. 
  • При тромбофлебите продукт противопоказан. 

Что будет, если употреблять шиповник каждый день

Почему желательно употреблять шиповник ежедневно

  • Богатое содержание ликопина, витаминов A, B, E, K, магния, железа способствует тому, что чай с шиповником усиливает сопротивляемость организма и благотворно воздействует на нервную систему, способствуя клеточной регенерации. 
  • Шиповник - естественное слабительное. Пектин в его составе активирует функции кишечника, кроме того, шиповник борется с кишечными паразитами.
  • Шиповник полезен в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами.  Он снижает показатель холестерина. В его составе есть витамин K, что способствует улучшению свертываемости крови.  
  • Содержащий витамин А, шиповник придает эластичность коже, замедляет процесс старения, повышает содержание коллагена. Семена шиповника имеют в составе значительный объем гамма-линоленовой кислоты. Последняя способна дарить коже сияние и устраняет последствия ожогов от солнечных лучей.
  • Шиповник способствует усвоению железа, полученного с едой – он помогает при железодефицитной анемии.
  • Шиповник используется в борьбе со всевозможными воспалениями. Он помогает при отложении солей в области коленей, заболеваниях хрящей, суставов, ослабляет болевые ощущения при артритах и остеоартритах.
  • Пюре из шиповника имеет в составе ликопин, минимизирующий вероятность возникновения катаракты и целого ряда болезней глаз.
  • Сок шиповника - мощный антиоксидант. Принимать по 1–2 стакана в день, если не отмечена индивидуальная непереносимость.*опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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