Что делать при синдроме беспокойных ног

Испытывали ли Вы когда-нибудь неприятные ощущения в ногах, непреодолимое желание ими двигать и невозможность при этом заснуть? Думаю, что довольно многие утвердительно ответят на этот вопрос. А если это не случайность, а систематическое повторение изо дня в день? В таком случае это могут быть симптомы такого состояния, как синдром беспокойных ног. Что же это такое?

Синдром беспокойных ног – это патологическое состояние нервной системы, при котором у человека возникают неприятные ощущения преимущественно в нижних конечностях с непреодолимым желанием постоянно шевелить ими. Эти симптомы мешают больному человеку спать, а иногда становятся причиной возникновения депрессии. Более, чем в половине всех случаев синдрома беспокойных ног, непосредственной причины заболевания выявить не удается, то есть оно возникает самостоятельно и спонтанно. Остальные случаи провоцируются другими заболеваниями и состояниями организма (наиболее часто в результате хронической почечной недостаточности, при беременности и дефиците железа в организме).

Синдром беспокойных ног: симптомы и лечение

Статистика и историческая справка

Причины

Симптомы

Диагностика

Лечение

Особенностью заболевания является отсутствие каких-либо признаков при неврологическом осмотре, то есть диагностика этого состояния основывается только на клинических проявлениях. Лечение комплексное, требует использования немедикаментозных и медикаментозных методов. В этой статье Вы сможете познакомиться с причинами, основными признаками синдрома беспокойных ног и способами его лечения.

Статистика и историческая справка

Несмотря на кажущуюся редкость заболевания, оно встречается у 5-10% населения планеты. Просто выделение всех признаков в отдельный диагноз встречается довольно редко (к сожалению, ввиду недостаточной информированности медицинского персонала).

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О синдроме беспокойных ног человечеству известно довольно давно. Первое описание дал в 1672 году Томас Виллис, но достаточно хорошо эта проблема была исследована лишь в 40-е годы XX века шведом Экбомом, поэтому иногда это заболевание употребляется под именами этих ученых — болезнь Виллиса или болезнь Экбома.

Наиболее распространено заболевание среди людей среднего и пожилого возраста. Женский пол страдает чаще в 1,5 раза. Около 15% случаев хронической бессонницы возникает вследствие синдрома беспокойных ног.

Причины

Все эпизоды синдрома беспокойных ног делятся на две группы, в зависимости от причины возникновения. Соответственно им выделяют:

первичный (идиопатический) синдром беспокойных ног;

вторичный (симптоматический) синдром беспокойных ног.

Такое разделение не случайно, потому что тактика лечения несколько отличается при идиопатическом и симптоматическом синдроме.

Первичный синдром беспокойных ног составляет более 50% случаев. При этом заболевание возникает спонтанно, на фоне полного благополучия. Прослеживается некоторая наследственная связь (выявлены некоторые участки 9, 12 и 14 хромосом, изменения в которых вызывают развитие синдрома), однако сказать, что заболевание является исключительно наследственным, нельзя. Ученые предполагают, что в таких случаях реализуется наследственная предрасположенность на фоне совпадения ряда внешних факторов. Как правило, первичный синдром беспокойных ног возникает в первые 30 лет жизни (тогда говорят о раннем начале заболевания). Заболевание сопровождает больного всю жизнь, периодически ослабляя свою хватку, периодически усиливаясь. Возможны периоды полной ремиссии в течение нескольких лет.

Вторичный синдром беспокойных ног является следствием ряда соматических и неврологических заболеваний, устранение которых ведет к исчезновению симптомов. Среди таких состояний чаще встречаются:

хроническая почечная недостаточность (до 50% всех ее случаев сопровождаются синдромом беспокойных ног);

анемия из-за дефицита железа в организме;

сахарный диабет;

недостаточность некоторых витаминов (В1, В12, фолиевой кислоты) и микроэлементов (магния);

амилоидоз;

ревматоидный артрит;

криоглобулинемия;

болезни щитовидной железы;

алкоголизм;

нарушение кровоснабжения нижних конечностей (как артериальные, так и венозные проблемы);

радикулопатии;

рассеянный склероз;

опухоли и травмы спинного мозга.

