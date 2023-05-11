Что лечит лаванда?

ЛАВАНДА известна людям благодаря яркому, неповторимому аромату. Но немногие знают, что лаванда имеет большой перечень ЛЕКАРСТВЕННЫХ СВОЙСТВ. При каких проблемах со здоровьем может помочь это красивое и пахучее растение?

Родина лаванды – западное побережье Средиземного моря. Французская лаванда ценится мировыми парфюмерами за содержание в ней ароматного эфира ацетата линалила. Состав активных веществ лаванды меняется в зависимости от ареала ее произрастания. Так, например, хорватская лаванда обладает более яркими антисептическими возможностями и применяется при лечении дерматологических проблем: маленьких ран, укусов насекомых, прыщей, угрей, фурункулеза. Для этого подходят и прочие виды растения.

Как применять лаванду

В виде чая или как один из компонентов подушки на травах лаванда хорошо успокаивает, спасает при бессоннице . Чтобы приготовить такую целебную подушку, достаточно смешать в одинаковых пропорциях цветы лаванды, мелиссу, хмель.

. Чтобы приготовить такую целебную подушку, достаточно смешать в одинаковых пропорциях цветы лаванды, мелиссу, хмель. Лавандовый чай поможет при болях в верхней области живота, кишечных спазмах нервной природы.

Если есть проблема зловонного стула и метеоризма, полезно принимать 1–2 раза в сутки 3 капли лавандового масла с кусочком сахара / хлеба.

Указанная симптоматика говорит о нарушении кишечной микрофлоры. Аромамасло лаванды оказывает антибиотический эффект и контролирует флору кишечника.

Активные соединения лаванды – линалол, ацетат линалила, цинеол, кумарин, дубильные вещества и розмариновая к-та.

Внимание! Передозировка лавандового масла чревата раздражением слизистых, помутнением сознания, головокружением.

Лавандовый спирт применяется при ревматизме, болях в руках и ногах, скованности мышц, воспалении суставов.

Чтобы нормализовать кровообращение, можно приготовить лавандовую ванну: кипятим 50 г цветов лаванды в 1 л воды, убираем с пламени, накрываем и настаиваем в продолжение 10 мин., процеживаем. Вливаем отвар в воду. Интервал процедуры – 15 мин., температура воды – 38 °C. Ванна с лавандой поможет при сбоях кровоснабжения неврологической природы, оказывает ухаживающий эффект на кожу (если есть высыпания и экземы).

Если принять за 15 мин. до еды 2 капли лавандового масла, это снизит аппетит.

Есть еще один вид лаванды – лаванда широколистная /лаванда-спайк. Она не отличается таким приятным запахом как лаванда лекарственная, о которой шла речь до сих пор, но благодаря более высокой концентрации камфары и цинеола подойдет для лечения простуд. В комбинации с ароматическим маслом чабреца она будет эффективным противовирусным и отхаркивающим продуктом при бронхите. Принимаем внутрь / выполняем аромапроцедуры.

Из-за наличия камфары лаванду-спайк не рекомендуется использовать женщинам в период вынашивания ребенка и малышам. У лаванды лекарственной таких противопоказаний нет.опубликовано econet

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