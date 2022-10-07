Что лечит ладан?

Целебные свойства ладана трудно переоценить. Ладан исцеляет душу и тело: оздоравливает печень, помогает при головных болях и даже улучшает общее состояние онкобольных после облучения.
Босвеллия – дерево-реликт, его родина – Аравийский полуостров, еще это знаменитое дерево произрастает в Индии и в восточной Африке. Босвеллия играет важную культовую роль и используется в религиозных обрядах на протяжении нескольких тысяч лет. Босвеллия дарит людям свою лечебную смолу (ладан), которая обладает целительными качествами для тела и души.
Высота и внешний вид дерева зависят от ареала произрастания. Как правило, это дерево с 2-3 стволами, пышной кроной, его листья имеют перьеобразную форму, ствол и крона высотою не более 5 м.
Тонкая кора ствола серовато-пепельного, красноватого или зелёного с сероватым оттенком цвета. Периодами дерево сбрасывает кору, тем самым давая место новой.
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Цветет босвеллия в конце мая мелкими белыми цветами.
Камедь-смола продуцируется у босвеллеи после 9 летнего возраста. Чтобы получить лечебную смолу, кору надрезают. Из надрезов появляется бледно-опаловая жидкость, которая на открытом воздухе трансформируется в полупрозрачную смолу с легким бальзамическим ароматом. Отсюда и происходят названия «курительная смола» или «ладанное дерево». В лечебных целях используют камедь-смолу, ее собирают в конце февраля - начале марта. Целебными свойствами также обладает экстракт босвеллеи. Смола на 1/3 состоит из камеди. В ней присутствуют эфирные масла, босвеллиевая кислота, полисахариды, ацетат инценсола и углеводороды.Застывшая смола подвергается выпариванию для выработки эфирного масла.
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Экстракт и камедь-смола не считаются лекарствами в официальной медицине. В былые времена ладан выступал главным антисептиком, который использовали целители.
Экстракт босвеллеи можно притобрести в специализированных точках продажи, его практикуют приверженцы Аюрведы. Прежде чем использовать ладан, стоит ознакомиться с инструкцией и следовать ей.
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1. При лечении легочных недугов растворить менее горошинки ладана в спирте и выпить.
2. Если тревожат суставы, их растирают мазью из ладана с вазелином. Перед применением смесь целесообразно подогреть.
3. При воспалении миндалин, насморке, заболеваниях гортани, увеличении щитовидной железы рекомендуется проводить ингаляции с ладаном.
4. Боли в желудке и задержку стула лечит спиртовая настойка с ладаном.
5. Курением ладана обрабатывают помещение, в котором долго лежит больной.
1. С целью лечения простуд рекомендуется вдыхать пары ладана через ингалятор.
2. При сбоях менструации и с целью укрепления стенки матки рекомендуется пить 2 капли масла ладана, разведенного водой, в комплексе с ваннами и деликатным массажем внизу живота.
3. Ванна с несколькими каплями масла ладана омолаживает и расслабляет.
4. Чтобы снять жар, рекомендуется слегка потереть маслом ступни ног и лимфатические узлы в области шеи.
5. Смазывать язвы во рту.
6. Полоскание раствором масла полости рта избавит от запаха и кровоточивости десен.
7. Растирание маслом снимет боль после ушиба и растяжения связок.
8. Масло ладана можно использовать и самостоятельно, и сочетать с маслом цитрусовых, авокадо, бергамотовым.
Технология приготовления: 7 г ладана растворите в 15 мл медицинского спирта. Посуду со смесью отправить в теплое и темное место на семь дней. Употреблять не чаще 2 раз в день по 10 капель.
Технология приготовления: Взять по 10 г смолы и растительного масла, ввести в смесь по 100 г вазелина и свиного растопленного жира. Ингредиенты нагреть водяной бане до получения однородной массы.
Мазью рекомендуется смазывать проблемные участки у лежачих больных для профилактики пролежней.
Масло босвеллеи можно приобрести как синтетический продукт и как натуральный.
Аромамасло изготавливают из синтетических ингредиентов, для лечебных целей такое не подходит.
Приобретать натуральное масло ладана и его экстракты рекомендуется в специализированных точках, где обычно имеются аюрведические продукты. Вы не отыщете их в аптеке и парфюмерном магазине. На упаковке, как правило, нанесено латинское название растения. «Essential oil» значит, что масло натуральное. Емкость для масла не должна быть из пластика, только стеклянной. Запах в идеале чистый, без прогорклости.
Ограничения. Ладан и экстракт особых противопоказаний не имеют, но существуют определенные ограничения:
Перед использованием препаратов из смолы босвеллеи проконсультироваться с доктором.*опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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