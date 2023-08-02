Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

При похудении вашей коже сложно привыкнуть к новым объёмам, поэтому важно обращать внимание не только на стрелки весов, а и на внешнюю красоту. Рекомендации из этой статьи помогут вам оставаться красивой.

При потере веса уходят запасы из «жировых кладовых» организма, что очень радует женщин. Но мало кто из них задумывается о побочном эффекте похудения – дефиците подкожно-жировой клетчатки, которая отвечает за естественные контуры лица. Чтобы вместе с лишними килограммами не ушла красота, нужно соблюдать несложные рекомендации.

Рацион молодости

Соблюдение сбалансированного и некалорийного меню – неотъемлемая часть похудения. Однако кожу не надо лишать питания. Желательно включить в рацион продукты, богатые коллагеном.

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Грибы. Они содержат микроэлементы, которые не только препятствуют распаду коллагена, но и помогают синтезировать его в слоях эпидермиса.

Они содержат микроэлементы, которые не только препятствуют распаду коллагена, но и помогают синтезировать его в слоях эпидермиса. Орехи. Для поддержания здоровья клеточных мембран, отвечающих за упругость кожи, достаточно съедать 30 г полезного перекуса.

Для поддержания здоровья клеточных мембран, отвечающих за упругость кожи, достаточно съедать 30 г полезного перекуса. Зелень. В листьях салата содержится хлорофилл, запускающий производство коллагена в организме.

В листьях салата содержится хлорофилл, запускающий производство коллагена в организме. Кунжутное или оливковое масло. Настоящая кладезь витаминов красоты А, Е и К восстанавливает эластичность кожи.

Настоящая кладезь витаминов красоты А, Е и К восстанавливает эластичность кожи. Брокколи. Содержит витамин С, необходимый для выработки коллагена.

Содержит витамин С, необходимый для выработки коллагена. Цитрусовые. Не нравится брокколи? Есть вкусная альтернатива: грейпфрут, мандарин, апельсин. Зелёный чай с ломтиком лимона тоже будет весьма кстати.

Не нравится брокколи? Есть вкусная альтернатива: грейпфрут, мандарин, апельсин. Зелёный чай с ломтиком лимона тоже будет весьма кстати. Клюква, клубника, ежевика, малина. Являются источником эллаговой кислоты, предотвращающей распад коллагена под воздействием УФ-лучей. Поскольку пик похудения приходится на тёплый период, можно включать до 75 г ягод в суточный рацион.

Авокадо. Способствует выработке коллагена, содержит полезные для клеток эпидермиса жиры. Достаточно ½ фрукта в день для сохранения упругости кожи.

Способствует выработке коллагена, содержит полезные для клеток эпидермиса жиры. Достаточно ½ фрукта в день для сохранения упругости кожи. Томат. Рекордсмен в борьбе со старением благодаря антиоксиданту – ликопину.

При похудении из организма выводятся токсины, поэтому не стоит забывать о живительной влаге.

На 10 кг веса должно приходиться не менее 300 мл чистой питьевой воды.

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Рецепты красоты

Полезно делать лифтинг-маски из натуральных продуктов 2-3 раза в неделю: они помогут подтянуть кожу.

30 г перемолотых в муку овсяных хлопьев смешайте с мёдом и оливковым маслом – по 1 ст. л. Дайте настояться до набухания, нанесите на лицо минут на 20. 2 ст. л. мёда смешайте с соком ½ лимона и 20 г белой глины. Нанесите маску толстым слоем на 15-20 минут. Возьмите по 1 ч. л. авокадо, винограда без кожуры и косточек, банана. Измельчите до пюреобразного состояния и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла. Нанесите на лицо на 15-20 минут.

Мёд необходимо предварительно прогреть на водяной бане до тёплого состояния. Все маски наносятся на очищенную кожу. Во время процедуры не разговаривайте – расслабьтесь и отдохните.

Фитнес для лица

Физические нагрузки полезны не только для тела – лицу тоже будет полезна ежедневная аэробика.

1. Растяните широко губы в улыбке, напрягите мышцы и произнесите поочерёдно все гласные звуки алфавита.

2. Надавите двумя пальцами на виски, несколько раз с усилием откройте и закройте глаза.

3. Надуйте щёки, 6–7 раз перекатите воздух слева направо и в обратную сторону.

4. Возьмите 2 махровых полотенца, одно смочите в холодной воде, другое – в горячей. Похлопайте себя под подбородком и по щекам, заканчивая холодным компрессом или протиранием лица кубиком льда.

5. Незаменимым помощником станет и массаж лица, улучшающий лимфо- и кровообращение.

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Как не надо худеть

Тонус кожи зависит от природной эластичности и наследственности, поэтому реакция организма всегда будет индивидуальной. Во избежание неприятных сюрпризов желательно посетить косметолога перед похудением – он оценит состояние эпидермиса.

И никакие маски и консультации специалистов не помогут, если вы выбрали для себя один из следующих сценариев:

Вы решили резко переместиться из 54 размера в 44 как можно быстрей. Чудес не бывает, а организму всё равно, что вам нужно «срочно похудеть» к следующему воскресенью или ближайшей поездке к морю, которая состоится послезавтра. Для получения красивого тела нельзя терять более 1 кг в неделю. Вы начали максимально урезать порции и калории. Не все жиры вредные, поэтому не следует шарахаться от ложки льняного масла или авокадо, узрев в них врагов. Несбалансированные диеты или монодиеты – прямая дорога к обвисшей и сухой коже. Вы не хотите избавиться от вредных привычек. Алкоголь и никотин старят, а состояние эпидермиса под воздействием смол из сигарет оставляет желать лучшего.

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Метаболизм с возрастом замедляется – таковы законы природы. Если вы в 16 лет весили 50 кг и прекрасно выглядели, это не означает, что в 45 нужно стремиться к заветной цифре – результат может оказаться удручающим. Коже сложно привыкнуть к новым объёмам, поэтому важно обращать внимание не на стрелки весов, а на внешнюю красоту. Лишних пару килограммов можно успешно сгладить одеждой по размеру, но лицо при этом останется гладким.опубликовано econet

Автор Ирина Котка

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