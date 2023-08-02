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Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

Источник: legkopolezno.ru 02 августа 2023 6652
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При похудении вашей коже сложно привыкнуть к новым объёмам, поэтому важно обращать внимание не только на стрелки весов, а и на внешнюю красоту. Рекомендации из этой статьи помогут вам оставаться красивой.

Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

При потере веса уходят запасы из «жировых кладовых» организма, что очень радует женщин. Но мало кто из них задумывается о побочном эффекте похудения – дефиците подкожно-жировой клетчатки, которая отвечает за естественные контуры лица. Чтобы вместе с лишними килограммами не ушла красота, нужно соблюдать несложные рекомендации.

Рацион молодости

Соблюдение сбалансированного и некалорийного меню – неотъемлемая часть похудения. Однако кожу не надо лишать питания. Желательно включить в рацион продукты, богатые коллагеном.

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  • Грибы. Они содержат микроэлементы, которые не только препятствуют распаду коллагена, но и помогают синтезировать его в слоях эпидермиса.
  • Орехи. Для поддержания здоровья клеточных мембран, отвечающих за упругость кожи, достаточно съедать 30 г полезного перекуса.
  • Зелень. В листьях салата содержится хлорофилл, запускающий производство коллагена в организме.
  • Кунжутное или оливковое масло. Настоящая кладезь витаминов красоты А, Е и К восстанавливает эластичность кожи.
  • Брокколи. Содержит витамин С, необходимый для выработки коллагена.
  • Цитрусовые. Не нравится брокколи? Есть вкусная альтернатива: грейпфрут, мандарин, апельсин. Зелёный чай с ломтиком лимона тоже будет весьма кстати.
  • Клюква, клубника, ежевика, малина. Являются источником эллаговой кислоты, предотвращающей распад коллагена под воздействием УФ-лучей. Поскольку пик похудения приходится на тёплый период, можно включать до 75 г ягод в суточный рацион.

Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

  • Авокадо. Способствует выработке коллагена, содержит полезные для клеток эпидермиса жиры. Достаточно ½ фрукта в день для сохранения упругости кожи.
  • Томат. Рекордсмен в борьбе со старением благодаря антиоксиданту – ликопину.

При похудении из организма выводятся токсины, поэтому не стоит забывать о живительной влаге.

На 10 кг веса должно приходиться не менее 300 мл чистой питьевой воды.

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Рецепты красоты

Полезно делать лифтинг-маски из натуральных продуктов 2-3 раза в неделю: они помогут подтянуть кожу.

  1. 30 г перемолотых в муку овсяных хлопьев смешайте с мёдом и оливковым маслом – по 1 ст. л. Дайте настояться до набухания, нанесите на лицо минут на 20.
  2. 2 ст. л. мёда смешайте с соком ½ лимона и 20 г белой глины. Нанесите маску толстым слоем на 15-20 минут.
  3. Возьмите по 1 ч. л. авокадо, винограда без кожуры и косточек, банана. Измельчите до пюреобразного состояния и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла. Нанесите на лицо на 15-20 минут.

Мёд необходимо предварительно прогреть на водяной бане до тёплого состояния. Все маски наносятся на очищенную кожу. Во время процедуры не разговаривайте – расслабьтесь и отдохните.

Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

Фитнес для лица

Физические нагрузки полезны не только для тела – лицу тоже будет полезна ежедневная аэробика.

1. Растяните широко губы в улыбке, напрягите мышцы и произнесите поочерёдно все гласные звуки алфавита.

2. Надавите двумя пальцами на виски, несколько раз с усилием откройте и закройте глаза.

3. Надуйте щёки, 6–7 раз перекатите воздух слева направо и в обратную сторону.

4. Возьмите 2 махровых полотенца, одно смочите в холодной воде, другое – в горячей. Похлопайте себя под подбородком и по щекам, заканчивая холодным компрессом или протиранием лица кубиком льда.

5. Незаменимым помощником станет и массаж лица, улучшающий лимфо- и кровообращение.

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Как не надо худеть

Тонус кожи зависит от природной эластичности и наследственности, поэтому реакция организма всегда будет индивидуальной. Во избежание неприятных сюрпризов желательно посетить косметолога перед похудением – он оценит состояние эпидермиса.

Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

И никакие маски и консультации специалистов не помогут, если вы выбрали для себя один из следующих сценариев:

  1. Вы решили резко переместиться из 54 размера в 44 как можно быстрей. Чудес не бывает, а организму всё равно, что вам нужно «срочно похудеть» к следующему воскресенью или ближайшей поездке к морю, которая состоится послезавтра. Для получения красивого тела нельзя терять более 1 кг в неделю.
  2. Вы начали максимально урезать порции и калории. Не все жиры вредные, поэтому не следует шарахаться от ложки льняного масла или авокадо, узрев в них врагов. Несбалансированные диеты или монодиеты – прямая дорога к обвисшей и сухой коже.
  3. Вы не хотите избавиться от вредных привычек. Алкоголь и никотин старят, а состояние эпидермиса под воздействием смол из сигарет оставляет желать лучшего.

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Метаболизм с возрастом замедляется – таковы законы природы. Если вы в 16 лет весили 50 кг и прекрасно выглядели, это не означает, что в 45 нужно стремиться к заветной цифре – результат может оказаться удручающим. Коже сложно привыкнуть к новым объёмам, поэтому важно обращать внимание не на стрелки весов, а на внешнюю красоту. Лишних пару килограммов можно успешно сгладить одеждой по размеру, но лицо при этом останется гладким.опубликовано econet

Автор Ирина Котка

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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