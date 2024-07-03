Что следует знать, чтобы избежать проблем с почками

Почки представляют собой парный орган в форме бобов. Находятся они немного ниже грудной клетки справа и слева от позвоночного столба. В верхних долях обеих почек имеются надпочечники. Каждый день через почки проходит до 140 литров крови для фильтрации и выводятся шлаки с уриной. Главной причиной, по которой требуется пить необходимый объем воды, выступает здоровая функция почек.
Почки представляют собой парный орган в форме бобов. Находятся они немного ниже уровня грудной клетки справа и слева от позвоночного столба. В верхних долях обеих почек имеются надпочечники. Каждый день через почки проходит до 140 литров крови для фильтрации и выводятся шлаки с уриной. Главной причиной, по которой требуется пить необходимый объем воды, выступает здоровая функция почек. Дело в том, что даже легкое хроническое обезвоживание - распространенная причина формирования камней в этом важном органе.
Патологии функционирования почек, кроме того, связаны с большим перечнем прочих серьезных проблем: диабетом, гипертонией, сердечными недугами. Типичные признаки заболевания почек:
Здоровая функция почек играет роль в поддержании гомеостаза, начиная с состава крови. Почки ответственны за поддержание оптимального показателя рН и баланса электролитов (иначе говоря, соотношения натрия (Na), калия (K) и фосфатов).
Помимо этого, почки секретируют гормоны, которые участвуют в производстве красные кровяных телец и регулируют артериальное давление.
Шлаки, которые удерживают почки и выводят с уриной, - это мочевина и мочевая кислота, появившаяся в процессе расщепления белков и нуклеиновых кислот.
Злоупотребление белком увеличивает содержание мочевины, а мочевая кислота – побочный продукт метаболизма белков и фруктозы. Фруктоза поднимает показатель мочевой кислоты практически сразу после приема.
Люди, как правило употребляют в 3-5 раз больше белка, чем требуется, а фруктозы - в 2-4 раза больше оптимального уровня. Указанные 2 фактора питания и по отдельности, и в комбинации, нагружают почки, провоцируют различные заболевания и способствуют формированию камней.
Фосфорная кислота в составе безалкогольных напитков тоже окисляет урину, благоприятствуя появлению камней.
Медикаменты с обезболивающим эффектом (в избыточном количестве) имеют также разрушительные влияние на почки. Это аспирин, ибупрофен, напроксен и ацетаминофен.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Первым делом следует узнать собственную мышечную массу. Необходимо отнять процент жира в организме от 100: если у вас, к примеру, 30% жира, то мышечная масса – 70%.
Далее следует умножить полученный процент (у нас - 0,7) на свой вес, чтобы определить мышечную массу в кг. К примеру, если человек весит 77 кг, то 0,7 нужно умножить на 77. Получается 54 кг мышечной массы тела.
По правилу «1 грамма белка», человеку требуется 54 или немного меньше 60 г белка в сутки.
100 – % жира в организме = % мышечной массы X вес X 1 г белка = всего граммов белка (оптимальная норма потребления в сутки).
Оксалат входит в состав ряда фруктов и овощей. Доктор может посоветовать исключить продукты с высокой концентрацией оксалата. Вот указанные продукты:
Калий – микроэлемент, который играет большую роль в нормальной работе клеток, тканей и органов. Он важен для здоровья сердца, пищеварения, мышечной функции, здоровья костей и проч.
Рекомендуемое количество калия в сутки – 4 700 мг.
Но существует проблема, так как важно поддерживать правильный баланс калия (К) и натрия (Na) в крови.
Поэтому лица, которые не следят за собственным рационом и активно употребляет обработанные продукты, при этом пренебрегая свежими, цельными продуктами в необходимом объеме, - имеют вероятность дефицита калия (К).
Однако, если наблюдается патология почек, целесообразно минимизировать потребление продуктов с высокой концентрацией калия. Дело в том, что почки отвечают за поддержание оптимального уровня данного микроэлемента в организме, а, если они имеют проблемы в функционировании, то показатель калия может повыситься (а это вредно для здоровья).
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Если почки в норме, рекомендуемый объем калия (К) - до 4 700 мг в сутки (с учетом баланса с натрием). Обычно пропорция калия и натрия должна составлять примерно 5:1. Оптимальный метод добиться указанного соотношения - употреблять много свежих овощей.
Соки из свежих овощей тоже помогут восполнить недостаток калия.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий