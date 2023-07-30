Что делать, если беспокоит изжога

Неприятное жжение в желудке после еды чувствовал почти каждый. По статистике, около 20% людей изжога беспокоит не менее чем раз в неделю. Что же такое изжога, в чем ее причина и как избавиться от этой проблемы, расскажет врач-гастроэнтеролог Татьяна Кунец

Изжога - это ощущение дискомфорта или жара, жжения за грудиной, которое распространяется вверх от эпигастральной области по ходу пищевода. Появление изжоги является основным симптомом распространенного заболевания пищевода, которое развивается в результате повреждения его слизистой оболочки желудочной кислотой. У многих людей появление изжоги происходит периодически, обычно через час после еды. Особенно, если пищи было много и она острая. Реже изжога возникает во время физической нагрузки, при наклоне тела или когда человек находится в горизонтальном положении.

Как избавиться от изжоги

Гастрит, холецистит или стенокардия?

Лечение и профилактика изжоги

Как избавиться от изжоги народными средствами

Гастрит, холецистит или стенокардия?

Причиной возникновения изжоги может быть повышенная кислотность, повышение внутрибрюшного давления, гастрит или другие желудочные заболевания. Разберемся подробнее.

Обычно изжога возникает при повышенной кислотности желудочного сока, но может наблюдаться и при пониженной кислотности вследствие особой чувствительности слизистой оболочки пищевода и желудка, а также при холецистите, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, иногда во время беременности.

Может возникать и на нервной почве (вскоре после еды).

Особенно надо отметить, что изжога может быть проявлением заболеваний сердечно-сосудистой системы, а не органов пищеварения. Она характерна для стенокардии, а иногда возникает и при повышении артериального давления. Определить ее причину в таких случаях несложно. Если после приема валидола или нитроглицерина изжога проходит, нужно обратиться к кардиологу, который по результатам электрокардиограммы назначит соответствующее лечение.

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Изжога у здоровых людей может быть проявлением повышенной чувствительности к определенным пищевым продуктам или при злоупотреблении острыми приправами, жирными продуктами, алкогольными напитками.

У некоторых людей изжога и боль за грудиной возникают внезапно, когда они поднимают тяжеловесные предметы. Причина - резкое нарастание внутрибрюшного давления, когда становится возможным заброс желудочного содержимого в пищевод.

Часто изжога сочетается с отрыжкой (особенно кислой). Это может быть признаком гастрита или язвенной болезни. Уточнить причину изжоги следует обследовавшись у вашего врача. После этого он назначит соответствующее лечение. А при отсутствии лечения вероятны тяжелые последствия.

Лечение и профилактика изжоги

Обычно, чтобы снять (купировать) изжогу, достаточно выпить воды, можно устранить ее приемом антацидов (вещества, которые нейтрализуют действие кислоты), они обволакивают слизистую оболочку пищевода и защищают ее от воздействия желудочного сока.

Однако приступы изжоги могут повторяться достаточно часто и нарушать нормальный образ жизни. Поэтому лечение изжоги предусматривает соблюдение диеты, использование лекарств, а также здоровый образ жизни.

Целесообразно сделать УЗИ и определить, от чего именно возникает изжога. Если от повышенной кислотности, то нужно принимать лекарственные средства, снижающие кислотность желудка. Например, утром, за 30-40 минут до завтрака.

Справиться с изжогой помогут следующие средства:

выпить теплой минеральной воды, молока; при невыносимой изжоге - вызвать рвоту или промыть желудок.

Можно принять угольный порошок, питьевую соду (1/4 ч. л. с водой), мел, мятные капли в воде.

Эти средства временно помогают, а избавиться от изжоги можно лечением болезни, которая ее вызвала. Вообще же следует отказаться от острой, жареной, жирной пищи, употребления алкоголя, шоколада, изделий из свежего теста, свежего хлеба.

Бросьте курить: никотин усиливает выработку желудочного сока и повышает его кислотность.

Придерживайтесь правильного режима питания: ешьте 5-6 раз в день небольшими порциями, не допуская переполнения желудка. Не спешите во время еды, тщательно пережевывайте каждый кусочек. Старайтесь класть вилку на стол во время жевания.

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Кроме того, рекомендуется избавиться от избыточного веса. Лишний жир в брюшной полости может давить на желудок, провоцируя заброс кислоты в пищевод. Ведите дневник для записи тех продуктов, которые употребляете, и приступов изжоги. Это поможет выявить продукты, провоцирующие ее возникновение.

Также употребляйте большое количество воды до и во время занятий спортом. Это поможет избежать обезвоживания организма.

После еды нельзя сразу ложиться, погуляйте, постойте, в крайнем случае посидите 30-40 минут. Для предупреждения забрасывания содержимого желудка в пищевод спите, подложив под голову две подушки.

Избегайте действий, которые повышают внутрибрюшное давление: не наклоняйтесь после еды, не поднимайте тяжелого, не напрягайте живот, выполняя упражнения.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, которые провоцируют изжогу.

Как избавиться от изжоги народными средствами

Поможет избавиться от изжоги обычный картофель. Его можно порезать на небольшие кусочки и жевать сырым.

Эффективен также свежий сок картофеля, его следует принимать небольшими глотками до еды.

Поможет также свежий сок моркови, пить по 0,5 стакана 1 раз в день.

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Можно использовать отвары и настои трав: мяты, тысячелистника, зверобоя, укропа, вахты, ромашки.

Вот несколько рецептов:

Взять по 2 ст. л. травы золототысячника обыкновенного и корня или листьев алтея лекарственного, залить 3 стаканами кипятка, настоять 4 часа, процедить, пить по 50 мл 4 раза в день за 30 мин до еды.

Корни, семена и листья дягиля лекарственного хорошо высушить и растолочь, щепотку полученного порошка заваривать как чай, принимать трижды в день.

Одну столовую ложку измельченной травы сушеницы болотной залить стаканом кипятка, настоять 10 мин, пить по 100 мл трижды в день за 30 мин до еды.

По 20 г травы зверобоя продырявленного, тысячелистника обыкновенного, сушеницы болотной залить 1 л кипятка, настоять 2 часа, процедить. Пить по 0,5 стакана 4-5 раз в день.

Также помогает при изжоге кусок жирного сыра, если есть без хлеба.

А если съесть горсть сырых семян кабачков, то через несколько минут изжога постепенно исчезнет.опубликовано econet

Автор Татьяна Кунец

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