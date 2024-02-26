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Дефициты при болезни Крона и колите: 5 основных веществ

Автор: Econet 26 февраля 2024 6052
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При воспалительных заболеваниях кишечника в пищеварительном тракте могут образовываться язвы. В результате происходит нарушение всасываия питательных веществ. Каких важных соединений и микроэлементов не хватает пациентам с болезнью Крона и язвенным колитом?

Дефициты при болезни Крона и колите: 5 основных веществ

Болезнь Крона и язвенный колит относятся к группе воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Они имеют повторяющуюся симптоматику, которая включает кишечное воспаление, кровотечение, вздутие и боли в животе, частый жидкий, кровянистый стул. Язвенный колит (ЯК) развивается в слизистой толстого кишечника, а язвы при болезни Крона (БК) могут развиваться везде в пищеварительном тракте и даже выходить за пределы слизистой кишечника в слой мышц под ним. Пациенты с воспалительными заболеваниями имеют риск нехватки важных веществ.  

Дефициты при болезни Крона

В случае БК хроническое воспаление вызывает структурные изменения в тонкой кишке, и поверхность абсорбции нарушается, это грозит нехваткой нужных организму веществ.  

1. Железо

Для диагностики БК необходимы следующие тесты: анализы крови, медицинские снимки и колоноскопия. Показатель ферритина и гемоглобина в крови больного дает возможность определить типичный дефицит веществ у больных БК и ЯК: это железодефицитная анемия (малокровие).  

Люди с БК испытывают кишечное воспаление кишечника, кровотечение, вздутие и боли в области живота.
Пополнение запасов минерала Fe – трудная задача. Прием добавок Fe показан пациентам с легкой анемией на неактивных этапах развития ВЗК.

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Дефициты при болезни Крона и колите: 5 основных веществ

2. Витамин B12

Нехватка вит-на B12 возникает в случае кровопотери и слабого всасывания. Так как вит-н B12 всасывается в подвздошной кишке (самой нижней области кишки, больные ВЗК с полным / частичным хирургическим удалением подвздошной кишки, подвергаются максимальному риску нехватки этого соединения. Прием B12 сублингвально (под язык) –оптимальный вариант его проникновения в кровоток.  

3. Витамин D

БК у детей отмечается реже, чем у взрослых. Вит-н D и Fe считаются типичными дефицитами питания у детей с ВЗК.  Высокий показатель вит-на D выступает фактором защиты при БК и, вероятно, при ЯК. Защитный эффект объясняется свойством вит-на D модулировать иммунитет и воспаление.  

Дефициты при болезни Крона и колите: 5 основных веществ

4. Фолиевая кислота

Связь между фолиевой кислотой и ВЗК является двухвекторной: ВЗК приводит к сбою всасывания фолиевой к-ты, а нехватка этой кислоты связана с наличием ВЗК. Добавки фолиевой кислоты применяют для повышения концентрации необходимых соединений и предотвращения прочих патологий у лиц с ВЗК.

Дефициты при болезни Крона и колите: 5 основных веществ

5. Витамин К

Вит-н К важен для нормального отложения кальция в костной ткани) и свертывания крови. Витамин К производится бактериями кишечника. А при обострении ВЗК происходит частая дефекация. Поэтому обострения ведут к з потере микробиоты и влияют на содержание витамина К. Жирорастворимые витамины (и витамин К – тоже) потребуются больным с ВЗК в виде добавки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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