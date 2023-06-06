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Что такое исполнительная дисфункция

Источник: fitnessbrain.ru 06 июня 2023 5766
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✅Исполнительная дисфункция подразумевает нарушение лобных долей мозга, которые препятствуют осуществлению познавательных, эмоциональных и поведенческих процессов (распространяющихся на многие аспекты жизни). 

Что такое исполнительная дисфункция

Нарушение исполнительной функции — этот термин включает в себя нарушение лобных долей мозга, которые препятствуют осуществлению познавательных, эмоциональных и поведенческих процессов (распространяющихся на многие аспекты жизни). Значение исполнительных функций можно понять в ситуациях, когда возникшие трудности не позволяют осуществлять самые обычные действия, и приводят к упадку когнитивных (мыслительных) навыков, целостной личности и социального поведения.

Что такое исполнительная дисфункция и её значение

  • Какие проблемы влечет исполнительная дисфункция?
  • Какая часть мозга контролирует исполнительные функции?
  • Что такое исполнительная дисфункция?
  • Какие проблемы влечет исполнительная дисфункция?
  • Влияние исполнительной дисфункции на повседневную жизнь
  • Оценка исполнительной дисфункции
  • Реабилитация исполнительной дисфункции
  • Стратегии преодоления трудностей после травм головного мозга
  • Исполнительная дисфункция с точки зрения опекуна

Исполнительное функционирование — это универсальный термин для многих способностей, в том числе:

  • Планирование и контроль
  • Гибкое мышление
  • Отслеживание производительности
  • Многозадачность
  • Решение нестандартных проблем
  • Самосознание
  • Способность к обучению
  • Социальное поведение
  • Принятие решений
  • Мотивация
  • Активация схем поведения
  • Избегание ненадлежащее поведение
  • Контроль над эмоциями
  • Внимательность и способность к обработке информации

Большинство из людей воспринимают эти способности как должное, выполняя чрезвычайно сложные задачи большую часть своей жизни. Рассмотрим роль некоторых исполнительных функций в «простой» деятельности, например, возьмем приготовление еды:

  • Мотивация — желание приготовить вкусную еду и принять решение совершить этот процесс.
  • Планирование и контроль — необходимость получить все ингредиенты, а также размышление о времени приготовления единого блюда в одно время.
  • Отслеживание производительности — проверка правильности процесса приготовления еды (закладывание продуктов, во время кипения воды).
  • Гибкое мышление — увеличение температуры, во время быстрой готовки, или ее уменьшение, если еда требует медленной готовки.
  • Многозадачность — выполнение стирки в одно время с приготовлением за ограненный период времени.

Эти сложные навыки потребуют расширенных функций головного мозга.

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Что такое исполнительная дисфункция

Какая часть мозга контролирует исполнительные функции?

Исполнительные функции (их можно представить в виде дирижера мозгового оркестра) контролируются лобными долями мозга, они связаны со многими другими областями мозга, а также координируют деятельность других частей. Травма лобных долей является наиболее распространенной причиной исполнительной дисфункции. Иногда, повреждение других областей мозга, которые связаны с лобными долями, также может нарушить исполнительные функции.

Лобные доли покрывают большую часть передней области мозга:

Лобные доли могут быть повреждены в результате любой формы черепно-мозговой травмы, или других видов болезни, — инсульт, опухоль, энцефалит и менингит. Они особенно уязвимы для черепно-мозговой травмы из-за близкого расположения к передней части мозга и их крупных размеров. Удар по задней части головы может привести к травме лобной доли, так как мозг встряхивается вперед-назад в черепной коробке, а лобные доли ударяются о костистые выступы над глазницами.

Что такое исполнительная дисфункция?

Важность исполнительных функций проявляется в ситуации, которые возникшие трудности не позволяют осуществлять самые обычные действия, и приводят к упадку когнитивных (мыслительных) навыков, целостной личности и социальном поведении.

Наиболее распространенные симптомы исполнительной дисфункции:

Трудности с активацией поведения, контролем и проведением мероприятий

  • Нарушение схемы «встал и выполнил»
  • Проблемы с планированием и выполнением последовательных действий, необходимых для выполнения задачи

Это часто можно ошибочно принять за «лень» или отсутствие мотивации и энергии.