Парадоксально, но и нормальное физиологическое состояние организма может стать причиной вторичного синдрома беспокойных ног. Имеется ввиду беременность. До 20% всех беременных женщин во II и III триместре, а иногда и после родов жалуются на симптомы, свойственные синдрому беспокойных ног.

Еще одной причиной вторичного синдрома беспокойных ног может быть употребление некоторых лекарственных препаратов: нейролептиков, блокаторов кальциевых каналов, противорвотных средств на основе метоклопрамида, препаратов лития, ряда антидепрессантов, некоторых антигистаминных и противосудорожных средств. Также избыточное употребление кофеина может послужить толчком для появления признаков заболевания.

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Вторичный синдром беспокойных ног возникает позже, нежели первичный, в среднем, после 45 лет (исключение составляют случаи, связанные с беременностью). В этом случае говорят о позднем начале заболевания. Его течение полностью зависит от причины. Как правило, вторичный синдром беспокойных ног не имеет ремиссий и сопровождается медленным, но неуклонным прогрессированием (при отсутствии лечения заболевания, его вызвавшего).

С помощью современных методов исследования было установлено, что в основе синдрома беспокойных ног лежит дефект в дофаминергической системе головного мозга. Дофамин – это одно из веществ-передатчиков головного мозга, осуществляющих поступление информации от одних нейронов к другим. Дисфункция нейронов, вырабатывающих дофамин, приводит к возникновению ряда признаков синдрома беспокойных ног. Кроме того, часть нейронов гипоталамуса, регулирующих циркадные ритмы (сон-бодрствование на основе смены ночи и дня), также имеет отношение к появлению этого синдрома. Возникновение заболевания на фоне проблем с периферической нервной системой связывают с реализацией наследственной предрасположенности на фоне действия провоцирующих факторов. Достоверно четкий механизм формирования синдрома беспокойных ног не известен.

Симптомы

Основными признаками заболевания являются:

неприятные ощущения в нижних конечностях. Под словом «неприятные» имеется ввиду целый спектр феноменов: покалывание, жжение, чувство ползания мурашек, подергивание, пощипывание, растягивание, зуд, тупая мозжащая или режущая боль. Иногда больные не могут подобрать слово, чтобы охарактеризовать свои чувства. Чаще всего эти ощущения возникают в голенях, но не симметрично, а с преобладанием в одной или другой конечности. Возможно и одностороннее начало заболевания, однако потом процесс все равно охватит обе конечности. После голеней эти признаки появляются в стопах, коленях, бедрах. В тяжелых случаях вовлекаются руки, туловище, промежность. Тогда ощущения становятся просто невыносимыми;

Под словом «неприятные» имеется ввиду целый спектр феноменов: покалывание, жжение, чувство ползания мурашек, подергивание, пощипывание, растягивание, зуд, тупая мозжащая или режущая боль. Иногда больные не могут подобрать слово, чтобы охарактеризовать свои чувства. Чаще всего эти ощущения возникают в голенях, но не симметрично, а с преобладанием в одной или другой конечности. Возможно и одностороннее начало заболевания, однако потом процесс все равно охватит обе конечности. После голеней эти признаки появляются в стопах, коленях, бедрах. В тяжелых случаях вовлекаются руки, туловище, промежность. Тогда ощущения становятся просто невыносимыми; необходимость постоянно двигать конечностями, в которых возникли неприятные ощущения. Почему необходимость? Да потому что по-другому человек просто не может избавиться от этих ощущений, а движение приносит заметное облегчение или даже исчезновение симптомов. Но как только человек останавливается, навязчивые неприятные ощущения появляются вновь;

