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Что лечит ладан?

Автор: Econet 07 октября 2022 5920
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Целебные свойства ладана трудно переоценить. Ладан исцеляет душу и тело: оздоравливает печень, помогает при головных болях и даже улучшает общее состояние онкобольных после облучения.

Что лечит ладан?

Босвеллия – дерево-реликт, его родина – Аравийский полуостров, еще это знаменитое дерево произрастает в Индии и в восточной Африке. Босвеллия играет важную культовую роль и используется в религиозных обрядах на протяжении нескольких тысяч лет. Босвеллия дарит людям свою лечебную смолу (ладан), которая обладает целительными качествами для тела и души.

Ладанное дерево (босвеллия): лечение и противопоказания

Внешний вид 

Высота и внешний вид дерева зависят от ареала произрастания. Как правило, это дерево с 2-3 стволами, пышной кроной, его листья имеют перьеобразную форму, ствол и крона высотою не более 5 м.

Тонкая кора ствола серовато-пепельного, красноватого или зелёного с сероватым оттенком цвета. Периодами дерево сбрасывает кору, тем самым давая место новой.

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Что лечит ладан?

Цветет босвеллия в конце мая мелкими белыми цветами.

Лечебная смола

Камедь-смола продуцируется у босвеллеи после 9 летнего возраста. Чтобы получить лечебную смолу, кору надрезают. Из надрезов появляется бледно-опаловая жидкость, которая на открытом воздухе трансформируется в полупрозрачную смолу с легким бальзамическим ароматом. Отсюда и происходят названия «курительная смола» или «ладанное дерево». В лечебных целях используют камедь-смолу, ее собирают в конце февраля - начале марта. Целебными свойствами также обладает экстракт босвеллеи. Смола на 1/3 состоит из камеди. В ней присутствуют эфирные масла, босвеллиевая кислота, полисахариды, ацетат инценсола и углеводороды.Застывшая смола подвергается выпариванию для выработки эфирного масла.

Целебные свойства

  • Ладан подогревают и вдыхают его пары с целью улучшения психического и эмоционального состояния. Пары ладана действительно оказывают успокоительный эффект.
  • Ладан очищает жилье, воду и организм человека от микробов. Он обезболивает, снимает воспаление и укрепляет иммунитет. Аналогичным образом воздействует на организм экстракт босвеллеи.

Польза эфирного масла ладанного дерева

  • Укрепляет нервную систему.
  • Запускает процесс обновления клеток, активизирует рассасывание воспалительного процесса.
  • Убивает вредные микроорганизмы
  • Улучшает подвижность суставов при ревматизме.
  • Угнетает процесс разрастания опухолей в кишечнике и поджелудочной железе.
  • Оздоравливает печень и матку.
  • Убирает головные боли.
  • Улучшает общее состояние здоровья после облучения.

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Что лечит ладан?

Народный опыт

Экстракт и камедь-смола не считаются лекарствами в официальной медицине. В былые времена ладан выступал главным антисептиком, который использовали целители.

Экстракт босвеллеи можно притобрести в специализированных точках продажи, его практикуют приверженцы Аюрведы. Прежде чем использовать ладан, стоит ознакомиться с инструкцией и следовать ей. 

Есть мнение, что:

  • Масло ладанного дерева тормозит деградацию хряща, активирует ток крови у больного.
  • Активирует эффект медикаментов при лечении ревматизма, язвенного колита, болезни Крона.
  • Способствует избавлению от отёков.
  • Нормализует сон, укрепляет нервную систему, ослабляет чувство тревоги.
  • Благотворно воздействует при лечении печени и сахарного диабета II типа. 
  • Способствует снижению высокого давления.
  • Пары ладана «углубляют» дыхание, по этой причине его пары целительны при лечении бронхиальной астмы. Составляющие пара снижают тревожность, которая может вызвать астматический приступ.
  • В доме ладан используют в ароматерапия для лечения депрессии. Вдыхать пары ладана рекомендуется пожилым людям для укрепления равновесия при ходьбе, мышц и улучшения памяти.

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Использование ладана

1. При лечении легочных недугов растворить менее горошинки ладана в спирте и выпить.
2. Если тревожат суставы, их растирают мазью из ладана с вазелином. Перед применением смесь целесообразно подогреть.
3. При воспалении миндалин, насморке, заболеваниях гортани, увеличении щитовидной железы рекомендуется проводить ингаляции с ладаном.
4. Боли в желудке и задержку стула лечит спиртовая настойка с ладаном.
5. Курением ладана обрабатывают помещение, в котором долго лежит больной.

Использование эфирного масла ладана

1. С целью лечения простуд рекомендуется вдыхать пары ладана через ингалятор.
2. При сбоях менструации и с целью укрепления стенки матки рекомендуется пить 2 капли масла ладана, разведенного водой, в комплексе с ваннами и деликатным массажем внизу живота.
3. Ванна с несколькими каплями масла ладана омолаживает и расслабляет.
4. Чтобы снять жар, рекомендуется слегка потереть маслом ступни ног и лимфатические узлы в области шеи.
5. Смазывать язвы во рту.
6. Полоскание раствором масла полости рта избавит от запаха и кровоточивости десен.
7. Растирание маслом снимет боль после ушиба и растяжения связок.
8. Масло ладана можно использовать и самостоятельно, и сочетать с маслом цитрусовых, авокадо, бергамотовым.

Что лечит ладан?

Ладан полезен для женщин

  • Эфирное масло вводят в косметические продукты, устраняющие угревую сыпь, покраснения и высыпания.
  • Масло ладана «запускает» лимфодренаж и кровоток, убирает отёчность.
  • Масло ладана входит в состав продуктов по уходу за волосами против перхоти и для усиления роста волос.

Рецепт целительной настойки

Технология приготовления: 7 г ладана растворите в 15 мл медицинского спирта. Посуду со смесью отправить в теплое и темное место на семь дней. Употреблять не чаще 2 раз в день по 10 капель.

Целительная мазь

Технология приготовления: Взять по 10 г смолы и растительного масла, ввести в смесь по 100 г вазелина и свиного растопленного жира. Ингредиенты нагреть водяной бане до получения однородной массы. 

Мазью рекомендуется смазывать проблемные участки у лежачих больных для профилактики пролежней.

Приобретение и хранение

Масло босвеллеи можно приобрести как синтетический продукт и как натуральный.

Аромамасло изготавливают из синтетических ингредиентов, для лечебных целей такое не подходит.

Приобретать натуральное масло ладана и его экстракты рекомендуется в специализированных точках, где обычно имеются аюрведические продукты. Вы не отыщете их в аптеке и парфюмерном магазине. На упаковке, как правило, нанесено латинское название растения. «Essential oil» значит, что масло натуральное. Емкость для масла не должна быть из пластика, только стеклянной. Запах в идеале чистый, без прогорклости.

Ограничения. Ладан и экстракт особых противопоказаний не имеют, но существуют определенные ограничения:

  • Не применять при индивидуальной непереносимости.
  • Беременным перед применением проконсультироваться с гинекологом.
  • Применять масло или экстракт растения только смешивая с водой, так как они имеют в составе много биоактивных веществ.
  • Не допускать попадание смолы в глаза.

Перед использованием препаратов из смолы босвеллеи проконсультироваться с доктором.*опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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