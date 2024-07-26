Держим мозг в тонусе! Упражнения, которые помогают «включить голову»

✅Чтобы ваш МОЗГ был в тонусе, меняйте руки, ходите в темноте и угадывайте звуки.
Долгое время считалось, что поврежденные клетки головного мозга не восстанавливаются. Но наука не стоит на месте, и сегодня уже доказано: регулярные умственные нагрузки способны не только возобновить клетки, но и укрепить связь между ними, которая с возрастом ослабевает.
Вот уже более 10 лет во всем мире большой популярностью пользуется простая, но эффективная методика тренировки мозга — нейробика. Что это такое и как она работает, мы разбирались с нейрохирургом Антоном Шкиряком.
Термин "нейробика" принадлежит двум американцам — писателю Меннингу Рубину и нейробиологу Лоренсу Катцу. После длительных исследований доктор Катц подметил, что монотонная, типичная, стандартная работа снижает умственные способности. Если человек изо дня в день повторяет одни и те же действия на "автопилоте", со временем у него ослабевает память, ухудшается внимание, плохо воспринимается новая информация.
"Это происходит из-за того, что, выполняя однотипные дела, мы не заставляем мозг работать, — объясняет Антон Шкиряк. — В результате дендриты (отростки нервных клеток, через которые передаются нервные импульсы) истончаются и атрофируются. Когда связь между клетками головного мозга ухудшена, умственные способности начинают падать. Чтобы такого не происходило, мозг нужно постоянно тренировать. И именно нейробика помогает обрести "умственную твердость" — подобно тому, как физические нагрузки поддерживают в тонусе мышцы".
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В отличие от других методик по укреплению мозга, упражнения по нейробике задействуют все пять чувств человека: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Поэтому такие тренировки активизируют разные участки головного мозга, и те начинают работать быстрее и слаженнее.
Суть нейробики заключается в том, чтобы сломать привычный ход событий и внести новизну во все, что человек делает регулярно, не задумываясь. Рутинные действия нужно заменить на непривычные или выполнять их необычным способом. Именно новые впечатления и нестандартные ситуации активизируют мозг, внимание и память.
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"Когда мы "удивляем" мозг новизной, то в нашем организме повышается выработка нейротропина, — говорит Антон Шкиряк. — Это вещество стимулирует рост новых нервных клеток и примерно в два раза увеличивает количество дендритов".
Нейробика полезна абсолютно всем людям и не имеет никаких противопоказаний. Детям умственная аэробика поможет лучше усваивать новые знания и быть внимательными, взрослым — поддерживать мозг в форме, избежать ухудшения памяти.
Важное преимущество нейробики также заключается в том, что упражнения настолько просты, не требуют никакой подготовки и больше похожи на развлечение, чем на серьезную тренировку. Их можно выполнять в любое время и в любом месте: при выполнении домашних дел, по дороге на работу, в обеденный перерыв и даже во время принятия душа.
Однако, чтобы получить эффект, необходима регулярность: нейробика должна стать частью вашей жизни. Конечно, не стоит стараться сделать каждый свой шаг нейробическим. Будет достаточно выполнять несколько упражнений ежедневно.
Смените свою "рабочую" руку. Например, если вы правша, попробуйте выполнять повседневные дела левой рукой — пользоваться столовыми приборами, держать чашку, чистить зубы, застегивать пуговицы на рубашке, завязывать шнурки, делать прическу, открывать двери, печатать на клавиатуре компьютера. Правшам желательно иногда пробовать написать пару строчек левой рукой, а левшам — правой. Это упражнение развивает менее активное полушарие мозга, укрепляет связь между обоими полушариями и благотворно влияет на творческие способности и нестандартное мышление.
Когда на улице стемнеет, погасите все источники света в квартире, закройте глаза и… отправляйтесь гулять по комнатам. Можете также попробовать принимать душ, одеваться, складывать книги на полку в полной темноте с закрытыми глазами или пытаться различить монеты разного достоинства одними пальцами. Поскольку вы ничего не видите, другие органы чувств резко активизируются. Такая методика искусственной слепоты развивает внимание и концентрацию.
Периодически меняйте маршруты, которыми ежедневно добираетесь на работу, учебу или в магазин за продуктами. Прогуляйтесь до остановки дворами, выберите другой общественный транспорт или езжайте на автомобиле в объезд по незнакомым улицам. Даже если новая дорога длиннее, все равно хотя бы на протяжении месяца пользуйтесь именно ей. Привычные пути притупляют восприятие реальности, в то время как это упражнение хорошо развивает пространственную память.
При общении с людьми не задавайте стандартных вопросов и не давайте типичных ответов. Даже на банальное "Как дела?" вместо заезженного "Хорошо" можно ответить "Как в сказке", "Все хорошо, а будет еще лучше", "Лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра". Откажитесь от стереотипных фраз и каждый раз придумывайте нестандартный ответ. Попробуйте также ежедневно здороваться и прощаться по-другому. Например, выучите приветствия на других языках и применяйте их. Это упражнение стимулирует области мозга, отвечающие за понимание информации и связную речь.
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Поиграйте со звуками. Например, запишите на диктофон или найдите в интернете звон колоколов, шум автомагистрали, стук в дверь, гудение мотора, журчание ручья и прочие отзвуки. Закройте глаза, включите запись и постарайтесь угадать, что это звучит. Хороший эффект дает просмотр хорошо знакомого фильма без звука. Глядя на изображение, попробуйте по памяти воспроизвести диалоги и монологи героев. Эти упражнения будут стимулировать сенсорные области мозга.
Время от времени не просто обновляйте гардероб, но и экспериментируйте с собственным стилем. Если всегда ходите в спортивном костюме и кроссовках, попробуйте примерить элегантный костюм. Купите новую непривычную для вас одежду, сделайте интересный макияж и маникюр, сходите в парикмахерскую и поменяйте прическу. В зависимости от внешнего вида у человека не только меняется самооценка и самоощущение, но и приходит новый образ мыслей.
Старайтесь проводить каждые выходные и отпуск в новых местах. Если поехали в другую страну, запоминайте названия ресторанов, наблюдайте за местным населением, обращайте внимание на пейзажи, вывески, витрины, дорожные знаки и другие мелочи. Но даже если нет возможности путешествовать, изучайте родной город и посещайте места, в которых никогда не были. Это могут быть музеи, выставки, концерты, кафе, парки и другие места для отдыха. Обязательно хоть изредка выезжайте подальше от шумного города на природу. Мозг требует не только новых картинок, но и другого состава вдыхаемого воздуха, что, несомненно, улучшит поступление кислорода к нему.опубликовано econet
Автор Сюзанна Кирина
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Источник: https://econet.ru/
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