Почему необходимость? Да потому что по-другому человек просто не может избавиться от этих ощущений, а движение приносит заметное облегчение или даже исчезновение симптомов. Но как только человек останавливается, навязчивые неприятные ощущения появляются вновь; нарушение сна. Дело в том, что возникновение неприятных ощущений в ногах сопряжено с суточным ритмом. Как правило, они появляются через несколько минут после отхода ко сну, а значит, не дают заснуть. Также такие ощущения возникают в период отдыха. Максимальная выраженность симптомов припадает на первую половину ночи, под утро она снижается, а в первую половину дня симптомы могут отсутствовать вообще. Выходит, что человек не может спать. Он вынужден постоянно шевелить ногами, встряхивать и растирать конечности, ворочаться в кровати, вставать и бродить по дому, чтобы избавиться от ощущений. Но как только он вновь ложится в кровать, накатывает новая волна. Отсутствие сна ночью приводит к дневной сонливости, снижению работоспособности. В тяжелых случаях суточная ритмичность утрачивается, и симптомы становятся постоянными;

Дело в том, что возникновение неприятных ощущений в ногах сопряжено с суточным ритмом. Как правило, они появляются через несколько минут после отхода ко сну, а значит, не дают заснуть. Также такие ощущения возникают в период отдыха. Максимальная выраженность симптомов припадает на первую половину ночи, под утро она снижается, а в первую половину дня симптомы могут отсутствовать вообще. Выходит, что человек не может спать. Он вынужден постоянно шевелить ногами, встряхивать и растирать конечности, ворочаться в кровати, вставать и бродить по дому, чтобы избавиться от ощущений. Но как только он вновь ложится в кровать, накатывает новая волна. Отсутствие сна ночью приводит к дневной сонливости, снижению работоспособности. В тяжелых случаях суточная ритмичность утрачивается, и симптомы становятся постоянными; появление периодических движений конечностями во сне. Если больному все же удается заснуть, то во сне у него непроизвольно сокращаются мышцы ног. Например, разгибаются и/или веерообразно расходятся пальцы на стопе, сгибаются колени, а иногда и бедра. Движения обычно стереотипны. В тяжелых случаях вовлекаются и руки. Если движения незначительные по своей амплитуде, то человек не просыпается. Но чаще всего такие движения приводят к пробуждению и так истощенного отсутствием сна больного. Такие эпизоды могут повторяться бесконечное количество раз за ночь. Это время суток становится пыткой для больного;

Если больному все же удается заснуть, то во сне у него непроизвольно сокращаются мышцы ног. Например, разгибаются и/или веерообразно расходятся пальцы на стопе, сгибаются колени, а иногда и бедра. Движения обычно стереотипны. В тяжелых случаях вовлекаются и руки. Если движения незначительные по своей амплитуде, то человек не просыпается. Но чаще всего такие движения приводят к пробуждению и так истощенного отсутствием сна больного. Такие эпизоды могут повторяться бесконечное количество раз за ночь. Это время суток становится пыткой для больного; возникновение депрессии. Длительное отсутствие сна, непрекращающиеся неприятные ощущения в конечностях, потеря работоспособности и даже боязнь наступления ночи могут провоцировать возникновение депрессивных расстройств.

Из всего вышеизложенного становится понятно, что все основные симптомы синдрома беспокойных ног связаны с субъективными ощущениями. В большинстве случаев неврологический осмотр таких пациентов не выявляет никакой очаговой неврологической симптоматики, нарушений чувствительности или рефлексов.

Только если синдром беспокойных ног развивается на фоне имеющейся патологии нервной системы (радикулопатии, рассеянного склероза, опухоли спинного мозга и так далее), тогда обнаруживаются изменения в неврологическом статусе, подтверждающие данные диагнозы. То есть сам по себе синдром беспокойных ног не имеет проявлений, которые можно выявить при осмотре.

Диагностика

Во время проведения полисомнографии регистрируются периодические движения в конечностях.

