Что можно есть перед сном и не поправляться?

На сегодняшний день есть много теорий относительно вечернего приема пищи. Некоторые специалисты рекомендуют не есть за 4 а то и за 6 часов до сна. Как правильно ужинать, чтобы не набирать вес и какие продукты предпочтительны для вечерней тарпезы? Оказывается, в процессах жиронакопления и жиросжигания ключевую роль играют гормоны.

Среди вопросов, касающихся диетического питания, похудения и здорового образа жизни вообще мы задаем это чаще всего: «За сколько часов до сна не следует есть?». Диетологи и доктора разного профиля здесь расходятся во мнениях. Многие современные врачи, например, рекомендуют не есть за четыре часа до сна. Другие утверждают, что, если вы съедите на ночь солидный мясной стейк, это даже хорошо. Где же правда и что вообще можно съесть перед сном? Вот, что говорит доктор Ковальков:

Правильный вечерний прием пищи

Немного биохимии

У нас в организме вырабатывается соматотропный гормон. Работает он всего 50 минут. Синтезируется он от 23 до 00 часов, у некоторых людей – от 00 часов до часа ночи. Соматотропный гормон настолько активный жиросжигающий гормон, что способен за эти 50 минут сжечь 150-200 грамм жировой ткани.

Далее он превращается в соматомедин–С в печени. И поэтому, если вы утром сдаете анализ на соматотропный гормон, его у вас в крови практически не окажется. Но если вы сдаете анализ на соматомедин–С, то вы видите, что этот показатель у вас большой или маленький. И по уровню соматомединов мы косвенно можем определить, сколько у нас в организме выработалось соматотропного гормона.

Жиронакопление и жиросжигание зависят от инсулина

Жиронакопление или жиросжигание в организме происходит за счет баланса определенных гормонов – жиронакпливающих и жиросжигающих. Ключевым и мощным жиросжигающим гормоном выступает уже упомянутый соматотропный гормон. Но, если мы выделяем инсулин приблизительно в 21 или 22 часа, то этот гормон не выделяется. Инсулин блокирует выделение соматотропного гормона.

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На какие продукты выделяется инсулин

Инсулиномический индекс – индекс выделения инсулина на какой-либо продукт. Например, творог имеет очень низкий гликемический индекс и очень высокий инсулиномический индекс. Это значит, что инсулина на него выделяется много, хотя уровень сахара в крови творог не повышает.

Представьте, что вы съели творог на ночь. Что происходит? Выделяется инсулин и блокирует действие соматотропного гормона. А вот если вы съедите, например, кусок мяса, он будет перевариваться в желудке 7 часов станет подпитывать вас по необходимым аминокислотам (аргинин, лицин, валин). Аминокислоты катализируют действие соматотропного гормона. Поэтому на ужин стейк с овощами – очень хорошее диетическое решение.

А что нельзя есть на ночь?

Это каши. Они провоцируют выброс инсулина. Особенно каши разваренные. Оболочка в зерне нарушена, каша моментально всасывается в кровь, дает повышенный уровень сахара в крови, повышенное количество инсулина, которое блокирует соматотропный гормон.

Что еще нельзя после 17 часов? Любые продукты, которые провоцируют выброс инсулина. Например, фрукты.

Что можно есть вечером?

Это мясо, рыба, морепродукты (все белки), любые овощи.

Вывод следующий. Не стоит подвергать организм ненужным испытаниям и отказываться от еды уже в 6 или 7 часов вечера. Если правильно подобрать продукты на ужин, то вы не только не поправитесь, но и сможете похудеть за ночь на 150-200 грамм.опубликовано econet

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