Мыслительная и физическая зацикленность

Возникающие трудности в оценке результата осуществленных действий и снижение способности изменять поведение или переключаться между выполняемыми задачами.

Сложность в решении проблем

  • Трудность в предвидении последствий
  • Снижение способности делать точные выводы или находить решения проблем, если работа идет не по плану

Импульсивность

  • Осуществляемые действия слишком быстры и импульсивны, и приводят к неожиданным последствиям (например, трата большей части заработанных денег в короткий период)

Нарушение настроения

  • Проблемы в эмоциональном контроле, приводящими к внезапным эмоциональным вспышкам, таким как гнев или крик
  • Быстрые изменения настроения, приводящие к переходу от печали к счастью, без видимой причины

Трудности в общении с другими людьми

  • Снижение способности участвовать в общественной деятельности
  • Сложность в участии при активном и открытом разговоре
  • Слабое понимание социальной направленности, которое может привести к неуместным вещам в обществе

Трудности с памятью и вниманием

  • Невозможность сосредоточиться
  • Трудность с изучением новой информации
  • Ухудшение памяти прошлых или текущих событий, приводящих к дезориентации

Можно услышать разные названия перечисленных выше симптомов, обычно их называют исполнительной дисфункцией, многие люди используют термин «дискинетическим синдромом» или просто «проблемы лобной доли». Иногда, из-за общей направленности проблем врачи объединяют болезнь в понятие синдром, так как множество симптомов встречаются совместно.

Важно помнить, что не каждый из пациентов с исполнительной дисфункцией испытывает перечисленные проблемы. Симптомы могут варьироваться от незаметных и плохо различимых аномалий в поведении, которые могут заметить только близкие друзья и члены семьи.

Влияние исполнительной дисфункции на повседневную жизнь

Часто, людям с проблемой в лобных долях сложно объяснить трудности с которыми они сталкиваются, потому что они не понимают что их поведение неуместно. Их поведение может показаться антисоциальным и может быть ошибочно истолковано как депрессия, отсутствием мотивации, эгоизмом или агрессией, приводящим к негативному отношению с другими людьми.

Проблемы с исполнительным функционированием могут значительно повлиять на эмоциональную жизненную сферу, и привести к чувствам разочарования, истощения, смущения и изоляции. В рабочей среде они выражаются в проблемах с многозадачностью выполнения задач, организацией и мотивацией рабочего времени, неспособности устанавливать приоритеты.

Важно помнить о том, что подобное поведение происходит в результате черепно-мозговой травмы, и ни в коем случае не является преднамеренным.

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Оценка исполнительной дисфункции

Первоначальная оценка функционирования исполнительных органов после травмы головного мозга, обычно проводится клиническим нейропсихологом. Оценка дает подробную информацию о когнитивном, эмоциональном и поведенческом состоянии человека. Полученные результаты могут помочь в формировании стратегии реабилитации для решения текущих проблем.

Во время оценки нейропсихолог может задать ряд вопросов:

  • Какие проблемы испытывает пациент и его семья?
  • Как возникшие трудности влияют на выполнение ежедневных задач?
  • Какие цели преследует пациент, и возможно ли его возвращение к стандартной социальной жизни (техникум, школа, институт)?
  • В какой степени исполнительная дисфункция связана связана с основными способностями пациента, такими как язык, память и восприятие?
  • Если сравнить способности пациента с людьми того же возраста, происхождения, пола, то насколько видна разница между его личностью и ними?
  • Травма головного мозга сделала невозможным ухаживание за семьей?
  • Какой вид реабилитации лучше подходит для пациента?

Нейропсихологические оценки включают в себя ряд различных, стандартизированных тестов, которые предназначены для измерения различных аспектов когнитивного функционирования. Некоторые из предложенных тестов, могут находиться в письменном виде, часть в качестве головоломки или игровом формате, другие же в реальной среде. Важно отметить, что тесты должны быть завершены без предварительных знаний или подготовки, чтобы точно отобразить текущие способности человека.

Важно помнить, что оценки указывают на области которые нуждаются в реабилитации, поэтому людям не нужно беспокоиться о функционировании отдельных способностей, — необходимо выполнять поставленные задачи, насколько это возможно.

