Что делать людям, у которых всегда холодные конечности

Многие сталкиваются с проблемой мерзнущих конечностей. В некоторых случаях холодные ноги или руки наблюдаются даже при нахождении в теплой комнате. Главным образом в данную категорию людей попадают женщины хрупкого телосложения в возрасте от 17 до 36 лет.

Процесс терморегуляции тела зависит от следующих систем

почки и надпочечники;

щитовидная железа;

печень.

Если изучить человеческий организм, то наиболее высокотемпературным органом окажется печень. Если вдуматься в смысл этого слова, то можно провести аналогию со словом «печь». Когда почки находятся в ослабленном состоянии, печень, будучи теплотворной системой, может страдать от недостатка энергии. Почки в свою очередь также нуждаются в теплой крови, поэтому если температура понижается до опасной отметки, организм запускает иммунные механизмы.

Они работают примерно по тому же принципу, по которому функционирует термостат в охладительной системе силового агрегата авто. Тонус определенных мышц начинает меняться, как следствие - конечности отключаются от кровоснабжения. Предполагается частичное отключение, но и оно провоцирует существенное уменьшение кровотока. Начинается движение крови по так называемому малому маршруту – туловище и голова. Тело легче справляется с задачей согревания живота и грудной области, так как там находится большое количество крови. Попадая в конечности, кровь начнет охлаждаться довольно быстро.

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Если защитный механизм по принципу работы схож с термостатом, то конечности сравнимы с радиатором. Если изучить работу охлаждающей системы автомобиля, то заметим, что зимой, после длительной стоянки, терморегулятор будет в закрытом положении. Антифриз в этом случае будет циркулировать по малому кругу. Инженеры предусмотрели подобный момент для более быстрого нагревания силового агрегата. После достижения определенного температурного порога термостат откроется, и антифриз начнет перемещаться по большому кругу, тем самым охлаждая мотор.

Люди, страдающие болезнями почек, знают, ноги нельзя переохлаждать, иначе их недуг может обостриться. В этой ситуации негативное воздействие оказывает кровь, которая охлаждается в ногах и направляется к внутренним органам. С официальной точки зрения холодные конечности это симптом вегетососудистой дистонии, которую, как считается, провоцируют больные почки.

Чем опасно длительное состояние холодных конечностей?

Это может привести к негативным последствиям. Любой орган нашего тела, страдая от неправильного кровообращения, начнет медленно разрушаться и деградировать. Холодные конечности – это не просто неудобство, это недуг, который может спровоцировать более серьезные заболевания. Часто люди с ВСД сталкиваются с проблемами кожи и ногтей.

Если часто мерзнут конечности, можно перед самым сном парить ноги. Кроме этого, хорошо помогают физические нагрузки, поэтому старайтесь вести более активный образ жизни. В холодное время года конечности необходимо держать в тепле.

Связь с характером и эмоциональным фоном

Худым женщинам стоит пересмотреть свое отношение к жизни и гендерную роль. Пользователи интернета не так давно наверняка в соцсетях видели картинку, на которой демонстрировали связь эмоционального фона человека и температуры его тела. Стоит заметить, что это не просто теория, а научно доказанное утверждение. Посмотрите на изображение и обратите внимание на два состояния – гнев и гордость. Картинки практически ничем не отличаются друг от друга и неудивительно, что многие ученые полагают, что гнев присущ в основном гордым людям.

Если изучить самые пагубные эмоциональные состояния, то ими являются печаль и депрессия. От них во многом зависит кровоснабжение к органам и конечностям. Многие исследователи сходятся во мнении, что депрессии присущи эгоистичным людям. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо больше думать об окружающих, проявлять заботу и совершать добрые поступки. Было проведено исследование, которое показало, что депрессия может начаться из-за отсутствия веры. Человеку может казаться, что жизнь к нему несправедлива, что он не заслужил тех напастей, которые на него обрушились. опубликовано econet

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