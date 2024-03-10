Что такое пищевая чувствительность и почему вам важно это знать?

Пищевой чувствительностью называют комплекс реакций на определенные продукты. Она может проявляться подобно аллергии, но, в отличие от нее, за этот процесс отвечают другие антитела иммуноглобулина. И если аллергическая реакция может наступить сразу после употребления продукта, то пищевая чувствительность способна проявиться только через несколько часов или даже дней, поэтому бывает сложно понять, на какой именно продукт она происходит.

Кроме этого, симптомы аллергии носят острый характер, а пищевая чувствительность протекает в хронической форме. При аллергии иммунная система резко активизируется, и защищает организм, направляя антитела иммуноглобулина, а после решения проблемы, успокаивается.

Пищевая чувствительность – это длительный вялотекущий процесс, и при употреблении проблемных повседневных продуктов (яиц, молочных или соевых изделий, хлеба), иммунная система постоянно активна, что вызывает нарушения работы организма, например, хронические воспаления.

Частые проявления пищевой чувствительности

нарушения работы желудочно-кишечного тракта – метеоризм, вздутия, запоры или диареи;

проблемы со сном – постоянная сонливость, бессонница, частые пробуждения;

покраснения кожного покрова, насморк, кашель;

мышечные и суставные боли;

потемнение кожи под глазами;

волосы слабеют, истончаются, выпадают;

дерматологические нарушения, угри, акне;

резкие скачки настроения, повышенная тревожность, беспокойство, невозможно сконцентрироваться, «туман в голове»;

хроническая усталость, излишний вес;

преждевременные симптомы возрастного угасания.

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Такие проявления, без объективных на то причин: хронических заболеваний или других диагностированных нарушений, заставляют подозревать какие-либо формы непереносимости определенных продуктов. Пищевые расстройства, в том числе и пищевая чувствительность, диагностируют достаточно часто, примерно у трех пациентов из четырех.

Чувствительность к пище считают одной из основных причин излишнего веса и ожирения, а также проблем с похудением. Чтобы избавиться от лишнего веса, бывает достаточно определить продукты, на которые возникает чувствительность организма и убрать их из рациона. опубликовано econet

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