Что такое исполнительная дисфункция

Реабилитация исполнительной дисфункции

Реабилитация может быть сложной и потребует индивидуального подхода к лечению. Программа реабилитации для каждого пациента будет зависеть от целей пациента, характера исходящих трудностей, самооценки, готовности к лечению, уровня социальной поддержки и наличия других проблем, таких как нарушение настроения.

Чтобы улучить понимание человека о возникших проблемах, необходимо его информировать о последствиях полученной травмы. Поэтому, чтение информационного бюллетеня или других информационных материалов на тему болезни, может стать полезным занятием для пациента и членов его семьи.

Стратегии преодоления трудностей после травм головного мозга

Поскольку на исполнительных функциях построены наши ежедневные задачи и их решение, то пациентам необходимо рассмотреть несколько видов стратегий, способных помочь преодолеть трудности:

Планирование

Выделите себе достаточное количество времени для планирования событий и мероприятий, при этом записывайте ваши планы, используя различные гаджеты и письменные средства, например, календарь, дневник, ноутбук, компьютер, мобильные телефоны.

  • При планировании вашего дня, недели или конкретного события, разделяйте крупные задачи на более мелкие
  • Пользуйтесь заметками и контрольными списками, чтобы отмечать каждую выполненную часть работы, и видеть собственный прогресс
  • Про себя репетируйте (визуализация) и обдумывайте свои планы
  • Обсудите составленный план с другими, близкими людьми, возможно, они помогут вам помочь составить пошаговый контрольный список или изменить текущий
  • Подобные стратегии можно использовать для долгосрочного планирования, например, для встреч, которые вам нужно выполнить. Обсуждение ваших планов с другими людьми, поможет вам с большей вероятностью вспомнить ранние события, оставшиеся за чертой памяти
  • Поэтапные контрольные списки можно размещать в ключевых местах квартиры, чтобы напомнить вам о предстоящих или уже позабытых делах, требующих выполнения
  • Подготовьте план для выполнение повседневных дел, таких как покупки, стирка и уборка дома
  • Старайтесь заранее разрабатывать планы, а не по мере возникновения проблем

Настроение

  • Если ваши эмоции «берут над вами вверх», то это одна из тем для разговора с лечащим врачем, который сможет предложить достойный способ для постановки новых форм восприятия и реагирования на внешние раздражители, например, при помощи когнитивно-поведенческой психотерапии
  • Эти методики могут стать полезными «костылями» для вас и вашего окружения, но конечно лучше, если вы получаете помощь со стороны близких друзей или родственников, которые готовы обсудить причины вашего плохого настроения
  • Другие люди, которые узнают о вашей травме, возможно будут учитывать изменения в поведении, по сравнению с предыдущими реакциями, поэтому они сочтут эмоциональные проявления как симптомы болезни, нежели лени, эгоизма или возникших трудностей

Социальные трудности

  • Верные друзья или члены семьи могут помочь вам, напомнив вам о старых ситуациях, которые вызывали у вас трудности, или решению предстоящих дел, которые уже встречались в вашем прошлом опыте

Что такое исполнительная дисфункция

Исполнительная дисфункция с точки зрения опекуна

Уход за человеком с недостатком исполнительной функции может создать полную зависимость и отказ от своей личной жизни, а изменения в поведении родственника или друга часто будут носить неприятный характер.

Проблемы, которые могут возникнуть у лиц осуществляющих уход:

  • Стресс, беспокойство или депрессия
  • Чувство повышенной ответственности
  • Напряженные отношения
  • Снижение эмоциональной и любовной связи с супругом/супругой
  • Ограниченный досуг или общественная жизнь
  • Чувство усталости и разочарования

Важно, чтобы члены семьи, опекуны и друзья также получали доступ к эмоциональной и практической поддержки (например, в интернете, где дистанционно находятся группы людей с похожими проблемами).

Выводы:

Повержения лобных долей чаще всего является причиной приобретенной черепно-мозговой травмы, и вызывает симптомы, в совокупности имеющие название исполнительной дисфункцией.

Разнообразные трудности при осуществлении исполнительной функции означают, что оценка и реабилитация не являются гарантированным путем по нормализации состояния пациента, хотя использование полезных видов стратегий и реабилитационных методик помогут больным быстрее восстановиться, научившись управлять своими эмоциональными позывами.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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