Что делать, если беспокоит изжога

Неприятное жжение в желудке после еды чувствовал почти каждый. По статистике, около 20% людей изжога беспокоит не менее чем раз в неделю. Что же такое изжога, в чем ее причина и как избавиться от этой проблемы, расскажет врач-гастроэнтеролог Татьяна Кунец
Изжога - это ощущение дискомфорта или жара, жжения за грудиной, которое распространяется вверх от эпигастральной области по ходу пищевода. Появление изжоги является основным симптомом распространенного заболевания пищевода, которое развивается в результате повреждения его слизистой оболочки желудочной кислотой. У многих людей появление изжоги происходит периодически, обычно через час после еды. Особенно, если пищи было много и она острая. Реже изжога возникает во время физической нагрузки, при наклоне тела или когда человек находится в горизонтальном положении.
Причиной возникновения изжоги может быть повышенная кислотность, повышение внутрибрюшного давления, гастрит или другие желудочные заболевания. Разберемся подробнее.
Обычно изжога возникает при повышенной кислотности желудочного сока, но может наблюдаться и при пониженной кислотности вследствие особой чувствительности слизистой оболочки пищевода и желудка, а также при холецистите, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, иногда во время беременности.
Может возникать и на нервной почве (вскоре после еды).
Особенно надо отметить, что изжога может быть проявлением заболеваний сердечно-сосудистой системы, а не органов пищеварения. Она характерна для стенокардии, а иногда возникает и при повышении артериального давления. Определить ее причину в таких случаях несложно. Если после приема валидола или нитроглицерина изжога проходит, нужно обратиться к кардиологу, который по результатам электрокардиограммы назначит соответствующее лечение.
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Изжога у здоровых людей может быть проявлением повышенной чувствительности к определенным пищевым продуктам или при злоупотреблении острыми приправами, жирными продуктами, алкогольными напитками.
У некоторых людей изжога и боль за грудиной возникают внезапно, когда они поднимают тяжеловесные предметы. Причина - резкое нарастание внутрибрюшного давления, когда становится возможным заброс желудочного содержимого в пищевод.
Часто изжога сочетается с отрыжкой (особенно кислой). Это может быть признаком гастрита или язвенной болезни. Уточнить причину изжоги следует обследовавшись у вашего врача. После этого он назначит соответствующее лечение. А при отсутствии лечения вероятны тяжелые последствия.
Обычно, чтобы снять (купировать) изжогу, достаточно выпить воды, можно устранить ее приемом антацидов (вещества, которые нейтрализуют действие кислоты), они обволакивают слизистую оболочку пищевода и защищают ее от воздействия желудочного сока.
Однако приступы изжоги могут повторяться достаточно часто и нарушать нормальный образ жизни. Поэтому лечение изжоги предусматривает соблюдение диеты, использование лекарств, а также здоровый образ жизни.
Целесообразно сделать УЗИ и определить, от чего именно возникает изжога. Если от повышенной кислотности, то нужно принимать лекарственные средства, снижающие кислотность желудка. Например, утром, за 30-40 минут до завтрака.
Справиться с изжогой помогут следующие средства:
Эти средства временно помогают, а избавиться от изжоги можно лечением болезни, которая ее вызвала. Вообще же следует отказаться от острой, жареной, жирной пищи, употребления алкоголя, шоколада, изделий из свежего теста, свежего хлеба.
Бросьте курить: никотин усиливает выработку желудочного сока и повышает его кислотность.
Придерживайтесь правильного режима питания: ешьте 5-6 раз в день небольшими порциями, не допуская переполнения желудка. Не спешите во время еды, тщательно пережевывайте каждый кусочек. Старайтесь класть вилку на стол во время жевания.
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Кроме того, рекомендуется избавиться от избыточного веса. Лишний жир в брюшной полости может давить на желудок, провоцируя заброс кислоты в пищевод. Ведите дневник для записи тех продуктов, которые употребляете, и приступов изжоги. Это поможет выявить продукты, провоцирующие ее возникновение.
Также употребляйте большое количество воды до и во время занятий спортом. Это поможет избежать обезвоживания организма.
После еды нельзя сразу ложиться, погуляйте, постойте, в крайнем случае посидите 30-40 минут. Для предупреждения забрасывания содержимого желудка в пищевод спите, подложив под голову две подушки.
Избегайте действий, которые повышают внутрибрюшное давление: не наклоняйтесь после еды, не поднимайте тяжелого, не напрягайте живот, выполняя упражнения.
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, которые провоцируют изжогу.
Поможет избавиться от изжоги обычный картофель. Его можно порезать на небольшие кусочки и жевать сырым.
Эффективен также свежий сок картофеля, его следует принимать небольшими глотками до еды.
Поможет также свежий сок моркови, пить по 0,5 стакана 1 раз в день.
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Можно использовать отвары и настои трав: мяты, тысячелистника, зверобоя, укропа, вахты, ромашки.
Вот несколько рецептов:
Также помогает при изжоге кусок жирного сыра, если есть без хлеба.
А если съесть горсть сырых семян кабачков, то через несколько минут изжога постепенно исчезнет.опубликовано econet
Автор Татьяна Кунец
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Источник: https://econet.ru/
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