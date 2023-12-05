Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Что важно знать о повышенном давлении?

Что важно знать о повышенном давлении?

Автор: Econet 05 декабря 2023 5866
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Гипертония (артериальная гипертензия) - серьезное заболевание, которое иногда приводит к роковым последствиям. На начальном этапе болезнь может развиваться бессимптомно. Но со временем повышенное артериальное давление дает о себе знать головными болями, шумом в ушах, сильным сердцебиением. Что полезно знать о гипертонии.

Что важно знать о повышенном давлении?

Гипертония (артериальная гипертензия) - это заболевание, которое характеризуется повышенным артериальным давлением. Диагноз «гипертония» можно поставить примерно каждому третьему зрелому человеку на планете. Но не все люди догадываются о том, что кровяное давление в их сосудах превышает норму: проблема может долго не давать о себе знать, протекая бессимптомно. Коварство артериальной гипертензии в ее тяжелых осложнениях – если запустить болезнь или неправильно ее лечить, есть высокий риск инфаркта/инсульта. 

Гипертония у женщин и мужчин

Значительную часть жизни (до наступления менопаузы) женщин «оберегает» от высокого давления и, соответственно, от инсультов и инфарктов гормон эстроген. Мужчины, напротив, уже с 35 лет пребывают в группе риска. Но в преклонные годы ситуация кардинально меняется: после 65 лет гипертония чаще одолевает женщин, чем мужчин.

Нормальное давление

Важно не забывать о том, что кровяное давление имеет непостоянное значение, его динамика в течение дня и в разной обстановке меняется. Нормальный показатель артериального давления - 120/80 мм.рт.ст. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что важно знать о повышенном давлении?

Все люди страдают гипертонической болезнью?

Да, на всех материках люди знакомы с проблемой повышенного давления. По статистике 50% представителей негроидной расы страдают гипертонией. У европеоидов это значение колеблется в пределах 30%. 

Имеется ли предрасположенность к гипертонической болезни?

Факторы повышения артериального давления:

  • стрессы, 
  • пагубные привычки, 
  • злоупотребление соленой пищей, 
  • гормональные контрацептивы.

Не исключен и генетический фактор. Но если в вашей семье есть гипертоники, это не значит, что и вы приобретете данную проблему. Хотя профилактические меры могут снизить вероятность заболевания.

Пищевой протокол для нормального артериального давления

Здоровое питание поможет сохранить нормальное состояние кровеносных сосудов.

Рекомендуется ввести в рацион овощи (особенно свекла и листовая капуста), фрукты (они содержат высокий процент антиоксидантов). Способствует снижению давления зелень (шпинат), ягоды, бананы. Если употреблять их каждый день, ваше артериальное давление долго будет в норме.

Другие продукты, которые помогут снизить артериальное давление:

  • молоко (нежирное),
  • йогурт,
  • овсяная каша,
  • лосось,
  • семечки тыквы и подсолнечника,
  • пряности,
  • чеснок,
  • черный шоколад. 

Чтобы ваше давление поменьше отклонялось от нормы, старайтесь контролировать свое эмоциональное состояние, поменьше волноваться, избегать стрессов.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье гипертония артериальная гипертензия давление инсульт сосуды стресс антиоксидант эстроген шпинат чеснок

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Искусство жизни состоит не только в том, чтобы сесть на подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции Андре Зигфрид
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.