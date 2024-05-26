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Что такое астаксантин и зачем он нужен

Автор: Econet 26 мая 2024 6476
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Розовый цвет, который приобретают креветки в процессе кулинарной обработки, обусловлен пигментированным каротиноидным веществом астаксантин. Астаксантин заключает большую пользу для здоровья. Он необходим для нормальной работы головного мозга, печени, иммунитета и сердца.

Что такое астаксантин и зачем он нужен

Астаксантин мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами. Его источники – такие морепродукты как лосось, форель, омар, краб, креветки. В чем отличие каротиноидов в астаксантине от, например, моркови? Антиоксидантный эффект астаксантина в 10 раз выше, чем у бета-каротина, и в 500 раз выше, чем у вит-на Е. В отличие от прочих каротиноидов, астаксантин может преодолевать гематоэнцефалический барьер, давая головному мозгу антиоксидантную и противовоспалительную защиту.  

Астаксантин полезен для здоровья

Вот системы и условия, которые максимально выигрывают от поступления астаксантина.

Здоровье мозга

Так как астаксантин способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, он противодействует окислению и воспалению в мозге. Это поможет отсрочить старение мозга. Астаксантин уменьшает повреждения вследствие инсульта, и повышает когнитивные возможности.

Астаксантин оберегает от болезни Альцгеймера и деменции. Добавление астаксантина оптимизирует антиоксидантный статус эритроцитов, которые доставляют кислород в ткани (например, мозга).  

Здоровье сердца

Введение астаксантина улучшает показатель холестерина: снижает содержание ЛПНП (плохого холестерина) и повышает антиоксидантные возможности у лиц с ожирением. Астаксантин подавляет окисление ЛПНП (окисленный холестерин ЛПНП провоцирует атеросклероз).

Астаксантин 

  • поддерживает нормальное давление, уменьшая оксидативный стресс и расслабляя стенки артерий, 
  • улучшает кровообращение.

Профилактика диабета

Астаксантин улучшает контроль сахара в крови и позволяет снизить содержание висцерального жира у больных диабетом 2 типа. Это происходит через повышение чувствительности к инсулину и снижение оксидативного стресса.  

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Что такое астаксантин и зачем он нужен

Укрепление иммунной системы

Астаксантин способствует более сильному иммунному ответу. Употребление этого вещества показывает меньше симптомов повреждения ДНК.

Астаксантин увеличивает производство сигнальных клеточных белков (цитокинов), которые направляют иммунные клетки в область воспаления / инфекции. Вещество предотвращает перегрузку иммунитета, чреватую аутоиммунной дисфункцией. 

Здоровье печени

Астаксантин уменьшает ущерб от свободных радикалов и воспаление, улучшает показатель холестерина, что защищает печень от ее ожирения.

Вещество помогает предотвратить алкогольную жировую болезнь печени (АЖБП), регулируя микрофлору кишечника.

Состояние кожи

Оксидативный стресс от воздействия солнца – ключевой фактор в старении кожи. Астаксантин оберегает от солнечного излучения, нейтрализует свободные радикалы. Вещество предотвращает снижение концентрации коллагена, защищает дерму от дряблости и морщин. В результате улучшается ее эластичность, текстура и способность удерживать влагу.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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