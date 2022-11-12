Диета для глаз: Эти продукты помогут сохранить зрение на долгие годы!

Чтобы поддерживать полноценное зрение, необходимо включать в рацион продукты, богатые определенными веществами. Пришло время пересмотреть меню. Какие именно фрукты, ягоды и овощи полезны для здоровья глаз? А что, наоборот, пагубно воздействует на сосуды и глазное яблоко?
Определенные продукты питания способствуют сбережению драгоценного зрения, а другие, напротив, наносят незаметный вред здоровью наших глаз. Речь пойдет о продуктах, посредством которых возможно предотвратить возникновение и развитие глазных заболеваний, а если зрение все-таки стало ухудшаться – возвратить глазам потерянный потенциал. Также предложен список вредных для зрения продуктов.
Ягоды черники обостряют зрение в сумеречное время, усиливают его, благоприятно влияют на расширение зрительного поля и снимают усталость с органов зрения. Специалисты утверждают, что черника стимулирует обновление сетчатки. Указанная ягода снижает близорукость, повышает остроту зрения, убирает усталость. В чернике присутствуют антиоксиданты группы биофлавоноидов.
Они осуществляют антиоксидантную защиту; улучшают ночное зрение; оздоравливают мембраны клеток; восстанавливают микроциркуляцию при атеросклерозе, сахарном диабете. Флавоноиды в составе черники укрепляют капилляры сетчатки и запускают регенерацию родопсина, глазного пигмента, который воспринимает свет при слабой освещенности.
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Также для обеспечения здоровья глаз необходимо вводить в рацион питания продукты, содержащие витамины А, Е и С, каротиноиды (к тороым относятся бета-каротин, лютеин, зеаксантин).
Это необходимо знать! Все овощи, ягоды, фрукты красно-оранжевой окраски стимулируют необходимое кровоснабжение глаз. Включение в рацион моркови и продуктов, имеющих в составе цинк (Zn), витамины С и Е, способствует предотвращению дистрофии сетчатки (к данному заболеванию склонна старшая возрастная группа).
Наиболее доступный источник витамина А и его провитамина бета-каротина – морковь. Рекомендуется по утрам выпивать 100–200 мл свежевыжатого морковного сока. Указанный витамин в значительном объеме содержат следующие продукты: томаты, печень, абрикосы, зеленый лук, зеленый горошек, красный перец, щавель, черная смородина, мандарины, персики, дыня.
Это необходимо знать! Чтобы бета-каротин и витамин А полноценно усвоился организмом, в содержащие его продукты следует вводить масло или сметану (в малом количестве), так как это – жирорастворимый витамин.
Витамин С необычайно важен для здоровья глаз. Наиболее доступные продукты, содержащие много витамина С: капуста цветная и белокочанная; помидоры; перец красный и сладкий зеленый; щавель; зеленый лук; зеленый горошек; ягоды шиповника, черная и красная смородина, крыжовник, земляника.
Для здоровья глаз необходимы витамины комплекса В.
Необходимый минерал для укрепления зрения. Он позитивно влияет на состояние кровеносной системы. Калий входит в состав яблок, яблочного уксуса.
Как предотвратить или хотя бы замедлить возрастную деградацию зрения и проблемы сетчатки? Омега-3 жирные кислоты, в большом объеме содержащиеся в океанической рыбе, печени трески, различных морепродуктах, служат хорошей профилактикой деградации сетчатки. Оздоровительная диета для зрения должна непременно содержать морскую рыбу.
Эта зелень необычайно полезна для качества нашего зрения. Ее употребляют в рубленом виде, добавляют в первые, вторые блюда, салаты, готовят отвар из корней и листьев.
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Клюква и сок этой ягоды оказывают благотворное воздействие на зрение.
Зелень данногорастения можно вводить в салаты, первые блюда пироги.
Лютеин представляет собой пигмент-каротиноид, оказывающий благотворное воздействие на качество зрения. Функцией лютеина является питание глаз кислородом и необходимыми минералами. Он выступает природным фильтром, снижает пагубное влияние УФ- и синих лучей на сетчатую оболочку. Лютеин – антиоксидант, борющийся с воспалительными процессами. Он содержится в сетчатке, и от его количества зависит острота зрения. Пигмент выступает профилактикой катаракты и дистрофии сетчатки. В каких именно продуктах имеется лютеин?
Вы можете приготовить салат или свежевыжатый сок из этого полезного овоща.
Указанный листовой овощ, кроме лютеина, имеет в составе каротин, витамины А и С. Шпинат вводят в салаты, смузи, супы, выпечку.
Необычайно богат лютеином особый продукт – зелень одуванчика. Ее можно использовать как ингредиент для салата. Зелень одуванчика можно комбинировать с козьим сыром, орехами, соленой рыбой, мясом.
Паприка приготовлена из болгарского перца, в составе которого имеются каротиноиды. Порошкообразная пряность имеет значительную концентрацию лютеина. Паприку вводят в мясные, первые блюда, соусы.
Листья репы имеют в составе лютеин и в сыром виде, и после кулинарной обработки. Ботва репы присутствует рецептах китайской и кухне Юго-Восточной Азии. Кроме того, молекулы лютеина имеются в: зеленом горошке, кресс-салате, кукурузе, брюссельской капусте и брокколи.
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Позаботьтесь о здоровье своих глаз. Ведь зрение – это настоящий дар природы, который мы должны оберегать и ценить. Работая за компьютером, читая, просматривая телевизор, занимаясь письмом, мы ежедневно подвергаем наши глаза огромной нагрузке. И, если не поддерживать зрение с помощью полезных продуктов, оно начнет утрачиваться. Постарайтесь сохранить хорошее качество зрения на долгие годы. Ведь восстановить его бывает чрезвычайно сложно или невозможно.*опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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