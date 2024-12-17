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Что скрывается за постоянной усталостью

Автор: Econet 17 декабря 2024 6276
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От хронической усталости страдают многие и иногда недостаточно нормализовать сон и скорректировать питание, чтобы устранить проблему.

Что скрывается за постоянной усталостью

Хроническая усталость возникает не сразу, а постепенно, день за днем, и определить с чего именно все началось не просто. Рассмотрим, почему возникает это состояние и что можно предпринять для улучшения качества жизни.

Основные причины хронической усталости

Главными причинами, провоцирующими такое состояние, являются:

  • Воспалительные процессы в организме (например, ангина, артрит, колит, кариес и прочие).
  • Постоянный стресс, вызывающий истощение надпочечников вследствие регулярного недосыпания или нервного перенапряжения.
  • Аутоиммунные болезни, которые приводят к нарушению работы щитовидки.
  • Дефицит йода, цинка, витамина D.
  • Длительный прием лекарственных средств.

Наиболее часто хроническую усталость провоцируют воспаления, из-за которых истончаются сосуды и снижается количество клеток иммунной защиты, содержащих антитела, действующие на клетки с возбудителем. Если воспалительный процесс не лечить, то клетки возбудителя распространяются по всему организму, доходя даже до мозга.

Специфическими клетками головного мозга являются астроциты, они возбуждаются так же, как и иммунные клетки, но не имеют выхода и поэтому стопорят систему очистки мозга от токсичных продуктов метаболизма. В мозге происходит множество сложнейших молекулярных процессов, основными из них являются:

Что скрывается за постоянной усталостью

Эпигенетическое изменение белковых функций.

Эпигенетикой называют несколько факторов окружающей среды (сон, питание, физические нагрузки), которые влияют на функционирование генов. А гены не только являются носителями наследственной информации, но и «строят» весь организм. Если гены постоянно подвергать чрезмерной нагрузке, то вряд ли удастся сохранить здоровье. Поэтому при малейшем подозрении на воспаление нужно минимизировать воздействие агрессивных факторов окружающей среды;

Митохондриальная дисфункция.

Митохондриями называют органоиды клеток, за счет которых организм вырабатывает энергию. Они очень чувствительны к окружающей среде и если что-то идет не по плану, то количество переносимых электронов уменьшается, и мы чувствуем усталость. И если пытаться решить проблему с помощью кофеина и психостимуляторов, то потом не стоит удивляться, что чувствуете себя как овощ.

Хроническое воспаление вызывает не только чувство усталости, но и способствует развитию атеросклероза. Каждый день мы выбираем – есть сладкую/жирную пищу или нет, поспать или поработать ночью, позаниматься в спортзале или отложить тренировку. От того, какой выбор мы сделаем, будет зависеть наше состояние и здоровье в целом. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Полина

      Нужно конечно начать с проверки дефицитов. Потому что с нашим питанием маловероятно, что организму всего хватает. Особенно мужчинам, которые работают много и переживают по различным поводам. У меня супруг мэнс формулу больше чем поливитамины принимает - там как раз витамин Д, йод, железо есть. Т для мужского здоровья цинк, селен и экстракт пажитника в составе - это энергии придает и уровень тестостерона поддерживает

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