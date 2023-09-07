Поскольку 70-80% иммунной системы находится в пределах вашего желудочно-кишечного тракта, стоит озаботиться оптимизацией кишечного микробиома, ведь это повлияет на физическое здоровье и эмоциональное благополучие в долгосрочной перспективе. Важнейший первый шаг на пути к сбалансированной кишечной флоре — это отказ от сахара, особенно того, который содержится в обработанных пищевых продуктах.

Все больше внимания уделяется здоровью кишечника, и по понятной причине, ведь в пределах желудочно-кишечного тракта находится 70-80% вашей иммунной функции. А это значит, что стоит озаботиться оптимизацией кишечного микробиома, и это будет иметь долгосрочное влияние на физическое здоровье и эмоциональное благополучие.

Пробиотики для кишечного микробиома

Что такое кишечный микробиом и на что он влияет?

Важность ферментированных продуктов

Потребление пребиотических продуктов может помочь напитать ваш кишечник

Как пробиотики могут помочь

Первый важный шаг на пути к сбалансированной кишечной флоре – отказ от сахара, особенно того, который содержится в обработанных пищевых продуктах. Затем можно начать есть ферментированные продукты, например, кефир, кимчи, натто, квашеную капусту и сырой органический йогурт.

Здоровая диета, включающая потребление пребиотических продуктов, положительно влияет на ваше здоровье, потому что она помогает создать оптимальную среду для полезных кишечных бактерий, при этом уменьшая количество патогенных или болезнетворных бактерий, грибков и дрожжей.

Прием добавок пробиотиков или пробиотиков на основе бактерий также может быть полезен, особенно во время и после лечения антибиотиками, так как они способствуют восстановлению и здоровью микробиома. Многие не понимают, что кишечные бактерии могут повлиять на поведение и экспрессию генов. Они также играют определенную роль в развитии аутизма, диабета и ожирения.

Накапливающиеся научные доказательства продолжают предполагать, что большая часть обеспечения организма питательными веществами заключается в питании укрепляющих здоровье бактерий. Делая это, вы можете держать вредные микробы под контролем, управлять своим весом и защищаться от хронических заболеваний. Учитывая его важность для вашего здоровья в целом, настало время «довериться кишечнику!»

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Исследования показали, что микробиом вашего тела состоит примерно из 1 триллиона бактерий. Тем не менее, их гораздо больше, так как на каждую бактерию приходится, по крайней мере, 10 вирусов и грибков, живущих на или внутри вашего тела, которые помогают поддерживать жизненно важные функции, которые без них были бы невозможны. Ваш микробиом формируется в раннем возрасте.

Более того, если вы появились на свет с помощью вагинальных родов, вы были покрыты микробами матери во время прохождения через родовые пути. Еще больше микробов передалось с грудным молоком, поскольку оно содержит много питающих кишечник свойств.

В начале жизни ваша семья, питание и воздействие окружающей среды способствовали формированию микробиома такими способами, которые будут продолжать оказывать влияние на ваше здоровье на протяжении всей жизни. Ваш микробиом состоит из нескольких различных областей, в том числе глаз, половых органов, полости рта и кожи, а также кишечника, который его содержит.

Ежедневные действия, такие как чистка зубов, прием пищи, поцелуи или игра с питомцем влияют на микробиом. Примечательно, что он играет роль в развитии:

Аутизма

Создание нормальной кишечной флоры в течение первых недель жизни имеет важное значение для иммунной системы ребенка. Младенцы с абнормальной кишечной флорой имеют ослабленную иммунную систему и особенно подвержены риску развития СДВГ, аутизма и проблем обучения, особенно, если они вакцинированы.

Проблем поведения

В исследовании, опубликованном в Neurogastroenterology and Motility было обнаружено, что мыши, у которых мало бактерий в кишечнике, ведут себя не так, как обычные. Их измененное поведение считается «высоко рискованным» и сопровождался нейрохимическими изменениями в головном мозге. Широко известно, что кишечник выступает в роли второго мозга, производя больше нейромедиатора серотонина, который оказывает положительное влияние на настроение.

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Сахарного диабета

По данным датского исследования, популяция бактерий в кишечниках диабетиков отличается от здоровых людей, а диабет 2 типа связан с композиционными изменениями кишечной микробиоты, что подчеркивает связь между метаболическими заболеваниями и бактериальными популяциями в кишечнике.

