Что происходит с вашим телом, если вы годами пьете кофе каждый день

Мы не мыслим своего утра без чашечки ароматного кофе. Этот напиток бодрит, дарит наслаждение и хорошее настроение. Но как кофе влияет на организм, если им слишком уж увлекаться? Итак, что происходит с телом, когда мы исключаем из своего рациона кофе.
Кофе производят из жареных зерен определенных видов растений. Степень их обжарки влияет на крепость напитка. Речь идет о чашке кофе, приготовленного в кофемашине или сваренного в турке без добавления молока/сливок. Растворимый кофе не рассматривается, так как его крепость ниже зернового, в нем потеряны ароматические и все полезные вещества.
Гормон кортизол синтезируется организмом в течение дня, он помогает нам проснуться утром и заснуть вечером. В утреннее время показатель кортизола наиболее высокий, и, выпивая в это время кофе, мы заблокируем синтез этого гормона, и через время мы захотим спать. Производство кортизола идет в 6-9 утра, а максимум приходится на 8-9 часов, поэтому оптимальное время для чашечки кофе - 10 часов или после обеда.
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Кофеин губит витамин В, снижает концентрацию в организме таких минералов как Fe, K, Zn, Ca. Всего 1 чашка задерживает усвоение кальция на 3 часа. В придачу к этому, кофеин вымывает из организма минерал Са, и костная ткань становится хрупкой.
Кофеин активирует синтез кортизола и действует на функции надпочечников. Надпочечники работают в связи с щитовидкой, которая действует на метаболизм. Из-за кофе он становится медленнее, и человек поправляется.
Кофеин вреден для иммунитета (из-за щитовидки). А недостаточная функция щитовидки ведет к ослаблению иммунной системы.
Кофе усваивается с трудом. Печень производит энзимы, которые расщепляют кофе и метаболизируют его. А вдруг эти энзимы понадобятся для токсичных агентов в организме, а печень «устала»?опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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