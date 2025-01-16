ДАВЛЕНИЕ: Рекомендации Рудольфа Бройса гипертоникам и гипотоникам

Собственное кровяное давление можно определить по ногтям левой руки. Сердце, грубо говоря, — это большой мускул, состоящий, в свою очередь, из главного и четырех дополнительных мускулов.

Люди, у которых есть проблемы с давлениям, делятся на 2 группы: гипертоники и гипотоники. У гипертоников давление подскакивает выше нормы, и им необходимо научится его понижать до нормы, у гипотоников ситуация обратная: слишком низкое давление, которые надо повысить. Нормальным показателем артериального давления здорового человека считается цифра на тонометре (прибор для измерения давления) - 120/80.

Рецепты и рекомендации при пониженном и повышенном давлении

Повышенное кровяное давление

Пониженное кровяное давление

Повышенное кровяное давление

При повышенном давлении следует выпивать глотками одну-две чашки в день холодного настоя тысячелистника.

Кроме этого, рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Делаем, глубокий вдох через нос, затем выдыхаем, произнося следующие звуки; И, У. О, У, А и Ш (последний звук можно заменить звуком М, произнося его через нос при закрытом рте).

Вдох длится около семи секунд, столько же длится пение — выдох.

Упражнение занимает от пяти до десяти минут, и чем чаще оно делается в течение дня, тем лучше.

Звук И влияет на мозг, зрение и слух; Б — на горло; О — на сердце и У — на живот. Звук А влияет на конечности (руки и ноги), особенно при параличах; звуки М и Ш — на организм в целом.

Эта дыхательная гимнастика действует на мозг, как массаж на тело. Долгий выдох очищает легкие и во все их уголки поступает свежий кислород. Отсюда — двойное действие гимнастики. При повышенном давлении можно употреблять также чеснок и настой омелы.

Не рекомендуется употреблять натуральный кофе, алкоголь (особенно красное вино), настой ромашки, свинину и сельдерей.

Пониженное кровяное давление

При пониженном кровяном давлении рекомендуется есть много салата из корнеплодов сельдерея и много земляники (земляничного мармелада). Если позволяет печень, можно употреблять натуральный кофе, немного красного вина, а также луковый отвар.

Две луковицы величиной с куриное яйцо вместе с кожурой варятся 10–15 мин в литре воды, в которую добавлено 100 г крупнокристаллического сахара. Пить в холодном виде, глотками.

Кроме того, три раза в день перед едой следует принимать по 15 капель боярышника.

Если на большом пальце левой руки отсутствует лунка (белый серпик в основании ногтя), то к этому нужно добавить еще по 20 капель валерианы 3–4 раза в день, принимать с двух часов дня до вечера.

И в этом случае, как и при повышенном давлении, рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Не следует перетруждаться, но совсем не работать тоже не стоит. Когда сердце слишком щадят, оно ослабляется еще больше.

Собственное кровяное давление можно определить по ногтям левой руки. Сердце, грубо говоря, — это большой мускул, состоящий, в свою очередь, из главного и четырех дополнительных мускулов.

Если на ногте большого пальца левой руки отсутствует лунка, это значит, что сильно ослаблен главный мускул. В этом случае следует принимать с трех часов дня до вечера три-четыре раза по 30–40 капель (в зависимости от веса) настойки валерианы.

Если же лунка отсутствует на остальных ногтях, тогда слишком ослаблены дополнительные мускулы, и в этом случае необходимо принимать три раза в день (перед едой) по 20–30 капель настойки боярышника. Это натуральное средство действует очень благотворно.

В случае же, когда лунки отсутствуют на всех пальцах, следует принимать и валериану, и боярышник.

Дополнительно в этом случае можно пить сок сельдерея: полчашки в течение первой половины дня, глотками. Если же на ноле большого пальца нормальная лунка, а на остальных ногтях лунок нет, тогда следует принимать лишь капли боярышника; принимать капли валерианы нельзя. Полное или почти полное отсутствие лунок свидетельствует о слабости сердечной мускулатуры, а также о пониженном давлении.опубликовано econet

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