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Дефицит витамина Д в организме: основные проявления, способы устранения

Автор: Econet 11 апреля 2023 6324
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Особенностью витамина D является то, что его дефицит можно пополнить, пребывая на солнце. Этот витамин вырабатывается в организме при воздействиии солнечных лучей на открытые участки кожи. Что делать людям, которые проживают в умеренных широтах, где зимы долгие и пасмурные?

Дефицит витамина Д в организме: основные проявления, способы устранения

Витамин D нужен для здоровья и прочности костной ткани. Образуется он, когда кожные покровы подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Достаточно от 5 минут до получаса воздействия солнечных лучей на открытые участки тела (без солнцезащитного крема) дважды в неделю. Витамин можно получить в диетических добавках. Высокий уровень витамина D содержится в таких продуктах как грибы лисички, тунец, лосось, яйца.

Нехватка витамина D ярко проявляется зимой

В зимний период мы испытываем перепады настроения, упадок сил и апатию. Подобные состояния могут быть вызваны дефицитом витамина D. Летом его уровень в организме легко восстановить, пребывая на солнце. А что делать зимой, когда дни короткие и пасмурные?

Функции витамина D

Организму витамин D требуется для всасывания и использования микроэлемента кальция, который обеспечивает крепость костей и зубов, необходим для свертывания крови, работы мускулов и нервов.

Нехватка витамина D наблюдается в тех случаях, когда человек не получает достаточно солнечного излучения, если почки не преобразовывают витамин в его активную форму, если из-за нарушений функции пищеварительной системы витамин D не усваивается.

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Дефицит витамина Д в организме: основные проявления, способы устранения

Последствия дефицита витамина D

Нехватка витамина D негативно отражается на работе всех внутренних органов и систем. Есть риск развития патологий кардио-сосудистой системы, вирусных инфекций, повышения кровяного давления. 

Типичный симптом нехватки «солнечного витамина» - усталость и бессонница.

Витамин D нужен для работы щитовидки, ЖКТ, репродуктивной системы. От его недостатка ухудшается здоровье кожи.

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Как восполнить дефицит витамина D

  • Рекомендуется почаще выходить на свежий воздух, прогуливаться под прямыми солнечными лучами. Свет должен касаться открытых зон тела (рук, лица).
  • Коррекция пищевого протокола. Введите в свой рацион сливочное масло, яйца, молоко, жирную рыбу, зелень.
  • Как вариант в зимний период – поездки в субтропические и тропические регионы, где в это время года солнечное излучение в изобилии.
  • Нехватка витамина D восполняется с помощью диетических добавок. Они могут быть в виде таблеток или капель. Но без назначения доктора лучше не заниматься «самолечением». При приеме препаратов необходимо придерживаться правил, указанных в инструкции. Доза будет зависеть от возраста и состояния здоровья.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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