Детокс сосудов, кишечника и печени с помощью свеклы

В далекой древности, знахари называли свеклу соком жизни. Она до сих пор считается одним из наилучших очищающих продуктов для нашего организма. Давайте узнаем, как лучше очистить сосудистую систему, печень и пищеварительный тракт с помощью различных средств на основе свеклы.

Свекла содержит огромное количество полезных микроэлементов, которые насыщают организм. Также она богата пищевыми волокнами, которые позитивно влияют на органы и систему кроветворения, пищеварительный тракт, освобождают от токсинов печень. Детокс сосудистой системы с применением свекольной основы, используется для предупреждения различных заболеваний внутренних органов.

Что полезного есть в свекле

витамины, железо – нормализуют состав крови;

пектины – очищают от плохого холестерина, восстанавливают эластичность сосудов, борются с гнилостными бактериями;

бетаин – оптимизирует метаболизм, блокирует образование опухолей;

магний – понижает давление, помогает работе нервной системы;

клетчатка – предупреждает задержку стула, устраняет болезнетворные микроорганизмы;

органические кислоты – ускоряют перистальтику и пищеварение.

Детокс сосудов с помощью свеклы

Для очищения сосудов применяются настои, сок и салаты.

Приготовьте настойку. 1кг свеклы залить тремя л. воды, добавить свежую зелень (крапивы или молодого хрена). Зелень заменять ежедневно, чтобы не допустить брожение. Пить 3-4 р. в сутки в течение месяца.

Еще один рецепт свекольной настойки. Сырую свеклу – 45 гр. очистить измельчить с клюквой 20 гр., залить прохладной водой, настоять два часа, процедить, добавить мед. Принимать за 30 мин до приема пищи.

Для приготовления сока измельчите свеклу и отожмите через марлевую салфетку либо используйте соковыжималку. Цикл сокотерапии – пол месяца, в течение которого нужно выпивать по 100 гр. сока. При плохом самочувствии следует прекратить прием сока. Нейтрализовать агрессивное воздействие свежего овощного сока на слизистую оболочку, можно добавляя соки других овощей и фруктов: из огурцов, моркови, вишни, яблок и других.

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Для приготовления очищающего детокс-салата для сосудов и кишечника, измельчите сырую свеклу, морковь и редьку. Все соедините, добавьте растительным масло. Такой салат употребляйте каждый день в течение 1-2 недель, после чего нужно обязательно сделать перерыв.

Очищение кишечника свеклой

Для выведения солей и токсинов каждый день ешьте вареную свеклу, к примеру, в составе салатов. Ускорить и улучшить эффект детоксикации поможет свекольный отвар. Одну большую свеклу очистить и измельчить. Массу залить литром прохладной воды и проварить 20 мин., затем остудить и настоять час, полтора. Процедить и пить по 1/3 стакана дважды в день, один месяц.

К свекольному жмыху, оставшемуся после отжимания, можно добавить чуть-чуть меда и скатать маленькие шарики, величиной с фасоль. Набирать шарики по столовой ложке и проглатывать, не жуя за полчаса до еды. Свекольные шарики можно хранить в холодном месте 2 недели.

Если предыдущие рецепты не подходят, для очистки кишечника приготовьте такой напиток. Две средние свеклы очистить, нарезать, залить полутора литрами воды, добавить лимонный сок, зелень розмарина. Убрать в холодное место на сутки, процедить и пить по полстакана однажды в сутки. Пить две недели.

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Очищение печени с помощью свеклы

Для детокса печени применяют свеклу с кефиром. Это эффективное, но довольно агрессивное очищение, применяйте его только при абсолютном отсутствии противопоказаний.

В течение дня нужно съесть килограмм отварной свеклы. Через некоторое время выпивать кефир, не более литра в день. Не следует запивать свеклу кефиром. Все разделить на пять-шесть порций и равномерно употреблять в течение дня, пить чистую воду до полутора литров.

Противопоказания для детокса свеклой

сахарный диабет;

мочекаменные процессы;

хронические почечные патологии;

гастриты и язвы в стадиях обострения.

Курсовой детокс на основе свеклы помогает восстановлению микрофлоры кишечника, используется в качестве профилактики мужских заболеваний, ожирения, улучшает мочеотделения, уменьшает воспалительные процессы, оказывает обезболивающий эффект.опубликовано econet

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