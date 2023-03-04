Что каждый должен знать о своих почках

Почки в организме человека имеют важную функцию: очищение крови. Почки выводят из организма шлаки и токсические вещества. Как понять, хорошо ли работают ваши почки? Существуют яркие признаки того, что с этим органом что-то не в порядке. Например, отеки, сложности с мочеиспусканием и даже песок в моче.

Начиная с 2006 г., во второй четверг в мире отмечают День почки. Почки без преувеличения можно назвать одним из важнейших органов. Они трудятся круглосуточно и очищают кровь от токсичных веществ. Ежедневно в почках через фильтры проходит 1500-2000 л крови. А за 5 мин. через почки прокачивается вся кровь организма. Как почки обеспечивают жизнедеятельность организма? Давайте узнаем.

Почки в организме человека

Визуально почки напоминают две крупные фасолины, каждая них весит до 200 г. Внутреннее устройство этого парного органа представляет собой систему естественных фильтров.

Почки «прогоняют» через себя кровь (если быть точными – плазму) и выводит всевозможные шлаки, а значительный объем жидкости возвращают в организм.

Фильтрация в почках

Фильтрация осуществляется в 2 этапа:

1. Образование первичной урины. Кровь, проходя через скопление крошечных сосудов-капилляров, утрачивает определенный объем упомянутой плазмы. Последняя пропускается через естественный почечный фильтр (который не пропускает клетки крови и ряд белков). Какие вещества фильтруются? Это вода, сахар (а точнее, глюкоза), соли и имеющие токсичное действие мочевина, аммиак и прочие азотистые соединения. Этой мочи вырабатывается 120-170 л в сутки.

2. Образование вторичной (привычной нам) урины. Её выходит из первичной урины намного меньший объем - 1,5-2 л в сутки. Вторичная урина проходит по канальцам, в которых в обратном порядке всасываются вода, сахар и ряд прочих соединений и вырабатываются соли и токсичные вещества. Указанные канальцы открыты в так называемые почечные лоханки, из которых урина попадает в мочеточники.

Ключевая, но не единственная функция почек - вывод из организма шлаков и токсинов (главным образом, азотистых). Последние формируются при распаде белков.

Прочие функции почек

Поддержка баланса кислых и щелочных соединений.

Участие в кроветворении: синтез эритропоэтина, который активирует формирование эритроцитов, транспортирующих кислород.

Синтез кальцитриола - активной формы витамина D, который контролирует баланс в организме минералов кальция (Са) и фосфора (Р).

Регуляция кровяного давления – почки вырабатывают соединения, которые могут повышать и понижать артериальное давление. Вот почему при определенных почечных патологиях отмечается гипертония.

Признаки болезней почек

Отёчность

Имеет место в утреннее время. Характерны отёки век и припухлости под глазами. Отечность может быстро появляться и также быстро исчезать. Ей может сопутствовать бледность кожных покровов.

Болевые ощущения

Сами по себе почки болеть не могут. Боль в поясничной зоне может давать растянутая капсула, которая окружает почки. Это случается при их воспалении, при инфаркте.

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Существуют также почечные колики. Причиной их выступают не почки, а мочеточник, по пути которого перемещается камень. Болевые ощущения как правило проявляются с одной стороны, рождаются внезапно, длятся приступами, бывают невероятно сильными. В этом случае необходимо наблюдение лечащего доктора.

Песок в урине

Это яркий симптом почечно-каменной болезни. Камни находятся в лоханках, которые переходят в мочеточники. Чтобы диагностировать проблему, понадобится пройти УЗИ почек.

Повышение артериального давления

Скачок давления без явной причины, возможно, сигнал патологии почек или сосудов, поставляющих им кровь. Повышение давления прежде всего отмечается при гломерулонефритах, вторичных поражениях почек при других болезнях (болезни системного характера, диабет, атеросклероз).

Цвет урины

Цвет урины от розового до красного свидетельствует о присутствии в ней крови. Так случается при широком спектре почечных заболеваний. Розоватый оттенок урины возможен, если вы употребляли накануне свёклу, поэтому пугаться раньше времени не стоит.

Сложности с мочеиспусканием

В большей мере, чем с почками, данные проблемы связаны с мочевыводящими путями. Когда урины чересчур много и имеются частые позывы, это указывает на подозрения относительно диабета.

Если урины мало, есть вероятность почечной недостаточности. Как правило, последняя имеет место после длительного хронического недуга почек. Если проявляется остро, то это может быть отравление (некачественными спиртными напитками, сулемой, висмутом).

Резь, болезненное мочеиспускание характерны не для заболеваний почек, а для циститов, уретритов (это проблемы мочевого пузыря и уретры).

Познавательные факты, связанные с почками человека

За 24 часа данный орган фильтрует около 2 000 л крови.

Весь объем крови фильтруется почками 35 раз в сутки.

Суммарная протяженность капилляров внутри почки - 25 км.

Почка включает 1 млн фильтрующих компонентов.

Представители сильного пола, систематически практикующие солнечные ванны, показывают меньшую вероятность возникновения онкологии почек. У женщин подобной взаимосвязи не устанавлено.

1-я искусственно сделанная почка использована в 1944 г. В 2013 г. специалисты из США изготовили при помощи биоинженерной методики искусственную почку.

Еще в эпоху Гиппократа — в VI-V столетиях до н. э. существовали специалисты, которые могли удалять камни из почек. Их звали «камнесеки».

Первый известный «камнесек» России И.П. Венедиктов жил и трудился во 2-й половине XVIII столетия. На протяжении жизни он сделал около 3 тысяч операций.

2 октября мир празднует День уролога.

При гипертонии и сердечных патологиях удар на себя принимают почки.опубликовано econet

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