Что делать при застое в желчном пузыре

В этой статье вы узнаете как с помощью натуральных рецептов можно решить проблемы желчного пузыря и желчных протоков. Будьте здоровы!

Печень в сутки производит до 1,5 л желчи. Одна ее часть направляется в кишечник для нейтрализации кислой пищевой кашицы, поступающей из желудка в двенадцатиперстник, эмульгирует жиры и способствует их усвоению. Под действием желчи жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты. В клетках слизистой оболочки кишечника молекулы глицерина и жирных кислот соединяются, и химически восстановленные жиры начинают свое путешествие в крови. Здесь жиры, обладающие большим запасом энергии, снова распадаются на субстанции с более простой структурой и с меньшей энергетической ценностью. Таким образом, освобождается несколько квантов энергии, которая может быть использована клетками и тканями. Продукты отходов жиров покидают организм в виде воды и углекислоты. Желчь оказывает возбуждающее действие на перистальтику, с желчью выводятся из крови разные экзо– и эндогенные вещества, которые, скапливаясь в крови, оказали бы вредное влияние на деятельность всего организма; выводятся также излишки холестерина.

Натуральные средства для здоровья желчного пузыря

Дискинезия желчных протоков. В буквальном переводе слово «дискинезия» означает «нарушение движения». В данном случае речь идет о нарушении прохождения желчи из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку.

Одна из причин – отсутствие нормального выделения желчи в желчный пузырь.

Вторая – по разным причинам гладкие мышцы стенок желчных протоков работают неправильно: слишком напряжены (чаще у мужчин) или, наоборот, чрезмерно расслаблены (чаще у женщин). При этом происходит задержка желчи в пузыре, который переполняется, в ответ на это и появляется боль.

Если эти фокусы приобретают хронический характер, желчь застаивается и в желчном пузыре, и во внутрипеченочных протоках. Создаются все условия для развития воспаления, начинают выпадать в осадок соли, желчные пигменты, образуются разного рода камешки, нарушается работа печени.

Основной причиной этих явлений являются: нерегулярное и неправильное питание и, как следствие этого, производство агрессивной желчи, которая и вызывает «ожоги» и спазмы желчевыводящих путей, а также неустойчивое состояние нервной системы.

Чаще болеют подростки. Почти 90 % их знакомы с внезапными схватками (при спастической форме) или тупыми болями (при атонической форме) в правом подреберье. Появляется ощущение горечи во рту, тошнота, язык нередко обложен серо-желтым налетом.

При гипотонической форме – боли в правом подреберье постоянные, тошнота, отрыжка, атонический запор.

При гипертонической форме – боли в правом подреберье периодические, жалобы на появление тошноты, чередование поноса с запорами.

Как бороться с этой напастью?

Три дня посидеть только на отварах щелочных овощей: цуккини, волокнистая фасоль, сельдерей, совсем немного моркови и красной свеклы, немного зелени петрушки, укропа. Все без жира и соли. Пить только отвары без ограничения. Вечером – очистительные клизмы все три дня.

На четвертый день возвратиться к питанию, исключив все жареное, копченое, жирное, мясные бульоны, грибы, кофе, шоколад, алкоголь, мороженое, сахар, специи. Ограничить яйца и мясное (любое).

1. Воду не пить. Рекомендуются отвары следующих травяных сборов.

Донник – 5 частей, барвинок – 2,5, арника – 1,5, календула – 2,5, чистотел – 1,5, вереск – 1,5, сушеница топяная – 5, береза (лист) – 2,5, сосна (хвоя) – 10.

100 г смеси залить 2 л кипятка, настоять 1–3 часа. Применять в виде ванн. Принимать их в течение 15–20 минут при температуре 36–37 °C. В период обострения 2–3 дня ежедневно, затем 3–4 дня – через день.

Одуванчик (корень) – 1,5 части, одуванчик (лист) – 1,5, хвощ – 1, тысячелистник – 1, ромашка – 1, цикорий (корень или трава) – 1,5, овес посевной (семена) – 5, шиповник (плоды) – 5.

2 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка, настоять 45 минут, добавить мед и сок лимона по вкусу. Пить теплым по 1/2 стакана 5–6 раз в день за 20–30 минут перед едой. Рекомендуется частое дробное питание.

Одуванчик (корень) – 5 частей, овес посевной (семена) – 5, чистотел – 2, земляника (трава), шиповник (плоды).

Готовить и употреблять, как № 2.

Бессмертник – 1 часть, шандра (или валериана) – 1,5, спорыш – 1,5, цикорий (корни или трава) – 1,5, одуванчик (корень) – 0,5, мята – 1,5, хмель – 1,5, календула – 1.