Экспрессии генов

Здоровье кишечника во многом зависит от эпигенетики, ультрасовременной области медицины, ставящей превыше всего роль образа жизни в экспрессии генов. Как отмечается в ScienceDaily:

«Новое исследование помогает выявить механику связи кишечного микробиома с клетками хозяина для переключения генов. ... исследование ... показывает, как метаболиты, продуцируемые бактериями в желудке, химически сообщаются с клетками, в том числе далеко за пределами толстой кишки, чтобы повлиять на экспрессию генов и здоровье своего хозяина».

Ожирения

Так как пробиотики могут помочь бороться с ожирением, оптимизация кишечной флоры является важным фактором, если у вас не получается похудеть.

Важность ферментированных продуктов

Я часто упоминаю, насколько важны ферментированные продукты для «исцеления и запечатывания» кишечника для укрепления здоровья и / или обращения вспять болезни. Культивирование овощей — это легко и недорого. Вы также можете самостоятельно приготовить домашний йогурт.

Другие примеры ферментированных продуктов включают кефир, кимчи, натто и квашеную капусту. Эти продукты не только наполнены полезными бактериями, но также они связаны со следующими преимуществами для здоровья:

Высокое содержание питательных веществ — Некоторые ферментированные продукты являются выдающимися источниками жизненно важных питательных веществ, таких как витамин K2, который помогает предотвратить остеопороз и атеросклероз, также известный как затвердение артерий. Творожные сырки являются отличным источником пробиотиков и витамина K2, как и некоторые ферментированные продукты, такие как натто или овощи, ферментированные в домашних условиях с помощью закваски из бактерий, производящих витамин K2. Они также производят много витаминов группы B.

— Некоторые ферментированные продукты являются выдающимися источниками жизненно важных питательных веществ, таких как витамин K2, который помогает предотвратить остеопороз и атеросклероз, также известный как затвердение артерий. Творожные сырки являются отличным источником пробиотиков и витамина K2, как и некоторые ферментированные продукты, такие как натто или овощи, ферментированные в домашних условиях с помощью закваски из бактерий, производящих витамин K2. Они также производят много витаминов группы B. Укрепление иммунной системы — из-за того, что около 80% вашей иммунной системы находится в кишечнике, пробиотики играют решающую роль в поддержании пищеварительного тракта в рабочем состоянии. Здоровый кишечник — это ваша первая линия защиты от болезней и основной фактор, помогающий вам поддерживать оптимальное здоровье и благополучие.

— из-за того, что около 80% вашей иммунной системы находится в кишечнике, пробиотики играют решающую роль в поддержании пищеварительного тракта в рабочем состоянии. Здоровый кишечник — это ваша первая линия защиты от болезней и основной фактор, помогающий вам поддерживать оптимальное здоровье и благополучие. Мощный детоксикант — Ферментированные продукты это один из лучших хелаторов. Полезные бактерии в них являются очень мощным детоксикантом, способным вытянуть из вашей крови ряд токсинов и тяжелых металлов, которые затем выводятся через почки.

— Ферментированные продукты это один из лучших хелаторов. Полезные бактерии в них являются очень мощным детоксикантом, способным вытянуть из вашей крови ряд токсинов и тяжелых металлов, которые затем выводятся через почки. Экономическая эффективность — Добавление небольшого количества ферментированных продуктов в каждый прием пищи экономически эффективно, поскольку они содержит в 100 раз больше пробиотика, чем среднестатистическая добавка. Учитывая, что высококачественный пробиотик стоит дорого, вы можете самостоятельно ферментировать овощи за малую долю этой стоимости.

— Добавление небольшого количества ферментированных продуктов в каждый прием пищи экономически эффективно, поскольку они содержит в 100 раз больше пробиотика, чем среднестатистическая добавка. Учитывая, что высококачественный пробиотик стоит дорого, вы можете самостоятельно ферментировать овощи за малую долю этой стоимости. Естественное разнообразие микрофлоры — Если вы едите множество ферментированных и культурированных продукты, вы будете получать пользу от гораздо более широкого разнообразия полезных бактерий, чем возможно получить в форме добавки.

Потребление пребиотических продуктов может помочь напитать ваш кишечник

Вы можете положительно повлиять на дружественные бактерии кишечника, обеспечивая их питательными веществами, необходимыми для процветания, в виде пребиотиков, которые содержатся в основном в богатых клетчаткой продуктах, что идеально, поскольку хорошие кишечные бактерии процветают на неперевариваемой клетчатке.

Инулин это один из видов водорастворимой клетчатки, содержащейся в спарже, чесноке, луке-порее и белом луке, и он помогает питать полезные бактерии кишечника. В лабораторных исследованиях с участием молодых крыс было обнаружено, что пищевые пребиотики оказывают существенное влияние на фазы быстрого (REM) и медленного сна (NREM), что может улучшить его качество.

Исследователи, изучающие влияние пребиотиков на здоровье кишечника и быстрый сон, кормили подопытных животных продуктами, богатыми пребиотиками, начиная с 3 недели жизни, и было обнаружено:

Крысы, потреблявшие пребиотики, имели больше полезных кишечных бактерий по сравнению с контрольной группой

По мере того, как дружественные бактерии усваивают пребиотические волокна, они не только растут и размножаются, но и испускают метаболит, полезный для здоровья мозга

Группа богатой пребиотиками диеты провела больше времени в спокойном и восстанавливающем NREM сне, чем контрольная

Крысы из группы пребиотических продуктов тратили больше времени на REM фазу сна после стресса, что очень важно для восстановления

Авторы исследования сказали: «Учитывая, что достаточное количество NREM сна и правильное питание могут влиять на развитие и работу мозга, и что проблемы со сном распространены в начале жизни, вполне возможно, что диета, богатая пребиотиками с раннего возраста может улучшить сон, поддержать кишечную микрофлору и содействовать оптимальному психическому здоровью».

Следующие цельные продукты помогают добавить пребиотические волокна в ваш рацион и укрепить здоровье микробиома, тем самым улучшая общее состояние здоровья:

Яблоки Спаржа Банан Свекла Грудное молоко Корень лопуха Кешью Корень цикория Кускус Луковица фенхеля Чеснок Грейпфрут Зеленый горошек Джикама Топинамбур Корень аморфофаллуса Лук-порей Нектарины Тамарилло Морские водоросли Савойская капуста Шалот Стручковый горох Фисташки Гранат Хурма Белый лук

Как пробиотики могут помочь

Хотя я настоятельно рекомендую вам получать большую часть питательных веществ из реальной пищи, пробиотические добавки могут быть полезны, особенно если вы не можете есть ферментированные продукты. Тем не менее, для того чтобы пробиотики работали, вам необходимо оптимизировать условия, в которых эти «хорошие» бактерии будут процветать.

Первый шаг - напитать ваш микробиом реальной пищей. Если вы по-прежнему ешьте много обработанных пищевых продуктов, содержащих добавленный сахар, вы будете кормить только потенциально патогенные бактерии в кишечнике. Они вызывают болезни и обожают сахар!

С другой стороны, эти микробы не будут процветать в присутствии богатых клетчаткой или содержащих сложные углеводы, здоровые жиры и белки продуктов. Когда вы сосредоточены на цельных, натуральных продуктах, вы поддерживаете рост полезных кишечных бактерий. Исследования показывают, что преимущества пробиотиков не ограничиваются кишечником, они также влияют и на ваш мозг.

Это именно такой случай, потому что ваш кишечник подключен к мозгу через ось «кишечник-мозг», а значит то, что влияет на ЖКТ, влияет и на мозг, и наоборот.

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Таким образом, когда ваш кишечный микробиом не сбалансирован, это может повлиять на иммунную систему, психическое здоровье, настроение и даже ваши работу мозга. Пробиотики уменьшают симптомы депрессии. Факторы, по которым можно определить высококачественные пробиотические добавки:

Убедитесь в том, что это уважаемый бренд, не использующий ГМО, который производится в соответствии с текущими «положительными производственными практиками»

Ищите количество колониеобразующих единиц (КОЕ) от 50 млрд

Проверьте срок годности КОЕ и избегайте капсул, на которых указано количество КОЕ только на «момент производства»

Выберите продукт, содержащий несколько видов бактерий; обычно рекомендуется лактобациллы и бифидобактерии.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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