Именно потому, что основные признаки синдрома беспокойных ног связаны с субъективными ощущениями, которые излагаются больным в виде жалоб, диагностика этого заболевания основывается исключительно на клинических признаках.

Дополнительные методы исследования в данном случае проводятся с целью поиска возможной причины заболевания. Ведь некоторые патологические состояния могут протекать незаметно для больного, проявляясь лишь синдромом беспокойных ног (например, дефицит железа в организме или начальная стадия опухоли спинного мозга). Поэтому таким больным проводят общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, определяют уровень ферритина в плазме (отражает насыщенность организма железом), делают электронейромиографию (показывает состояние нервных проводников). Это далеко не весь перечень возможных обследований, а лишь те, которые проводятся практически каждому больному с подобными жалобами. Список дополнительных методов исследования определяется индивидуально.

Одним из методов исследования, косвенным образом подтверждающим наличие синдрома беспокойных ног, является полисомнография. Это компьютерное исследование фазы сна человека. При этом проводится регистрация ряда параметров: электрокардиограммы, электромиограммы, движений ног, грудной и брюшной стенки, видеозапись самого сна и так далее. Во время полисомнографии регистрируют периодические движения в конечностях, которые сопровождают синдром беспокойных ног. В зависимости от их количества, условно определяют тяжесть синдрома:

легкое течение – до 20 движений в час;

средней тяжести – от 20 до 60 движений в час;

тяжелое течение – более 60 движений в час.

Лечение

Лечение синдрома беспокойных ног зависит, в первую очередь, от его разновидности.

Вторичный синдром беспокойных ног требует лечения основного заболевания, поскольку его ликвидация или уменьшение проявлений способствуют регрессу признаков синдрома беспокойных ног. Ликвидация дефицита железа, нормализация уровня глюкозы в крови, восполнение недостатка витаминов, магния и тому подобные мероприятия приводят к значительному уменьшению симптомов. Остальное доделывают медикаментозные и немедикаментозные методы лечения собственно синдрома беспокойных ног.

Первичный синдром беспокойных ног лечится симптоматически.

Все меры помощи при этом заболевании делятся на немедикаментозные и медикаментозные.

Немедикаментозные методы:

отмена лекарственных препаратов, которые могут усиливать симптомы (нейролептики, антидепрессанты, противорвотные и так далее. Список препаратов был озвучен выше). По возможности их следует заменить на другие средства;

необходимо избегать употребления кофеина (кофе, крепкий чай, кока-кола, энергетические напитки, шоколад) и алкоголя;

отказ от курения;

создание комфортных условий для засыпания. Подразумевается отход ко сну в одно и то же время, удобная кровать, своеобразный ритуал отхождения ко сну;

прогулка перед сном;

умеренная физическая нагрузка в течение дня. Только не возбуждающего типа: подойдут йога, пилатес, плавание. А вот от баскетбола, волейбола, латиноамериканских танцев и тому подробных занятий лучше воздержаться;

теплая ножная ванна или растирание стоп перед сном;

теплый душ;

чрескожная электростимуляция;

вибромассаж;

иглоукалывание;

физиотерапевтические методы: магнитотерапия, дарсонвализация, грязелечение.

В случаях легкого течения заболевания только этих мер может быть достаточно, и болезнь отступит. Если же они не помогают, и болезнь вызывает стойкое нарушение сна и жизнедеятельности, тогда прибегают к лекарственным препаратам.

Медикаментозные методы:

дофаминергические средства (препараты, содержащие L-ДОФА, агонисты дофаминовых рецепторов). Это препараты первой линии выбора, с них начинают лечение. Для препаратов, содержащих L-ДОФА, начальная дозировка составляет 50 мг леводопы за 1-2 часа до сна. Если этого оказывается недостаточно, то приблизительно через неделю дозу повышают еще на 50 мг. Максимальная доза составляет 200 мг. Агонисты дофаминовых рецепторов оказывают действие, сравнимое по эффекту с препаратами L –ДОФА. Если один агонист дофаминовых рецепторов оказывается неэффективным, его целесообразно заменить на другой. Есть только одна особенность применения дофаминергических препаратов: они не нормализуют сон. Поэтому в случаях, когда устранение неприятных ощущений и периодических движений в конечностях не сопровождается восстановлением структуры сна, прибегают к добавлению седативных препаратов;

(препараты, содержащие L-ДОФА, агонисты дофаминовых рецепторов). Это препараты первой линии выбора, с них начинают лечение. Для препаратов, содержащих L-ДОФА, начальная дозировка составляет 50 мг леводопы за 1-2 часа до сна. Если этого оказывается недостаточно, то приблизительно через неделю дозу повышают еще на 50 мг. Максимальная доза составляет 200 мг. Агонисты дофаминовых рецепторов оказывают действие, сравнимое по эффекту с препаратами L –ДОФА. Если один агонист дофаминовых рецепторов оказывается неэффективным, его целесообразно заменить на другой. Есть только одна особенность применения дофаминергических препаратов: они не нормализуют сон. Поэтому в случаях, когда устранение неприятных ощущений и периодических движений в конечностях не сопровождается восстановлением структуры сна, прибегают к добавлению седативных препаратов; бензодиазепины . Бензодиазепины больше влияют на сон, нежели на неприятные ощущения и периодические движения в ногах, поэтому они относятся к «запасным» препаратам для лечения синдрома беспокойных ног;

. Бензодиазепины больше влияют на сон, нежели на неприятные ощущения и периодические движения в ногах, поэтому они относятся к «запасным» препаратам для лечения синдрома беспокойных ног; антиконвульсанты и опиоидные препараты. К этим лекарственным средствам прибегают в последнюю очередь, только если дофаминергические и бензодиазепиновые препараты оказались неэффективными или дали выраженные побочные эффекты. Эти наркотические препараты используют только в особо тяжелых случаях синдрома беспокойных ног, поскольку они могут вызвать привыкание.

Особенность проведения медикаментозного лечения синдрома беспокойных ног состоит в том, что может понадобиться длительный (годами) прием препаратов. Поэтому необходимо стараться достигнуть эффекта от лечения при минимальной дозировке. Постепенно возможно развитие некоторого привыкания к препарату, что требует увеличения дозы. Иногда приходится менять один препарат на другой. В любом случае, нужно стремиться к монотерапии, то есть к снятию симптомов с помощью одного препарата. К комбинации следует прибегать в самом последнем случае.

Бывают такие случаи заболевания, когда больной нуждается в приеме лекарственных средств только во время значительного усиления симптомов, а в остальное – обходится только немедикаментозными методами.

Если синдром беспокойных ног приводит к развитию депрессии, то ее, в данном случае, лечат с помощью селективных ингибиторов моноаминооксидазы. Остальные антидепрессанты могут способствовать ухудшению синдрома беспокойных ног.

Обычно применение всех мер в комплексе дает положительный результат. Болезнь удается приглушить, и человек возвращается к нормальному ритму жизни.

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Лечение беременных женщин представляет большие трудности, так как большинство препаратов противопоказаны при этом состоянии. Поэтому стараются выявить причину (если это возможно) и ликвидировать ее (например, нехватку железа компенсировать приемом его извне), а также обойтись немедикаментозными методами. В крайних случаях при особо тяжелом течении назначают Клоназепам на некоторое время или небольшие дозы Леводопы.

Таким образом, синдром беспокойных ног – это довольно распространенное заболевание, симптомам которого иногда не придают значения даже сами медики. Их могут не рассматривать, как отдельное заболевание, а лишь как часть стандартных жалоб больных с нарушением сна или депрессии. И больные продолжают мучиться. А зря. Ведь синдром беспокойных ног вполне успешно лечится, стоит только правильно распознать его.опубликовано econet.ru.

Автор Бордылюк А.А.

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