Готовить и употреблять, как № 2. Все эти сборы разжижают желчь, расширяют желчные проходы и сосуды, действуют болеутоляюще, желчегонно. Людям нервным и раздражительным.

Пустырник – 4 части, боярышник (цветы или плоды) – 3, календула – 4, ромашка – 2,5, сушеница топяная – 2, чистотел – 2,5, овес посевной – 5, шиповник (плоды) – 5.

Готовить как № 2, но употреблять по 1/2—1/3 стакана за 2 часа до сна.

Очень хорошо принимать сок свеклы 1:1 с соком лимона или яблока.

2. При хронической дискинезии периодически хорошо проводить очистку желчного пузыря и частично – печени с помощью тюбажей (при атонической форме): натощак выпиваем 1–2 стакана теплой минеральной воды или 30 г растительного масла с соком 1–2 лимонов.

Через 30 минут ложимся на грелку на правый бок, лежим не менее 1 часа. Затем хорошо бы подвигаться, сделав несколько упражнений на область поясницы с напряжением мышц живота. После этого расслабляется стул, в котором могут быть холестериновые сгустки и желчные камешки. Тюбажи делать 1 курс в 2–3 недели, 3 дня подряд, примерно с 22 до 22.30 часов или после 23 часов.

Помните! Чеснок при регулярном употреблении предотвращает застойные процессы в печени.

Холецистит – холангит

Эти два понятия сегодня в медицинской практике употребляются иногда как равнозначные, но уже чаще как уточняющие конкретное место поражения, а не болезнь вообще.

В общем, холецистит представляет собой воспаление желчного пузыря, которое происходит вследствие его инфицирования, заброса панкреатического сока на почве желчнокаменной болезни, нарушения кровообращения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, ожирения.

Уточняющие, конкретизирующие понятия и определения: холангит – воспалительный процесс в желчных протоках; холангиолит – поражение мелких желчных протоков; холангит, или, точнее, ангиохолит – поражение более крупных внутри – и внепеченочных желчных протоков; холедохит – поражение общего желчного протока; папиллит – поражение области фатерова соска.

По этиологии различают: бактериальный, гельминтозный, токсический и токсико-аллергический, вирусный, аутоиммунный.

По течению бывает: острый и хронический. Чаще всего холангиты имеют бактериальную природу; возбудителями, как правило, являются кишечная палочка, энтерококки, бацилла Флидлендера, пневмококки, стрептококки.

Острый холецистит – часто возникает после погрешностей в диете, вследствие чего возникают интенсивные боли в эпигастральной области с последующим распространением их на правое подреберье с иррадиацией в правую лопатку и предплечье. Иногда боли носят опоясывающий характер (холециститопанкреатит). Нередко наблюдается рвота желчью. Прогрессирование воспалительных явлений может привести к перитониту (воспаление брюшины). Язык обычно становится сухим. При пальпации – болезненность в области правого подреберья, иногда даже прощупывается желчный пузырь и край печени. Температура повышается незначительно.

В первой стадии основной симптом – высокая температура тела с повторяющимися ознобами. Начало внезапное, бурное. Температура тела повышается ежедневно или один раз в 2–3 дня. Характерны схваткообразные боли в правом подреберье, рвота. Развивается выраженная слабость, снижается артериальное давление.

Во второй стадии – увеличивается печень, она резко болезненна, отмечается небольшая желтуха. К концу первой недели увеличивается селезенка.

В третьей стадии, если не наступает улучшение, развивается картина печеночной недостаточности с выраженной желтухой, одновременно появляются выраженные изменения в моче, повышается содержание мочевины и креатинина в крови, значительно нарушается сердечная деятельность (тахикардия, аритмия, глухие тоны в сердце, дистрофия миокарда), возможны коллапсы, возникает панкреатит.

В четвертой стадии – ярко выраженная печеночно-почечная недостаточность, кома.

Недолеченный острый холецистит или наличие желчных камней в пузыре, гастрит с секреторной недостаточностью (пониженной кислотностью), хронический панкреатит и другие заболевания органов пищеварения могут стать причиной хронического холецистита.

Важным предрасполагающим фактором развития хронического холецистита является застой в желчном пузыре, к которому могут приводить желчные камни, перегибы желчевыводящих протоков, дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих протоков, возникающие под влиянием эмоциональных стрессов, эндокринных и вегетативных расстройств и ряда других причин.

Застою желчи в желчном пузыре способствуют также малоподвижный образ жизни, редкие и обильные приемы пищи, переедание, особенно жирной и острой пищи, общее переохлаждение и ряд других заболеваний (ангина, пневмония, аднексит). опубликовано econet

Маловичко А.В., «СТОП-болезнь! Вылечи суставы и органы пищеварения»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet