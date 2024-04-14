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Что нужно знать про отложение солей в организме

Автор: Econet 14 апреля 2024 6954
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Когда мы говорим об отложении солей, возникают такие вопросы. Где в организме образуются соли? Как с ними бороться, чтобы они не откладывались? И вообще, что такое соли в организме? Самыми известными заболеваниями, связанными с этой проблемой, считаются подагра и остеохондроз. Вот как их лечить и проводить профилактику.

Что нужно знать про отложение солей в организме

Если говорить о солях в нашем организме, важно понимать, что они находятся во внутренней среде в растворенном состоянии. Кровь (если вы, например, укололи палец и попробовали на вкус) - тоже соленая. В ней присутствует натрия хлорид. Но в организме могут образовываться и такие соли, которые становятся нерастворимыми. И откладываются они в местах, где есть полости: в почках, в мочевом пузыре, в суставах, в зонах, где соединяются суставы. 

Соли и связанные с ними заболевания

Соли носят разнообразный характер по влиянию на организм: те, которые растворяются и те, которые не растворяются. 

Диагностика солевых отложений

Если есть следующие жалобы: боли в шее, позвоночнике, в спине, можно провести ультразвуковое исследование и, при необходимости, МРТ.

Что нужно знать про отложение солей в организме

Растворимые соли

Это соли мочевой кислоты (МК). Они приводят к подагре. Данный диагноз ставится на основании следующих признаков:

  • Тофусы (отложения солей МК).
  • Выявление в суставах значительного содержания МК.

Соли МК аккумулируются в суставах, где ниже температура. И подагра как правило начинает развиваться с сустава большого пальца стопы.

Острый приступ подагры сопровождается высокой температурой. В этом случае назначаются жаропонижающее, нестероидные противовоспалительные средства, которые действуют 12 часов. Важно уточнить, какая у больного функция почек, так как нестероидные препараты могут нарушать работу почек. 

При приступе подагры также назначается диета и препарат, снижающий уровень МК. Последний может размывать кристаллы МК.

Что провоцирует приступ подагры

  • Избыток белка в пище.
  • Применение тиазидных диуретиков (чаще возникает у мужчин).

Нерастворимые соли

Соли в суставах или между ними (позвоночник) представляют особую опасность для здоровья. Остеохондроз – когда между позвонками появляется избыточное отложение солей. Растворить их там нельзя. 

Пища значительно не влияет на образование солей. 

Что нужно знать про отложение солей в организме

С солями можно бороться физическими упражнениями. Чем старше мы становимся, тем важнее для нас играют роль пилатес и растягивание.

Что нужно знать про отложение солей в организме

Нерастворимые соли, которые изменяют позвоночник и делают его тугим и некомфортным, идут рядом с солями мочевой кислоты. И есть правило: если вы будете контролировать уровень мочевой кислоты, то вы улучшите состояние и по нерастворимым солям. Они становятся не такими крепкими, так как не вступают в конгломерат с растворимыми солями, и бороться с ними становится легче.

Поэтому люди, которые контролируют уровень МК и выполняющие упражнения на гибкость и растяжку, гораздо меньше страдают от остеохондроза, головных болей и от проблем в спине.

Если спина потеряла подвижность

Подкладываем валик под спину и утром или вечером лежим по 5-7 мин. Валик помогает мышцам расслабиться, стать позвонкам лучше по отношению друг к другу, нерастворимые соли начинают разрушаться. опубликовано econet

Что нужно знать про отложение солей в организме

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье отложение солей подагра остеохондроз суставы мочевая кислота

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Комментарии (Всего: 1)
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      Карина

      Также полезно отвары разных мочегонных трав принимать типа смородины, брусники, они хорошим противовоспалительным действием обладают. Я чай эвалар биo при повышенном содержании мочевой кислоты беру, мне нравится. Как раз эти травы собраны. Причем выращены они на Алтае - а значит экологически чистые и качественные

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