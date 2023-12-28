Что с нами происходит во время сна

Третью часть жизни человек проводит во сне. Природа сна всегда интересовала людей. Сегодня наука значительно обогатила представления человека об этой части нашего бытия. Итак, как же ведет себя организм в то время, пока мы спокойно спим?

Сон (лат. somnus) — это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир, присущий млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым. Природа сна к сожалению до сих пор не изучена.

Как организм работает во время сна

Природа сна всегда вызывала повышенный интерес и служила поводом для множества догадок и предположений. Это неудивительно, поскольку треть жизни человек проводит во сне. В древних культурах существовали разнообразные божества, покровительствовавшие сну. В греческой мифологии бог сна назывался Гипносом, в римской – Сомнусом. Морфей, бог сновидений, был одним из тысячи сыновей Сомнуса. Бог сна считался братом бога смерти, и оба они были сыновьями богини ночи.

Современные исследования значительно обогатили наши представления о сне. В лабораториях, занимающихся изучением сна, создаются специальные условия, позволяющие оценить влияние на сон определенных факторов (экспериментальных переменных). Исследования проводят в помещении со звуковой изоляцией и регулируемой температурой, а получаемые данные основаны на объективных измерениях и непрерывном мониторинге.

Мониторинг сна

Мониторинг обычно проводится ночью в течение 8 часов и включает регистрацию электрической активности мозга (электроэнцефалограммы, ЭЭГ), движений глаз (электроокулограммы, ЭОГ) и мышечной активности (электромиограммы, ЭМГ). Подобные исследования имеют важное значение для диагностики и лечения нарушений сна, а также для анализа воздействия лекарственных средств на центральную нервную систему. Итак, что же происходит в нашем организме во время сна.

22:00

В крови вдвое увеличивается количество лейкоцитов — это иммунная система проводит проверку вверенной ей территории. Температура тела падает. Биологические часы сигналят: пора спать.

23:00

Тело все больше расслабляется, но в каждой клеточке полным ходом идут восстановительные процессы.

00:00

Сознанием все больше овладевают сновидения, а мозг продолжает трудиться, раскладывая по полочкам полученную за день информацию.

1:00

Сон очень чуткий. Плохо вылеченный зуб или травмированная давным-давно коленка могут напоминать о себе и не дать уснуть до утра.

2:00

Все органы отдыхают, только печень трудится вовсю, вычищая спящий организм от накопившихся шлаков.

3:00

Полный физиологический спад: артериальное давление на нижнем пределе, пульс и дыхание редкие.

4:00

Мозг снабжается минимальным количеством крови и не готов к пробуждению, зато слух обостряется чрезвычайно — проснуться можно от малейшего шума.

5:00

Почки отдыхают, мышцы дремлют, обмен веществ замедлен, но в принципе организм уже готов проснуться.

6:00

Надпочечники начинают выбрасывать в кровь гормоны адреналин и норадреналин, которые повышают артериальное давление и заставляют сердце биться чаще. Организм уже готовится к пробуждению, хотя сознание еще дремлет.

7:00

Звездный час иммунной системы. Самое время размяться и встать под контрастный душ. Кстати, лекарства в этот час усваиваются значительно лучше, чем в другое время суток.опубликовано econet

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