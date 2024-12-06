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Что лечит гвоздика?

Автор: Econet 06 декабря 2024 6592
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Благодаря ценным пищеварительным и антимикробным свойствам такую пряность, как гвоздика, рекомендуется применять в терапевтических целях. Это источник дубильных веществ, флавоноидов, стеринов и других компонентов, которые улучшают здоровье. Кроме того, гвоздика устраняет кишечные газы, борется с инфекциями ротовой полости.

Что лечит гвоздика?

Благодаря ценным пищеварительным и антимикробным возможностям такую пряность, как гвоздика, рекомендуется применять в терапевтических целях. Это источник дубильных веществ, флавоноидов, стеринов и других компонентов, которые улучшают здоровье. Кроме того, гвоздика устраняет кишечные газы, борется с инфекциями ротовой полости и не только.

Применение гвоздики в медицине, кулинарии и не только

Привычная нам «кулинарная» гвоздика представляет собой бутоны гвоздичного дерева. Это тропическое растение, класс миртовых.  

Родиной гвоздичного дерева считаются Индонезия и Малайские острова Сегодня растение культивируется в Индии, на Шри-Ланке, на Занзибаре и Пемба, в Танзании. Танзания - рекордсмен по производству гвоздики – 90%  общего объема.

Что лечит гвоздика?

Особенности

Гвоздика необычайно жгучая на вкус. Жгучесть заключается в черешке, а притягательный запах – в шляпке. Пряность маслянистая на ощупь.  

Химический состав

Гвоздика содержит:

  • Ароматические масла (до 20%).
  • Дубильные вещества (20%).
  • Пищевые волокна (около 35%).
  • Золу.
  • Воду.
  • Витамины комплекса В, РР, С, Е, К.
  • Микроэлементы (магний (Mg), железо (Fe), медь (Cu), калий (K0, натрий (N)a, фосфор (P), кальций (Ca), селен (Se), марганец (Mn), цинк (Zn).

Ценные свойства

Гвоздика славится полезными качествами, которые связаны с присутствием в ее составе эфирного масла эвгенола. Это следующие свойства:

  • антисептические;
  • спазмоснимающие;
  • антивирусные (уничтожает стафилококков, возбудителей дизентерии);
  • обеззараживающие;
  • мочегонные.

Масло

Для изготовления гвоздичного масла берутся цветы, кора дерева.

Масло из гвоздики можно приготовить дома. Необходимые составляющие – оливковое масло (100 мл), бутоны гвоздики (1 столовая ложка). Смесь отправить на огонь, убрать после закипания. Масло остудить перелить в заранее подготовленную емкость.

Свойства масла гвоздики:

  • Хорошее средство во период простуд. Ингаляции с указанным продуктом эффективны против кашля.
  • При зубной боли: смочить маслом кусочек ваты и уложить на больной зуб. 
  • Масло гвоздики вводят в базовое массажное масло. Помогает при артрите, артрозе, снимет боль и воспаление.
  • Ускоряет заживление ран, порезов. Приготовить масляную примочку на необходимую область кожи.
  • Против акне.
  • Применение в ароматерапии: снимает стресс и нервное напряжение.
  • Является ингредиентом косметических бальзамов и кремов, парфюмированной воды.

Применение гвоздики

В кулинарии

  • Гвоздика широко применяется в кулинарии как ингредиент маринадов и солений. Ее вводят при консервировании огурцов и томатов. Пряность выступает компонентом в домашнем кетчупе. 
  • В кондитерских изделиях часто присутствует классическая комбинация гвоздики, кардамона и корицы. Пряностью ароматизируют выпечку, пудинги, пунши.
  • Гвоздика хорошо комбинируется с черным перцем. Подобная смесь применяется в приготовлении мясных блюд, соусов.

Что полезно знать! Гвоздичный аромат довольно интенсивный. По этой причине пряность добавлять в блюда следует без фанатизма. Иначе она перебьет вкус и запах самого блюда.  

В медицине

  • Нормализует артериальное давление.
  • Для оптимизации функций органов ЖКТ.
  • Стоматология: антисептические свойства гвоздики применяются таким образом: если болит зуб, можно пожевать бутон. 
  • Нормализует менструальный цикл.
  • Терапия простудных заболеваний: смешать щепотку молотых бутонов гвоздики и 1 ч. ложку меда. Употреблять дважды в день.
  • При сухом кашле: разжевать гвоздичку с конфетой-леденцом (чтобы избежать чувства жжения).
  • Противопаразитарное средство.
  • Терапия болезней суставов (артриты, артрозы).
  • Отвар из бутонов лечит глазные недуги. Также убирает отеки вокруг глаз.
  • Гвоздичное масло облегчает состояние при астме.

Рецепт средства для пищеварения

Необходимо взять:

  • 5 сухих гвоздичных бутонов
  • Стакан воды

Технология приготовления:

  • Вскипятить воду
  • Когда вода дойдет до степени кипения, ввести бутоны
  • Снять с огня и настаивать 10 мин. Отфильтровать. 
  • Принимать дважды в день в продолжение трех дней.

Рецепт средства от боли в горле

Антимикробное действие, которым обладает гвоздика, используется для борьбы с микроорганизмами и связанной с ними боли в горле.

Необходимо взять:

  • Молотая гвоздика – 1 ч. ложка
  • Редька – 1 ст. ложка
  • Мед – 1 ст. ложка меда
  • Теплая вода – стакан

Технология приготовления:

  • Соединить все ингредиенты и залить стаканом воды.
  • Полоскать горло по 2-3 минуты несколько раз в день до улучшения состояния.

Что лечит гвоздика?

Рецепт средства для печени

Гвоздика содержит эвгенол (химическое соединение, полезное для печени). Пряность лечит ожирение печени и последствия после окислительного стресса.

Необходимо взять:

  • 5 высушенных гвоздичных бутонов
  • 1 стакан воды
  • 1 ст. ложка меда

Технология приготовления:

  • Залить пряность стаканом кипятка
  • Накрыть и настаивать в продолжение 10 мин.
  • Процедить и ввести мед
  • Принимать 1 раз в день две недели

Что необходимо знать! Существуют противопоказания к употреблению гвоздики. 

При похудении

Гвоздика содержит замечательный витаминно-минеральный комплекс, может вводиться в различные диеты. Пряность улучшает пищеварение.  

В быту

Интенсивный аромат гвоздики отпугивает кровососущих насекомых. Аромалампа с применением гвоздики поможет избавиться от них.

Негативное воздействие

  • Пряность повышает кислотность желудка, в этой связи может вызывать изжогу.
  • Повышает мышечный тонус - это крайне нежелательно для беременных.

Противопоказания

  • Детям до 2 лет.
  • Гипертония.
  • Беременность.
  • Хроническая усталость.
  • Гастрит с повышенной кислотностью желудка.
  • Печеночная недостаточность.
  • Болезнь Крона.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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здоровье гвоздика

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